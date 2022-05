Lawinen-Winter in Bad Tölz-Wolfratshausen: „Oft erstaunt, wie unbeholfen viele in die Berge gehen“

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Lawinen sind im Winter eine nicht zu unterschätzende Gefahr in den Bergen. (Symbolfoto) © Urs Flueeler / dpa

An eine Lawine am Schönberg bei Lenggries erinnerte die zuständige Schutzkommission in ihrem Winter-Rückblick. Eine Entwicklung überraschte die Experten.

Bad Heilbrunn – „Eins vorab, viel zu berichten gibt es nicht, denn es war ein ruhiger Winter“, leitete Alexander Bauer vom Tölzer Landratsamt die Abschlussbesprechung des Lawinenwarndienstes in der „Reindlschmiede“ in Bad Heilbrunn ein. Einen kleinen Rückblick gab es von Christoph Hummel von der Lawinenzentrale des bayerischen Landesamtes für Umwelt. Während es Anfang Dezember – passend zur Skisaisoneröffnung – einiges an Neu- und Triebschnee in den bayerischen Alpen gegeben hat, war der Januar recht schneearm. Im Februar gab es eine stürmische Phase. Der März war relativ niederschlagsfrei.

Wegfliegende Jacke löst Schneebrett am Schönberg aus

Dennoch hätten die Schneebedingungen zu vereinzelten Unfällen geführt – etwa Mitte Dezember am Schönberg bei Lenggries. Eine Person wollte eine weggeflogene Jacke zurückholen und löste dabei am Südhang unterhalb des Gipfels ein Schneebrett aus. Die Person wurde etwa 150 Meter mit hinabgerissen, hatte jedoch Glück und konnte weitestgehend unverletzt freigeschaufelt werden.

Es habe nur zwei markante Neuschneeereignisse in der zurückliegenden Wintersaison gegeben. Beide allerdings im Zusammenhang mit orkanartigem Wind, berichtete Hummel. In Folge dessen kam es zu einem tödlichen Lawinenunfall am Wendelstein (wir berichteten überregional) sowie am 5. Februar zu einer Schneebrettlawine am Prinzkopf im Vorkarwendel. Ausgelöst hatte sie ein Skitourengeher, der in einer Gruppe unterwegs war, bei der Abfahrt an der steilen Nordflanke. Der Sportler wurde mitgerissen und unter den Schneemassen begraben. Allerdings konnten ihn seine Kameraden in etwa einem Meter Tiefe lokalisieren und unverletzt ausgraben.

Neue App hilft beim Erkennen von Lawinen-Gefahr

Hummel stellte in der Besprechung auch ein Novum bei der bayerischen Lawinenkommission vor: die neue App „La.Dok“ (Lawinenwarn- und Dokumentationstool) für Smartphones. Hier können Mitglieder unkompliziert Einschätzungen zur aktuellen Lage eintragen, welche dann genauer geprüft werden und in Warnungen münden können.

Im vergangenen Winter habe es bereits 2000 Einträge in der App gegeben. Hummel führte das auf die „einfache und intuitive Bedienung des Tools“ zurück.

„Leichtsinniges Verhalten oft Ursache für Unfälle“

Trotz der immer mehr werdenden Wintersportler und Tourengeher „passiert verhältnismäßig recht wenig“, lautete Hummels Fazit. Darüber hinaus wolle er auf den Erfolg aufmerksam machen, dass es in Gebieten, die durch den Lawinenwarndienst überwacht werden, zu keinem Abgang gekommen sei. Appellieren wolle er nach wie vor an alle Sportler, nicht unvorbereitet in anspruchsvolles Gelände zu gehen und sich entsprechend auszustatten. „Schlechte Ausrüstung, Fehler aufgrund von Unwissen und leichtsinniges Verhalten sind leider immer noch häufig die Ursache für Unfälle.“

In diesem Punkt pflichtete ihm Andreas Rohrhofer, stellvertretender Leiter der Tölzer Polizeiinspektion, bei. Er sei oft erstaunt, wie unsicher und unbeholfen viele in den Bergen unterwegs seien. Dabei erinnere er auch – zwar ohne Lawinenbeteiligung – an den tödlichen Absturz einer jungen Frau am Herzogstand im Februar. „Sie kannte die Wanderung wohl aus den Sommermonaten. Aber da gibt es im Winter eben massive Unterschiede im alpinen Gelände.“ Ein gewisser Respekt vor der Gefahr in den Bergen sei wichtig.

Landrat dankt Lawinenkommission für unermüdlichen Einsatz

Auch in der Sitzung anwesend war Landrat Josef Niedermaier. Er dankte allen Vertretern der Lawinenkommissionen für ihren „wichtigen und unermüdlichen Einsatz“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.