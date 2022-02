Bis zu 50 neue Wohnungen in Bad Heilbrunn: Baubeginn nach Sommerferien?

Von: Patrick Staar

Seit einigen Tagen stehen Container auf dem Grundstück der ehemaligen Leonardis-Klinik. „Wir haben sie von anderen Baustellen abgezogen, weil wir in Heilbrunn unsere nächste Baustelle vermuten“, sagt Geschäftsführer Johann Thierer. © P. Staar

Noch herrscht auf dem Grundstück der ehemaligen Leonardis-Klinik in Bad Heilbrunn Ruhe. Doch dies könnte sich bald ändern. Es müssen aber noch Fragen zur Zufahrt geklärt werden.

Bad Heilbrunn – Johann Thierer, Geschäftsführer der Firma „MTP Wohn- und Gewerbebau“ in Günzburg, glaubt, dass er gemeinsam mit der Gemeinde einen Weg gefunden hat, den Gordischen Knoten zu lösen und die Zufahrt zu dem Grundstück zu sichern. Wenn dies so ist, könnten nach seiner Einschätzung schon nach den Sommerferien die Bagger anrücken, um mit dem Bau von bis zu 50 Wohnungen zu beginnen.

Speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten

Wie berichtet sollen auf dem Gelände der ehemaligen Klinik sechs Gebäude entstehen. Zum einen sind dies zwei Zeilen mit jeweils vier Reihenhäusern, zum anderen drei Gebäude mit fünf bis sechs Wohnungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten sind. Im sechsten Haus seien 13 bis 15 kleinere, voll möblierte Wohnungen geplant, erläutert Johann Thierer. In den vergangenen Monaten sei seine Firma mit dem Objekt immer wieder „hängen geblieben“, der Gemeinderat habe sein Einvernehmen verweigert. Im Dezember beschloss „MTP Wohn- und Gewerbebau“, den Bauantrag zurückzuziehen.

Kopfschmerzen bereitete bislang vor allem die Erschließung. Der Abt-Walther-Weg ist als Zufahrt für ein Baugebiet dieser Größenordnung ungeeignet – er ist schmal und bietet keine Wendemöglichkeit. Diese Schwäche sei besonders deutlich geworden, als die Grundstücksbesitzer schon vorab ein Haus für sich selbst bauten: „Da haben die Nachbarn erheblichen Wirbel gemacht“, sagt Thierer. „Sie haben gesagt, dass sie das nicht noch mal ertragen können. Schon gar nicht, wenn es ein deutlich größeres Bauprojekt ist.“

So will man das Straßenbau-Konzept vorantreiben

Vor 14 Tagen habe es dann ein Treffen gegeben: „Da hat sich gezeigt, dass die Gemeinde sehr interessiert ist, dass der Abt-Walther-Weg nach hinten durchgezogen und auf der Badstraße wieder eingefädelt wird.“ Der bestehende Weg soll bleiben, wie er ist und höchstwahrscheinlich in eine Einbahnstraße umgewandelt werden. „Es wäre also nicht möglich, von unserem Grundstück mit dem Auto über den Abt-Walther-Weg raus zu fahren“, erläutert Thierer. Ab dem Leonardis-Grundstück soll er dann mindestens fünf Meter breit sein. Für die Gemeinde habe diese Lösung allein schon deshalb Charme, weil damit die Erschließung des Strauß-Grundstücks gesichert ist, das die Gemeinde erworben hat. Der Plan sei, dass „MTP Wohn- und Gewerbebau“ gemeinsam mit der Gemeinde ein Ingenieurbüro beauftragt, das das Straßenbau-Konzept vorantreibt.

Zudem wolle die Gemeinde seine Firma beauftragen, sich um die Erschließung zu kümmern. Dies mache nach Ansicht von Thierer Sinn: „Die Gemeinde hat dafür keine Kapazitäten, und wir haben das schon öfter gemacht.“ Sollten sich alle Beteiligten einig werden, könnte alles ganz schnell gehen: „Wir wären in der Lage, innerhalb von 14 Tagen die Pläne einzureichen“, sagt Thierer. Nach den Sommerferien könnten die Bauarbeiten beginnen.

Starke Nachfrage

Er hat keinen Zweifel, dass das Konzept funktioniert, da seine Firma ähnliche Projekte unter anderem schon in Garmisch-Partenkirchen und Penzberg erfolgreich realisiert habe. Mal abgesehen davon sei „die Lage toll und das Grundstück fantastisch“. Thierer würde am liebsten so schnell wie möglich loslegen, „da es eine ganz, ganz starke Nachfrage gibt“. Bisher gebe es überhaupt kein Wohnungs-Angebot für Senioren, die barrierefrei leben und nicht in ein Heim umziehen wollen.

„Extrem stark nachgefragt“ seien auch Kurzzeit-Wohnungen, in denen Menschen ein halbes oder ein Jahr leben können. „Da fehlt’s hinten und vorne“, sagt Thierer. „Das hat damit zu tun, dass die Firma Roche rund um Penzberg alles aufsaugt.“ Kein Vermieter werde beispielsweise einem Referendar für ein halbes Jahr eine Wohnung überlassen, „wenn er zehn andere Mieter kriegen kann, die ihr restliches Leben drin bleiben werden. Die Vermieter wollen lieber stabile Verhältnisse.“ In die acht Reihenhäuser sollen Familien einziehen. Thierer hat keinen Zweifel, dass sich auch hierfür Abnehmer finden.

