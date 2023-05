Blitzeranhänger in Bad Heilbrunn in Brand gesetzt

Von: Melina Staar

Ein Blitzeranhänger wie dieser wurde in der Nacht zu Sonntag in Brand gesetzt. (Symbolbild) © Schörner

War jemand zornig, dass er geblitzt worden war? Oder war es blinde Zerstörungswut? Jedenfalls haben ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen hohen Sachschaden an einem Blitzeranhänger angerichtet.

Bad Heilbrunn - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern schreibt, meldete ein Passant um kurz nach 1.30 Uhr, dass der Blitzeranhänger, der in Bad Heilbrunn an der Kocheler Straße stand, in Flammen steht. Von den „regionalen Feuerwehren“ konnte der Brand laut Mitteilung rasch abgelöscht werden. Allerdings ist der entstandene Schaden enorm: Auf rund 250 000 Euro wird er geschätzt.

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen. Die Bevölkerung wird um Zeugenhinweise gebeten: Wem sind im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandortes aufgefallen? Sind jemandem bereits vor der fraglichen Tatzeit Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandortes aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 08 81/64 00 entgegen.

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art: Bereits im vergangenen Jahr waren Blitzer in Lenggries und Greiling in Brand gesetzt worden. Nur wenige Wochen später meldete die Kripo einen Ermittlungserfolg: Drei junge Männer aus dem Landkreis gestanden gegenüber der Polizei die Taten.

