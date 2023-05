Brennder Blitzeranhänger in Bad Heilbrunn: 3000 Euro Belohnung ausgesetzt

Von: Melina Staar

Hoher Schaden entstand bei einem Brand eines Blitzeranhängers in Bad Heilbrunn. (Symbolbild). © wos

Im Fall des brenndenden Blitzeranhängers in Heilbrunn geht die Kripo von Brandstiftung aus. Die Kommunale Verkehrsüberwachung Oberland hat eine Belohnung ausgesetzt, für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

Bad Heilbrunn – Etwa 150 000 Euro Sachschaden entstanden, als am vergangenen Wochenende Unbekannte in Bad Heilbrunn einen Blitzeranhänger in Brand setzten. Der Anhänger war in der Nacht auf den 21. Mai an der Kocheler Straße in Bad Heilbrunn abgestellt gewesen. Um 1.30 Uhr hatte ein Passant den Brand bemerkt, der von den regionalen Feuerwehren rasch gelöscht wurde. Die Kripo übernahm die Ermittlungen – nach ersten Erkenntnissen sieht es nach vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Blitzeranhänger: Kripo geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Nun hat die Kommunale Verkehrsüberwachung Oberland, der der Anhänger gehört, laut Mitteilung der Polizei eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt, für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Informationen nimmt die Kriminalpolizei in Weilheim unter der Telefonnummer 08 81/64 0-0 entgegen.

