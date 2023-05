Bürokratie und Fachkräftemangel große Herausforderungen

Diskutierten über das Thema Wirtschaft: (v. li.) CSU-Bezirksrat und -kandidat Thomas Schwarzenberger, Sparkassen-Chefin Renate Waßmer, Bauunternehmer Michael Schilcher, die JU-Landtags-Listenkandidatinnen Franziska Böhnlein und Julia Lebe sowie JU-Bezirksvorsitzender Josef Rohrmoser (zur Gesamtansicht aller Personen bitte auf das Bild klicken). © JU

Eine Podiumsdiskussion der Jungen Union thematisierte nun den Wirtschaftsstandort Oberbayern. Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum ist ein brennendes Thema.

Bad Heilbrunn – Der Bezirksverband der Jungen Union Oberbayern hat kürzlich zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Wirtschaftsstandort Oberbayern“ eingeladen. Unter Moderation des Bezirksvorsitzenden Josef Rohrmoser diskutierten die Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses im Landkreis, Renate Waßmer, Bauunternehmer Michael Schilcher und der Bürgermeister von Krün, Thomas Schwarzenberger, mit dem CSU-Nachwuchs. Rund 40 Zuhörer waren in die „Reindlschmiede“ nach Bad Heilbrunn gekommen.

Kritik an zu viel Bürokratie

Eingangs stellte Waßmer fest, dass die Unternehmen im Landkreis – insbesondere aufgrund ihrer wirtschaftlichen Struktur – größtenteils recht gut durch die vergangenen Krisen gekommen seien. Weitaus größere Herausforderungen sieht sie in den „immer weiter steigenden regulatorischen und bürokratischen Anforderungen, mit denen Unternehmen aller Branchen und jeder Größe immer mehr zu kämpfen haben“. Dem pflichtete Schilcher bei: „Bevor ich meine Leute in der Früh auf die Baustelle schicke, muss ich mehrere Unterweisungen vornehmen, diese dokumentieren und regelmäßig bei Prüfungen ad hoc vorlegen und nachweisen können.“ Beide waren sich einig, dass den Unternehmen durchaus mehr Vertrauen geschenkt werden könne. Waßmer wünschte sich, dass „lieber die wenigen schwarzen Schafe sanktioniert werden, wenn Missbrauch betrieben wird, als alle Unternehmer immer weiter zu regulieren“.

Höhere Gebäude, mehr Nachverdichtung

Als größte Herausforderung wurde indes der Fach- und Arbeitskräftemangel betrachtet. Schwarzenberger berichtete, dass es den Unternehmen in seiner Gemeinde zunehmend schwerer falle, geeignetes Personal zu finden. In der Folge stehe dann unmittelbar die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Dieser sei auch durch die Gemeinden aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen und der anhaltend steigenden Boden- und Immobilienpreise immer schwerer bereitzustellen, erklärte Schwarzenberger. Schilcher wünschte sich hier mehr Gestaltungsspielräume in den seitens der Kommunen aufgestellten Bauplänen und Ortsgestaltungssatzungen: „Ohne höhere Gebäude und die Nachverdichtung bereits bebauter Grundstücke werden wir die Anforderungen an bezahlbarem Wohnraum, den Erhalt unserer Landschaft und den Klimaschutz nicht zusammenbringen.“ Diese Anregung nahm Schwarzenberger ernst, erinnerte aber zugleich daran, dass die Gemeinden immer vor der Abwägung stünden, wie die Ortschaften in Zukunft aussehen sollen. „Besonders das Oberland ist eine Tourismusregion. Da gehört der hiesige Baustil genauso zum Landschaftsbild wie unsere Berge und Seen.“

Flexiblere Arbeitszeiten und Work-Life-Balance

Abschließend ging es um flexiblere Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle. Waßmer plädierte für flexiblere Rahmenbedingungen. Rohrmoser sprach sich für „die freiwillige Ausweitung der maximalen täglichen Arbeitszeit von zehn Stunden oder ein Wochenkontingent der Arbeitszeit“ aus. Dadurch könne man, wo möglich, die Work-Life-Balance noch besser herstellen, ohne dass immer nur der Freizeitfaktor in der Gleichung betrachtet werde. „Wir müssen alle unseren Beitrag für eine starke Volkswirtschaft leisten.“ (tk)

