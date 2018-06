Bundesstraße 472 wird ab Montag vier Monate voll gesperrt

Jetzt wird’s ernst: Am Montag, 18. Juni, beginnt um 7 Uhr die Vollsperrung der B 472 zwischen Untersteinbach und Sindelsdorf. Die umfangreichen Straßenbauarbeiten werden bis Mitte/Ende Oktober dauern.

Bad Heilbrunn/Bichl/Sindelsdorf– Der Verkehr wird großräumig umgeleitet, für den Fernverkehr stehen schon Hinweisschilder auf der Autobahn. Der Nahverkehr wird über Heilbrunn/Langau und Penzberg umgeleitet. Es ist davon auszugehen, dass es vor allem in den ersten Tagen auf den Umleitungsstrecken zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird, bis sich die Situation einigermaßen eingespielt hat. Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts und der Polizei werden präsent sein und wollen unter anderem den Rhythmus der Ampelschaltung in der Penzberger Innenstadt im Blick behalten.

Wie sich die lokalen Verkehrsströme entwickeln, muss man abwarten. Es ist davon auszugehen, dass der Verkehr von und nach Kochel vielfach durch Bichl rollt, denn hier kann man die B 472 auf der S 2063 aus Richtung Penzberg überqueren. In dem kleinen Weiler Obersteinbach sollen zwei Ampeln aufgestellt werden (wir berichteten). Die Anlieger haben Sorgen vor einem Verkehrskollaps, nicht zuletzt wegen der schmalen Brücke.

Das Staatliche Bauamt will ein Teilstück der B 472 grundlegend sanieren. Auf der 8,5 Kilometer langen Strecke durch das Loisach-Kochelsee-Moor werden enorme Setzungen, Unebenheiten und Schadstellen ausgebessert. Zudem werden die Anschlussbereiche der Brücken an Loisach und Bahn von Grund auf neu aufgebaut. Außerdem werden an der Einmündung B 11/B 472 (Kläranlage) Ein- und Ausfädelstreifen errichtet. Die Kosten belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.