Dilemma an der Bundesstraße in Heilbrunn: Gemeinderat diskutiert über gefährliche Stellen

Von: Patrick Staar

Wer vom Ostfeld auf die Bundesstraße abbiegt, muss auf dem Radweg stehen bleiben. Das kann zu gefährlichen Situationen führen. © Patrick Staar

Einige sehr heikle Stellen gibt es an der Bundesstraße 472, die durch Heilbrunn führt. Und das sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer.

Bad Heilbrunn – Der Gemeinderat würde dies gerne ändern, kann es aber aufgrund von gesetzlichen Vorgaben nicht. Kilian Spindler schilderte das Dilemma. Wenn man vom Ostfeld auf die Bundesstraße einbiegen will, müsse man zwangsläufig mit dem Auto auf dem Radweg stehen bleiben: „Wenn ein Radfahrer kommt, muss man rückwärts fahren.“ Bernd Rosenberger stimmte ihm zu. Die Radfahrer würden an dieser Stelle mit hoher Geschwindigkeit bergab fahren. Er taste sich Stück für Stück nach vorne: „Das ist gefährlich. Ich bin jeden Morgen froh, wenn nichts passiert.“ Josef Schröfl ergänzte, an der Shell-Tankstelle sei die Situation ganz ähnlich.

Gerichtsurteil: Radfahrer haben Vorfahrt

Geschäftsleiter Andreas Mascher machte den Räten wenig Hoffnung auf Besserung: „Das ist kein Heilbrunner Problem, das ist in Tölz genauso.“ Es gebe ein Gerichtsurteil, wonach Radfahrer in solchen Fällen Vorfahrt haben. Man könne daher nur über Verbesserungen reden, nicht aber über eine grundsätzliche Änderung. „Ein Schildbürgerstreich“, grummelte ein Gemeinderat.

Bauamtsleiter Hans Keller berichtete, er habe eine Anwohnerin darum gebeten, das Gebüsch zurückzuschneiden, damit man besser in Richtung Ortsmitte sehen kann. Er habe zudem die Telekom gebeten, das Verteilerhäuschen zu versetzen, das an der gefährlichen Ecke am Ostfeld steht. Mascher merkte kritisch an: „Es sollte eigentlich im Juni versetzt werden – und jetzt ist der Juni vorbei.“

