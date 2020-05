Hundekot und Anleinpflicht beschäftigen den Heilbrunner Rat

Bauern sind verärgert über Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner frei auf ihren Feldern und Wiesen laufen lassen. Der Grund: Hundekot kann Kühe krank machen. Dieses Thema nahm neulich im Heilbrunner Gemeinderat neue Fahrt auf.

Bad Heilbrunn – Ein altbekanntes Ärgernis ist, dass freilaufende Hunde in Wiesen ihre Notdurft verrichten. Zuletzt hatte auch Kreisbauern-Obmann Peter Fichtner aus Bad Heilbrunn an die Vernunft der Hundehalter appelliert, die Vierbeiner nicht in die Wiesen zu lassen (wir berichteten). Auch in den sozialen Medien kochte das Thema hoch – und war nun auch Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Da der Hundekot für das Weidevieh schädlich sei, wird nach Lösungen gesucht. „Wir haben bereits ein Netz an Hundetoiletten aufgebaut, das auch weiter ausgebaut werden soll“, erklärte Bürgermeister Thomas Gründl.

Netz an Hundetoiletten soll in Heilbrunn ausgebaut werden

Freilich ergebe sich daraus ein zusätzliches Problem. Wenn weitere Behälter für die Hunde-Hinterlassenschaften aufgestellt werden, dann müssen diese auch regelmäßig geleert werden: „Das nimmt bei 46 Kilometer Gemeindestraßen ganz schöne Umfänge für die Mitarbeiter an“, sagte Gründl.

Dazu warf Bernd Rosenberger ein, dass verantwortungsbewusste Hundehalter die gefüllten Tüten eigentlich auch mit nach Hause nehmen könnten. Schließlich handle es sich ja nicht um größere Mengen. Die Erfahrung zeige aber, dass an gewissen Stellen im Ortsbereich die Tüten mit dem unappetitlichen Inhalt vermehrt einfach weggeworfen würden. Deshalb helfe es auch nicht, so Gründl, dass die Mehrheit der Hundebesitzer verantwortungsbewusst mit dem Problem umgehen würde. Angezweifelt wurde zudem, dass Verbotsschilder ohne amtlichen Charakter Abhilfe schaffen würden.

Landwirte besorgt um ihre Kühe: Hundekot kann Vieh krankmachen

In diesem Zusammenhang wollte Toni Krinner wissen, wie es denn um eine „Anleinpflicht“ im Ortsbereich bestellt sei. Er berichtete dabei von zwei von wildernden Hunden gerissenen Wildtieren. „Eine Leinenpflicht besteht nur in Parks und öffentlichen Anlagen. Eine generelle Anleinpflicht auszusprechen, sei rechtlich sehr schwierig“, erklärte Andreas Mascher, Geschäftsleitender Beamter im Heilbrunner Rathaus. Da man keinen umfassenden Lösungsansatz sah, versicherte der Bürgermeister zumindest, dass man im nächsten Gemeindeblatt auf die Problematik hinweisen werde.

Ewald Scheitterer

Lesen Sie auch:

Schwarz, Orange und Grün: Diese Farben tragen die Heilbrunner Bürgermeister - die Ergebnisse der konstituierenden Sitzung

Bad Heilbrunn: Trauer um Pfarrer Kothmeier