Diskussion um die Weihnachtsbeleuchtung im Heilbrunner Gemeinderat

Von: Patrick Staar

Wie viel Weihnachtsbeleuchtung und -schmuck soll es heuer sein? © wg.design

Wie soll es Bad Heilbrunn angesichts der Energiekrise mit der Weihnachtsbeleuchtung halten? Über diese Frage diskutierte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung.

Bad Heilbrunn - Viele Gemeinden würden heuer nur eine abgespeckte oder gar keine Weihnachtsbeleuchtung aufhängen, sagte Bürgermeister Thomas Gründl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er plädiere dafür, nicht die komplette Badstraße zu beleuchten, sondern dieses Mal nur einen Christbaum vor dem Rathaus aufzustellen und ein paar Sterne aufzuhängen, „damit’s ein bissl Weihnachts-Feeling gibt“.

„Wir befinden uns in einem Energie-Krieg“

Josef Schwaller plädierte für einen „etwas kleineren Christbaum“. Dies befürwortete auch Manuela Kragler: „Mir wäre es am liebsten, wenn alles so wäre wie vor dem Krieg“, sagte sie. „Aber wir befinden uns in einem Energie-Krieg. Und da wäre es ein wichtiges Signal, wenn die Gemeinde einen kleineren Christbaum aufstellen würde.“

Kleiner geschmückter Christbaum wird aufgestellt

Kilian Spindler schlug vor, den Christbaum von Kindern schmücken zu lassen: „Das wäre doch eine nette Aktion.“ Mit einem beleuchteten kleinen Christbaum könne er aber auch gut leben. „Dann machen wir halt einen kleinen geschmückten Christbaum“, schlug Rathauschef Gründl vor. Dieser Variante stimmten die Räte geschlossen zu.

