Drei neue Mitglieder und ein Traum, der niemals endet

Löwen-Fanclub Isar-Loisach

„Einmal Löwe, immer Löwe“: Die Fans von 1860 München sind treue Seelen. Der Fanclub Isar-Loisach feierte nun sein 15-jähriges Bestehen.

Bad Heilbrunn – Nach dem verpassten Aufstieg ist vor der Hoffnung auf den Aufstieg: Weil richtige Anhänger des TSV 1860 München schon seit vielen Jahren leidgeprüft sind, hielt man sich laut einer Mitteilung des Vereins beim Löwen-Fanclub Isar-Loisach erst gar nicht damit auf, dass demnächst eine weitere Saison in der 3. Liga beginnt. Mit einem Sommerfest, das, so heißt es in der Mitteilung weiter, „natürlich um 18.60 Uhr im Gasthaus Kronschnabl angepfiffen wurde“, feierte der Club nun sein 15-jähriges Bestehen.

143 Mitglieder

Dass dieser Fußballverein für eingefleischte Löwen etwas „ganz Besonderes“ sei, verdeutlichte der Fanclub-Vorsitzende Josef Mayr in seinem Rückblick auf die ver-gangenen eineinhalb Jahrzehnte. Denn als der Club, ebenfalls beim Kronschnabl, aus der Taufe gehoben worden war, fanden sich exakt 60 Gründungsmitglieder ein. „Inzwischen haben wir 143 Mitglieder“, sagte Mayr.

Da wusste er aber noch nicht, was der von der Musikkapelle Bad Heilbrunn umrahmte Festabend so bringen würde: drei weitere Mitglieder, die ganz spontan ihren Aufnahmeantrag unterschrieben haben. Vielleicht habe dies, so der Verein in seiner Pressemitteilung weiter, an der Präsentation von Martin Bachhuber gelegen, der zwar auch die große Tragödie von 2017 mit dem Abstieg in die Regionalliga nicht ausgespart habe, den sofortigen Aufstieg in die 3. Liga ein Jahr später aber in so warmes Licht tauchte, „dass man einfach gepackt sein musste“.

Bürgermeister Gründl ist Gründungsmitglied

Bürgermeister Thomas Gründl, selbst ein „Blauer“ und Gründungsmitglied des Löwen-Fanclubs, würdigte, dass der Club bei den Veranstaltungen der Gemeinde Bad Heilbrunn stets Flagge zeige und gut vertreten sei – und so ganz nebenbei auch auf dem Fußballplatz eine gute Figur abgebe. Denn schließlich haben die Isar-Loisach-Löwen auch schon die Fußball-Dorfmeisterschaft gewonnen. Für die an diesem Abend anwesenden Gründungsmitglieder gab es im Anschluss noch Urkunden und Anstecknadeln, ehe sich die Mitglieder dem zuwandten, was sie am besten können: den Träumereien vom Aufstieg in die 2. Liga.

