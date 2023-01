Wilde Verfolgungsjagd endet auf Pferdewiese

Von: Rudi Stallein

Wer so fährt, ist nicht ganz dicht oder steht unter dem Einfluss von Substanzen. Staatsanwalt Thomas Ehemann Einen „mittelschweren Rausch“ attestierte eine Sachverständige dem Angeklagten. Dessen Verteidigerin machte einen Nachtrunk geltend. © dpa

Ein Mann aus Bad Heilbrunner wurde vom Amtsgericht Wolfratshausen wegen filmreifen Trunkenheitsfahrt zu 5400 Euro Geldstrafe verurteilt.

Bad Heilbrunn/Wolfratshausen – Für Staatsanwalt Thomas Ehemann gibt es nur zwei Optionen: „Wer so fährt, ist nicht ganz dicht oder steht unter dem Einfluss von Substanzen.“ Rund 2,5 Promille Alkohol im Blut sollen bei einem Mann (58) aus Bad Heilbrunn ursächlich dafür gewesen sein, dass er sich mit einem Tölzer Ehepaar eine filmreife Verfolgungsjagd geliefert hatte, die auf einem Parkplatz an der B472 begann und in einer Pferdekoppel nahe des Königsdorfer Ortsteils Wolfsgrube endete. Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen wurde der 58-Jährige nun vom Amtsgericht Wolfratshausen zu einer Geldstrafe von 5400 Euro (90 Tagessätze) verurteilt.

Die Geschichte ereignete sich am 30. April 2022 und begann mit einem waghalsigen Wendemanöver auf der B472. Aus Richtung Bad Heilbrunn kommend war der Beschuldigte mit seinem Pkw nach links auf den Parkplatz des Gasthauses Wiesweber abgebogen Ein aus Richtung Bad Tölz entgegenkommender Daimler hatte nur durch eine Vollbremsung einen frontalen Zusammenstoß verhindern können.

Beim Ausweichmanöver war das Auto des Tölzer Ehepaars über den Randstein gerutscht und beschädigt worden, außerdem zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Die Frau, damals im siebten Monat schwanger, war wegen eines inzwischen folgenlos verheilten Schleudertraumas zwei Wochen krankgeschrieben.

Als der Tölzer den Heilbrunner zur Rede stellen wollte, sei dieser ohne ein Wort weitergefahren. „Es war schwer hinterherzukommen“, berichtete der Zeuge. In Tempo-30-Zonen sei der Verfolgte mit 40 bis 70 km/h gefahren, außerhalb 140 bis 160 km/h. Die Fahrt endete in besagter Pferdewiese. Dort wendete der Heilbrunner und steuerte auf seine Verfolger zu. Als er kurz anhielt und „etwas aus seinem Kofferraum holte“, brach der Tölzer, dessen Frau die letzten zehn, fünfzehn Minuten der wilden Fahrt mit der Handykamera gefilmt hatte, die Verfolgung ab.

Riskante Überholmanöver und massive Geschwindigkeitsüberschreitungen

Weil die Tölzer Polizei, die der Fahrt ein Stück weit per Telefon beiwohnen konnte, zu dem Zeitpunkt „keine Streife frei hatte“, dauerte es bis zum späten Nachmittag, ehe sie aktiv wurde – und zwar nachdem sie eine Mitteilung erhalten hatte, dass Pferde ausgebrochen seien und ein Auto fahrerlos in der Wiese stehe. Gegen 18 Uhr (die Verfolgungsfahrt hatte gegen 14 Uhr stattgefunden) fand die Polizei den Mann zu Hause vor – im Bett, so betrunken, dass er „kaum aufzuwecken war“, erinnerte sich ein Beamter. In der Verhandlung machte die Verteidigerin nun „einen erheblichen Nachtrunk“ für den hohen Promillewert ihres Mandanten an jenem Nachmittag geltend. Am Tattag sei von einem Nachtrunk aber keine Rede gewesen, erklärte der Polizist, weder vom Angeklagten noch von dessen Ehefrau.

Diese berichtete dem Gericht nun, ihr Mann habe, nachdem er von der Polizei zurückgekommen sei, erzählt, er sei „lange von einem Fahrzeug verfolgt worden und habe große Angst gehabt“, habe aber nicht betrunken gewirkt. Der Beschuldigte selbst äußerte sich auf Anraten seiner Verteidigerin nicht zum Geschehen. So konnte nicht ermittelt werden, wann und wo sich der Mann den „mittelschweren Rausch“, den eine Sachverständige ihm attestierte, angetrunken hatte. Für Staatsanwalt Thomas Ehemann war das Video der Fahrt jedoch aussagekräftig genug. „Riskante Überholmanöver, massive Geschwindigkeitsüberschreitungen, durch einen Zaun gebrettert – und dann wird’s ganz wild und er hat noch eine Drohkulisse aufgebaut. Es ist verkehrsrechtlich alles falsch gemacht worden“, wetterte der Anklagevertreter. Das Fahrverhalten spreche eindeutig für Alkohol.

Richter: „Äußerst aus dem Ruder gelaufene Trunkenheitsfahrt“

Die Verteidigung sah dies völlig anders und kritisierte die Arbeit der Polizei: „Wie hier ermittelt wurde, spottet jeder Beschreibung.“ Die Möglichkeit, dass ihr Mandant Angst hatte vor einer Konfrontation, sei gar nicht ins Kalkül gezogen worden - und der Nachtrunk nicht von der Hand zu weisen. „Was bleibt, sind Vermutungen, Vermutungen, Vermutungen und hanebüchene Erklärungen.“ Deshalb seien lediglich die Verletzungen der Eheleute zu ahnden, wofür 20 Tagessätze zu je 50 Euro (insgesamt 1000 Euro) ausreichend seien.

Richter Helmut Berger sah wie der Staatsanwalt eine „äußerst aus dem Ruder gelaufene Trunkenheitsfahrt“ für erwiesen an und verurteilte den gelernten Kfz-Mechaniker zu 90 Tagessätzen zu je 60 Euro, in Summe also 5400 Euro. Zudem ordnete er eine Führerscheinsperre von noch zehn Monaten an, insgesamt somit 17 Monate. Denn die Fahrerlaubnis hatte die Polizei bei ihrem Hausbesuch gleich an Ort und Stelle einkassiert. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

