Ein Profi beim Sauberhalten: Aufräumchoach aus Bad Heilbrunn

Schön fürs Auge, und alles ist schnell zu finden: Nach diesen Prinzipien hat Julia Hornfischer ihre Bücher sortiert. Professionell hilft sie auch anderen Menschen, mehr Ordnung in ihr Zuhause zu bringen. © Matthäus Krinner

Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten, die Bücher im Regal parken in zweiter Reihe: In solchen Fällen ist das neue Berufsbild des Aufräumcoaches gefragt. Eine der ersten in der Region ist Julia Hornfischer aus Bad Heilbrunn.

Bad Heilbrunn – Da war die Sache mit dem Toaster. Julia Hornfischer, ihres Zeichens zertifizierter Aufräum- und Ordnungscoach, musste bei ihren Kunden Überzeugungsarbeit leisten. Doch dann folgte das Paar Hornfischers Vorschlag, den Toaster nicht mehr auf der Arbeitsplatte der Küche stehen zu lassen, sondern in eine Schublade zu räumen. „Wenn man ihn benutzen will, wird er auf einem kleinen Tablett herausgehoben“, sagt die Beraterin. „Für das Paar, das ja eine schöne, frei Küche wollte, ist das jetzt das Highlight“, sagt Julia Hornfischer fröhlich.

Dieser kleine Ausschnitt illustriert die Dienstleistung, mit der sich die 36-jährige Heilbrunnerin selbstständig gemacht hat. Ordnungs- und Aufräumcoaches wie sie sind im Landkreis und darüber hinaus noch etwas Exotisches. „Insgesamt ist der Markt in Deutschland recht klein“, sagt Julia Hornfischer. Sie selbst hat sich bis vor etwa einem Jahr in einem sechsmonatigen Online-Kurs ausbilden lassen.

Ursprünglich hatte Hornfischer, die aus Franken stammt, im Hotelfach gelernt, studierte später BWL und ist aktuell auch noch in einem Architekturbüro angestellt. Schon immer aber habe sie „gerne aufgeräumt, umgestaltet und neu gestrichen“ und sich für Inneneinrichtung interessiert, sagt sie.

Einsatzgebiete Küche, Dachboden oder Schuhschrank

Wer aber engagiert einen Ordnungscoach? Das sei ganz unterschiedlich und sehr individuell, meint die Heilbrunnerin, räumt aber ein, dass es bisher in der Mehrzahl Frauen seien, die ihre Dienste in Anspruch nehmen. Auch was man genau unter „Ordnung“ versteht, unterscheide sich von Fall zu Fall. Ziel ist es, „das Leben und den Alltag zu erleichtern – ob in der Familie oder im Büro“. Da könne so mancher Unterstützung gebrauchen. „Oft sind es gerade die kleinen Tipps, auf die man selbst gar nicht kommt.“

Auf Wunsch knöpft sich Julia Hornfischer zum Beispiel den Dachboden vor, den Kleider- oder Schuhschrank, das Kinderzimmer oder eben die Küche. Bestandsküchen sind dabei ebenso ihr Einsatzgebiet wie die Unterstützung bei der Planung einer neuen. Typische Problemstellungen: „Ich möchte in der Küche arbeiten, aber die Arbeitsflächen sind zugestellt“, „Alles stapelt sich“ oder „Nichts steht da, wo ich es brauche“. Zu den Zielen könne es auch gehören, „zu schauen, wie ich die Spülmaschine am schnellsten ausräumen kann“, sagt sie.

In ihrer eigenen Heilbrunner Wohnung zieht die 36-Jährige eine große Küchenschublade auf. Darin stehen fein säuberlich beschriftete quaderförmige Glasbehälter, zum Beispiel mit Spaghetti, Linsen, Reis, Kichererbsen oder mehr. Alles ist auf einen Blick und Griff auffindbar, und die Schublade hat sogar eine ästhetische Qualität.

„Die Dinge, die man besitzt, soll man mit Freude haben“

Dann führt Hornfischer hinüber zu ihrem Bücherregal. Die Bücher hat sie nach Genre sortiert, zusätzlich nach Farbe und Größe. „Ich mag es so fürs Auge und finde die Dinge leichter.“ Keinesfalls aber müsse es bei jedem ihrer Kunden gleich aussehen. Für das eigene Zuhause mag es die Heilbrunnerin natürlich aufgeräumt. „Aber ich bin keine Minimalistin, die nur mir einem Tisch, zwei Stühlen und einer Couch wohnt“, sagt sie. Sehr angenehm findet sie es allerdings, dass bei ihr jederzeit Besuch vorbeikommen kann, ohne dass sie erst stundenlang die Wohnung auf Vordermann bringen muss. Auch das gehört zu der Unbeschwertheit, zu der sie ihren Kunden verhelfen will.

Egal, worum es geht: Ein erster Schritt in der Beratung, so berichtet der Aufräumcoach, sei die Bestandsaufnahme – und oft, einiges auszusortieren. „Ziel ist es, die Dinge, die man besitzt, mit Freude zu haben.“ Gängigste Frage: „Wann habe ich etwas zum letzten Mal benutzt?“ Soll etwas weg, berät Hornfischer auch dazu, ob und wie diese Gegenstände anderswo weiterleben können. „Trödelmärkte sind in den letzten Jahren mehr geworden.“ Verkaufen und verschenken sei manchmal eine Option – oder eben doch die Tonne.

Das heißt nicht, dass Hornfischer zur Ausmist-Radikalkur schreitet. Aus ihrem Regal zieht sie ein zerfleddertes Backbuch ihrer Oma, mit handschriftlichen Notizen, mit Tesa zusammengeklebten Seiten und leeren Backpulvertüten als Lesezeichen. „Da hängen Erinnerungen dran.“ Preislich beginnt ein Coaching-Paket, das man bei Julia Hornfischer buchen kann, für einen kleineren Bereich bei 500 Euro. Aus Sicht der Heilbrunnerin ist es Geld, das man in ein „leichteres Gefühl“ und ein „Wohlfühlzuhause“ investiert.

