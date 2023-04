Eine bezaubernde Frau: Zauberkünstlerin Michelle Spillner begeistert im Heilbrunner Kursaal

Teilen

Unterhaltsam: Konform mit dem Tierschutz zauberte Michelle Spillner ein Kaninchen aus Plüsch aus dem Hut. © sn

„Alles Lüge – echt wahr!“: Mit dieser Show überzeugte Michelle Spillner nun im Kursaal in Bad Heilbrunn. Das Publikum amüsierte sich sehr über die zahlreichen Tricks und Show-Effekte.

Bad Heilbrunn – „Wenn Sie schon immer mal nach Strich und Faden belogen werden wollten und sich dabei amüsieren möchten, dann sind Sie in diesem Programm richtig. Ehrlich!“ So kündigte Michelle Spillner, laut Selbstaussage eine der „wenigen (be-)zaubernden Frauen“, ihre Bühnenshow an und stellte sich damit als ebenso geistreiche wie witzige Person vor. Zudem verfügt sie offenbar über eine gehörige Portion Selbstironie: Sie erzähle gerne, dass sie den internationalen Wettbewerb der Zauberkünstlerinnen gewonnen habe. Was sie hingegen gerne verschweige: „Da haben auch nur drei mitgemacht...“ Dass sie tatsächlich einen dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst und einen sechsten Platz bei der Weltmeisterschaft errungen hat, verrät sie dann aber doch ganz gerne.

Souveräner Auftritt

Mit ihrem Programm „Alles Lüge – echt wahr!“ trat die in Frankfurt lebende Zauberkünstlerin, eine gelernte Journalistin, die für diverse Tageszeitungen und Fachmagazine sowie als Sprecherin und Moderatorin für Rundfunksender gearbeitet hat, im Heilbrunner Kursaal auf. Dem zahlreich erschienenen Publikum offenbarte sie ihr Credo: „Was wäre die Welt ohne Lüge? Lüge schafft Arbeitsplätze und glückliche Menschen, Umsatz und Illusion. Lüge ist das Salz in der Lebenssuppe, die Basis der Täuschung – auch der Täuschungskunst…“ Dass Spillner diese souverän beherrscht, konnte sie in Heilbrunn eindrucksvoll demonstrieren.

Wow-Effekte mit Eiern und Spielkarten

Der Einstieg ließ dies noch nicht sofort erkennen: Die Zauberfrau erklärte ihren Trick, wie sie ein rotes Tuch in ihrer Hand in ein Ei verwandelt. Ganz simpel: Das Plastikei hat ein Loch, in dem das rote Tuch verschwindet. Als sich manche darauf insgeheim schon fragten, ob dieser Abend die geschürten Erwartungen wohl erfüllen könne, klopfte sie das Ei an einem Glas auf – und Eiweiß und Dotter flossen heraus. Erster Wow-Effekt, dem noch viele folgen sollten.

Einer der eindrucksvollsten Momente war sicher der, als sie durch zahlreiche Nachfragen im Publikum eine bestimmte Karte aus einem Kartenspiel bestimmen ließ, wobei der zuletzt Befragte den nächsten Kandidaten selbst auswählte, sodass Spillner dies nicht manipulieren konnte. Als die Karte feststand, zog sie diese aus dem Stapel und ließ ihre „Assistentin“ aus dem Saal vorlesen, was auf der Rückseite stand: Bad Heilbrunn, 14. April 2023. „Irre!“ tönte es aus dem Publikum, ehe tosender Beifall einsetzte.

Imposanter Trick mit Weinflaschen

Und was wäre ein Zauberer ohne das berühmte weiße Kaninchen? Auch die Zauberfrau zog eines aus dem Hut, ganz konform mit dem Tierschutz eines aus Plüsch, das sie auf witzige Art hypnotisierte. „Und was macht ein Zauberer mit einem hypnotisierten Kaninchen?“, fragte sie darauf in den Saal. Spannungspause! „Gar nix“, sprach die Künstlerin und warf das Tierchen achtlos hinter sich auf die Bühne.

Ein bisschen Comedy war so neben der Zauberei durchaus vertreten und ließ ahnen, dass Spillner, die Vorstandsmitglied des Magischen Zirkels von Deutschland ist und als „zaubernde Moderatorin“ gebucht werden kann, sicherlich Farbe in manch sonst triste Veranstaltung bringt. Ihre Nummer als „Weinkönigin“ ist bei solchen Anlässen gewiss ebenfalls sehr beliebt: Mit einem hübschen Krönchen auf dem Kopf („Mein Dirndl habe ich heute zu Hause gelassen“) hielt sie zunächst eine der unsäglichen Ansprachen, die solche Königinnen allerorten von sich geben müssen. Daraus erwuchs eine unglaubliche Nummer, bei der sie unentwegt Weinflaschen vermehrte, bis der Tisch vor ihr voll davon war – wie auch die Weinkönigin selbst, weil sie immer wieder einen Schluck aus dem Rotweinglas nahm.

Kompliment an die Zauberfrau: Das war ein sehr kurzweiliger, unterhaltsamer Abend, der die hohen Erwartungen, die die Ankündigung geschürt hatte, vollkommen erfüllte. (Text: Sabine Näher)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz