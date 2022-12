Eine der Letzten ihrer Zunft: Zu Besuch bei der Heilbrunner Handweberin Christa Richter

Von: Elena Royer

Christa Richter an ihrem Webstuhl. © Arndt Pröhl

An die 100 Jahre alt dürfte der Webstuhl von Christa Richter sein. Die 76-jährige Handweberin aus Hohenbirken bei Bad Heilbrunn liebt ihre Arbeit und denkt noch nicht ans Aufhören.

Bad Heilbrunn – Ein rhythmisches, lautes Klacken erfüllt den Raum, als sich Christa Richter an den Webstuhl setzt und die Tritte bedient. Vor und zurück bewegt sie das uralte Holz, an dem schon Generationen vor ihr gesessen haben. Ein bisschen kann man schon erahnen, was hier entsteht: Ein flauschiger hellblauer Teppich.

Christa Richter ist eine der letzten Handweberinnen Bayerns

Christa Richter ist eine der letzten Handweberinnen Bayerns. Die 76-Jährige stammt aus der Nähe von Dresden und ist in der ehemaligen DDR groß geworden. Heute wohnt sie mit ihrem Mann in Hohenbirken bei Bad Heilbrunn. „Nach dem Abitur habe ich aus Wut die Ausbildung zur Handweberin gemacht“, erzählt sie. „Eigentlich wollte ich an der Kunsthochschule Weberei studieren.“ Aber um an der Hochschule für angewandte Kunst in Halle studieren zu können, hätte man in die SED eintreten müssen, was für Richter nicht in Frage kam. „Das Studium wäre schon meine Richtung gewesen“, sagt sie heute. „Aber dann habe ich lieber eine Ausbildung gemacht.“ Mit 25 folgte die Meisterprüfung.

„Neben Teppichen sind in Oberbayern vor allem Bankauflagen am meisten gefragt“

Mitte der 80er-Jahre kam Richter nach Hohenbirken. Ihren Beruf konnte sie auch hier weiter ausüben: „In Benediktbeuern gab es schon vor dem Krieg eine kleine Baracke beim Kloster“, erzählt Richter. „Ein Webemeister hat dort gearbeitet, und als er in den Ruhestand ging, habe ich seine Werkstatt mit der kompletten Einrichtung und dem ganzen Material übernommen.“

Die 76-Jährige schätzt, dass es in Benediktbeuern kaum eine Wohnung gibt, in der nicht ein Teppich von ihr liegt. „Neben Teppichen sind in Oberbayern vor allem Bankauflagen am meisten gefragt“, sagt Richter. In der DDR waren es dagegen Tischdecken. „Ich habe alle zwei Wochen 50 Stück an die Staatliche Kunstsammlung geliefert“, erzählt sie. „Das war mein Verdienst.“

Sogar bis in die USA gingen Richters Teppiche

In Benediktbeuern hätten besonders viele Urlauber, aber auch Einheimische gerne bei ihr eingekauft. Bis nach Holland, Belgien und sogar in die USA gingen Richters Teppiche. Als die Baracke in Benediktbeuern im Jahr 2000 abgerissen wurde, zog Richter mit ihren Webstühlen in ihr Wohnhaus in Hohenbirken um. Heute erinnert sie sich mit Freude an ihre Arbeit in Benediktbeuern. Beim Weben haben ihr oft die Urlauber über die Schulter geschaut. „Schulklassen haben mich auch besucht“, erzählt die 76-Jährige. „Ich habe jeder Gruppe etwa eine halbe Stunde lang das Weben gezeigt. Die Kinder waren immer sehr aufgeschlossen.“

Der älteste ihrer Webstühle ist vermutlich 100 Jahre alt

Vier Webstühle stehen heute bei Richter zuhause. „Der älteste ist bestimmt 80 bis 100 Jahre alt“, erzählt sie. Da verwundert es nicht, dass auch mal etwas kaputt geht. Kürzlich brach ein Zahnrad am Webstuhl ab, mit dem Richter die Fäden festziehen muss. Das war besonders ärgerlich, weil der Teppich, eine Auftragsarbeit für eine Kundin, fast fertig war. „Zum Glück hat mir mein Mann geholfen“, erklärt die 76-Jährige. Denn Ersatzteile oder eine Reparatur-Anleitung sind bei den alten Webstühlen natürlich Fehlanzeige.

Heute gibt es nicht mehr viele, die die Handweberei beherrschen. „Viele wissen vielleicht gar nicht, dass es das gibt“, so Richters Vermutung. Hinzu komme, dass es ein eher langsames Handwerk ist.

Weberei ist „knallharte körperliche Arbeit“

„Die Weberei sollte wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen“, findet die 76-Jährige. Denn seit der Pandemie liegt das Geschäft bei ihr so gut wie brach. „Hier in die Bauernhäuser in der Gegend passen solche Sachen gut rein.“ Die Vorteile handgewebter Stücke verglichen mit Teppichen oder Tischdecken von der Stange liegen für Richter auf der Hand: „Maßanfertigungen sind möglich, man hat eine unendliche Farbauswahl und weiß, welche Materialien verwendet werden.“

Obwohl die Handweberei „knallharte körperliche Arbeit“ und „ein enormer Kraftaufwand“ ist, wie Richter selbst sagt, liebt sie es. „Am besten finde ich, dass man selbst kreativ werden kann.“ Das ist auch der Grund, warum die 76-Jährige nicht ans Aufhören denkt. „Ich bin froh, dass ich noch weiter machen kann und nehme gerne Bestellungen an“, sagt sie.

