Eine Seuche und der Streit mit Hoefter: Andreas Mascher blickt auf seine Zeit im Heilbrunner Rathaus zurück

Von: Patrick Staar

16 Jahre war Andreas Mascher Geschäftsleiter im Bad Heilbrunner Rathaus. Jetzt ist er im Ruhestand und genießt es, länger ausschlafen zu können. Außerdem widmet er sich verstärkt seinen Hobbys und seinen Enkeln. © Arndt Pröhl

Andreas Mascher, ehemaliger Geschäftsleiter des Rathauses Bad Heilbrunn, blickt auf sein Berufsleben zurück. Der Tölzer hat eine lange Beamtenlaufbahn mit vielen verschiedenen Stationen durchlaufen.

Bad Heilbrunn – Andreas Mascher hat sich nie in den Vordergrund gedrängt und erledigte unaufgeregt seine Arbeit. Und doch hat der Tölzer die Gemeinde Bad Heilbrunn geprägt. Nach 45 Jahren im Öffentlichen Dienst und 16 Jahren als Geschäftsleiter im Heilbrunner Rathaus verabschiedete sich der 63-Jährige nun in den Ruhestand – und blickt auf viele Kämpfe zurück: mit fragwürdigen Restaurant-Betreibern, der Maul- und Klauenseuche und mit dem Berater von Max Hoefter, als es um die Gestaltung der Ortsmitte ging.

Dass er sein gesamtes Berufsleben als Beamter verbringt, war nicht unbedingt Maschers Plan. Als er seinen Schulabschluss in der Tasche hatte, wollte er eigentlich Schreiner werden. Doch es kam ganz anders. Der Jugendliche beteiligte sich in Weilheim an einer Prüfung, bestand sie und fand sich plötzlich im Öffentlichen Dienst wieder. Dort durchlief er viele Stationen im Tölzer Landratsamt. Im Jugendamt berechnete er die Beiträge, die Eltern für ihre Kinder im Heim zahlen müssen. Ein paar Monate lang arbeitete er vertretungsweise als Kassenleiter, später war er für Waffen- und Sprengstoffrecht zuständig.

Als Kontrolleur in der Gastronomie unterwegs

Als „sehr interessant“ empfand Mascher die Arbeit im Gaststätten- und Lebensmittelrecht. Mit vier Kontrolleuren hatte er die Aufgabe, Gastwirten auf die Füße zu steigen, die nicht sauber arbeiten. „Es hat relativ viele Strafanzeigen gegeben, in denen Lebensmittel-Kontrolleure vor Gericht als Zeugen aussagen mussten“, erinnert sich Mascher. „Man muss da alles gut dokumentieren und beweisen – das haben sie gut beherrscht.“ Mittlerweile sei er raus aus dieser Arbeit. „Aber damals hat es schon ein paar Restaurants gegeben, in die ich niemals als Gast reingegangen wäre.“

Mit seiner Arbeit war Mascher zufrieden, nicht aber mit seinem Gehalt im mittleren Dienst. Also entschied er sich für ein duales Studium in Hof, um in den gehobenen Dienst aufsteigen zu können. Er bestand die Prüfung, arbeitete fortan im Gesundheitsamt. Die folgenden Monate bezeichnet er als „die schlimmsten seines Berufslebens“, schließlich wütete gerade die Maul- und Klauenseuche. Für jeden Tiertransport mussten sich die Landwirte damals im Landratsamt eine Genehmigung abholen. Die Behörden-Mitarbeiter kontrollierten, ob alles ordnungsgemäß desinfiziert ist, und gaben ihr Okay. „Um 6.30 Uhr morgens sind schon einige bei uns angestanden“, erinnert sich Mascher. „Wir haben nichts anderes mehr gemacht – das war schon happig.“ Binnen drei Monaten stellte die Behörde 1200 Genehmigungen aus. Die Landwirte hätten es klaglos ertragen: „Sie hatten ja auch ein Interesse daran, dass die Seuche nicht in andere Betriebe reingezogen wird.“

Lange Beamtenlaufbahn mit vielen Stationen zurück

Nach dieser turbulenten Zeit suchte Mascher erneut nach Aufstiegsmöglichkeiten. Schnell erkannte er: „Beim Staat kommst nicht weiter – die Beförderungszeiten sind wahnsinnig lang.“ Also schaute er sich nach einem kommunalen Arbeitgeber um – und wurde auf die Gemeinde Bad Heilbrunn aufmerksam, wo Geschäftsleiter Willi Hüttner in den Ruhestand gehen wollte. „Es gab 50 Bewerber aus ganz Deutschland“, erinnert sich Mascher. „Rechtsanwälte und alles Mögliche.“ Am Ende fiel die Wahl auf ihn: „Wahrscheinlich weil ich Bürgermeister Martin Bachhuber aus dem Landratsamt gekannt habe. Er hat genau gewusst, wie ich arbeite.“

Mit Bachhuber gab es in den folgenden zwei Jahren allerdings vergleichsweise wenige Berührungspunkte, da dieser nicht nur als Bürgermeister arbeitete, sondern auch als stellvertretender Landrat zwei Jahre lang den erkrankten Manfred Nagler vertreten musste. „Bachhuber ist immer um 6 Uhr in sein Büro im Rathaus gekommen, und um 8 Uhr ist er dann weiter ins Landratsamt gefahren“, erinnert sich Mascher. Nur an eine Begebenheit erinnert er sich lebhaft. Im Winter 2006 sei der Schnee meterhoch auf dem Schwimmbad-Dach nahe der Parkvilla gelegen, alle hätten Angst gehabt, dass es einstürzt. Mascher suchte alle Unterlagen heraus und stellte fest, dass die maximale Tragkraft des Dachs weit überschritten ist: „Also sind wir raufgestiegen und haben den Schnee runtergeschaufelt.“

Gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Thomas Gründl

2008 begann die Ära von Bürgermeister Thomas Gründl. Die Zusammenarbeit empfand Mascher als angenehm. Jeder habe gewusst, dass er sich auf den anderen verlassen kann. Viele Fragen seien auf dem kurzen Dienstweg per WhatsApp oder E-Mail geklärt worden: „Eine tolle Zusammenarbeit“, sagt Mascher. „Der Thomas ist menschlich und fachlich top.“

Gründl sei bei seinem Amtsantritt davon ausgegangen, dass er es schafft, innerhalb von drei bis vier Monaten den Gordischen Knoten bei den festgefahrenen Grundstücksverhandlungen mit Max Hoefter in der Ortsmitte zu lösen. „Tatsächlich ist es dann aber erst richtig losgegangen“, erinnert sich Mascher. Hoefters Berater habe innerhalb von sieben Jahren 450 Schreiben an die Gemeinde verfasst. „Es ging um alles Mögliche, wie zum Beispiel Wegerechte. Und darum, dass Hoefter vor 25 Jahren mal am Kriegerdenkmal aus Versehen ein kleines Grundstück verkauft hat – alles kam aufs Tablett. Das hat wirklich viel Arbeit gemacht.“ Dass der Kauf im Jahr 2015 nach harten Verhandlungen tatsächlich über die Bühne ging, sei auch ein Verdienst des Gemeinde-Rechtsanwalts Klaus Hoffmann gewesen, der sehr gute Arbeit geleistet habe.

Noch heute muss Mascher lachen, wenn er an eine Begebenheit aus dieser Zeit denkt. So habe die Gemeinde für die Erschließung des Parkwegs einen Zaun auf Hoefters Grundstück entfernen und ersetzen müssen. Hoefters Berater beschrieb auf zwei Seiten haarklein, wie hoch der neue Zaun sein soll und wie das Fundament gestaltet werden soll. Bei einer Baustellen-Besichtigung kam Mascher mit einem griechischen Bauarbeiter ins Gespräch, der sich vor allem über das monumentale Fundament wunderte. „Der Grieche hat zu mir gesagt: So ein Fundament hat ja nicht mal die Akropolis.“ Schmunzelnd ergänzt der ehemalige Geschäftsleiter: „Dafür steht der Zaun heute noch.“

Hotel wäre ein „Riesenklotz“ geworden

Was den 63-Jährigen am meisten an seiner Arbeit störte, war die Tatsache, dass sich manche Entscheidungsprozesse unendlich lange hingezogen haben. Dabei denkt er vor allem an den Hotelbau in der Ortsmitte. Ein Investor habe ein Konzept für ein Hotel mit 120 Zimmern vorgelegt, das sowohl architektonisch als auch vom Marketing her überzeugt habe. „Aber dann hat der Gemeinderat kalte Füße bekommen und einen städtebaulichen Wettbewerb ausgeschrieben. Der hat ergeben, dass das Hotel zu groß ist – und der Investor musste zähneknirschend absagen.“ Im Nachhinein gesehen sei die Entscheidung richtig gewesen, sagt Mascher. Das Hotel wäre seiner Ansicht nach tatsächlich zu groß für den Ort gewesen: „Heilbrunn wäre eine ganz andere Gemeinde geworden, wenn plötzlich so ein Riesenklotz dasteht.“ Die Entscheidungen treffe in einem solchen Fall der Gemeinderat: „Als Mitarbeiter musst du dich hinten anstellen. Deine eigenen Ideen kannst vergessen, du kannst nur beraten und deinen Senf dazugeben.“

Mascher ist nun schon einige Zeit im Ruhestand, doch langweilig ist ihm nie. Er widmet sich verstärkt seinen Hobbys – Mountainbiken, Fußballspielen und Skitouren gehen: „Damit habe ich vor drei Jahren angefangen. Wir sind eine Gruppe. Wenn schönes Wetter ist, nutzen wir das aus.“ Aufmerksamkeit fordern auch seine drei Enkel, und in seinem Reihenhaus gibt es auch immer was zu tun. Insgesamt lasse er es aber nun deutlich ruhiger angehen: „Früher bin ich immer um fünf Uhr aufgestanden, jetzt schlafe ich bis 7.30 Uhr aus, und dann lese ich erst mal die Zeitung – ich hoffe, dass es gesundheitlich noch lange so weitergeht.“

