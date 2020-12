Knochen in der Loisach gefunden

Einen gruseligen Fund machten Spaziergänger in der Loisach bei Bad Heilbrunn. Taucher der Polizei bargen jetzt zahlreiche Knochen.

Einen ungewöhnlichen Fund machten Zeugen kürzlich in der Nähe von Fletzen in Bad Heilbrunn: Sie entdeckten Knochen in der Loisach. Laut Polizeibericht wurden diese am vergangenen Dienstag durch Taucher der Bereitschaftspolizei zur Bestimmung geborgen. Ein anwesender Amtstierarzt des Landratsamts bestätigte, dass es sich um Knochen verschiedenster Tiere handele: von Schwein, Schaf, Ziege und Reh. Wer die Knochen in die Loisach geworfen hat, ist noch unklar. Es wurde Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Beseitigungsgesetz von tierischen Nebenprodukten erstattet.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Knochen oder zu deren Beseitigung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 bei der Polizeiinspektion Bad Tölz zu melden.

