Gemeinsam weg von Öl und Gas: Eine Dorfheizung für Oberbuchen?

Von: Felicitas Bogner

Hackschnitzel als Alternative zu Öl und Gas: Darüber machen sich in Zeiten der Energiekrise viele Menschen Gedanken. (Symbolfoto) © J.Dziemballa

Eine „Dorfheizung“ für mehrere Haushalte: Dieses Modell kommt gerade in der aktuellen Energiekrise immer wieder zur Sprache. Auch in der Gemeinde Bad Heilbrunn gibt es solche Pläne.

Bad Heilbrunn – Sie wäre ein großer Schritt in Richtung Energiewende: eine Dorfheizung im Bad Heilbrunner Ortsteil Oberbuchen. Dieses Projekt stellte in der jüngsten Sitzung Hans Schlickenrieder aus Oberbuchen den Gemeinderäten vor.

Im Zuge der jährlichen Heizölsammelbestellung habe Schlickenrieder im vergangenen Jahr erfahren, dass einige Nachbarn eine neue Heizung brauchen. So sei man auf die Idee gekommen, sich zusammenzutun und in eine gemeinsame Hackschnitzelheizung für den Ortsteil zu investieren. In der Ramsau funktioniert dieses Nahwärmeversorgungmodell bereits seit 2016 „einwandfrei“, wie Bürgermeister Thomas Gründl (CSU) betonte.

Initiatoren schlagen Dorfheizung neben Feuerwehrhaus vor

Ungeklärt sei für eine weitere Dorfheizung in der Loisachtalgemeinde jedoch noch, wo man diese errichten könnte. „Generell würde sich der Grund neben dem Feuerwehrhaus in Oberbuchen gut anbieten“, schlug der Projekt-Initiator den Räten vor. Das Grundstück ist im Besitz der Gemeinde. Allerdings sei hier ein neues Feuerwehrhaus geplant, erinnerte Gründl. „Zwar können wir aus finanziellen Gründen den Neubau nicht in den kommenden fünf Jahren umsetzen, aber der Antrag liegt uns schon vor. Daher darf die Heizung den in ferner Zukunft geplanten Bau des neuen Feuerwehrhauses keinesfalls beeinträchtigen“, so Gründl.

Schlickenrieder schilderte in Anbetracht dessen seine Überlegung, die Hackschnitzelheizung in einen Keller unter dem künftigen Feuerwehrhaus zu installieren. Dies sei laut den aktuellen Planungen bautechnisch realisierbar. Die beteiligten Haushalte würden eine Genossenschaft gründen, die die Dorfheizung bauen lässt, betreibt und sich um das Befüllen kümmert.

24 Interessenten für Dorfheizung in Oberbuchen

Grünen-Rat Kilian Spindler erkundigte sich nach der geplanten Dimension. „Nach einer Bürgerbefragung gibt es aktuell 24 Interessenten. Wir gehen davon aus, grob 1000 Schüttraummeter jährlich zu benötigen“, erklärte Schlickenrieder. Gründl sagte: „Wir haben in einem Gebäude der Gemeinde in Oberbuchen und im bestehenden Feuerwehrhaus auch Probleme mit der Heizung. Daher wäre es eine Win-Win-Situation.“ Die Gemeinde wäre dann in der Genossenschaft beteiligt.

Josef Schröfel (CSU) plädierte dafür, von Anfang an die Feuerwehr bei den Planungen mit ins Boot zu holen. „Man sollte sich auch gemeinsam vorab schon Gedanken zur Einfahrt und den Parkplätzen machen“, betonte er. Auch müsse der Keller so abgedichtet werden, dass man mit dem weiteren Bau zeitlich nicht in Zugzwang kommen könnte, gab Schröfel zu bedenken und ergänzte: „Wenn das alles gewährleistet wird, dann finde ich die Idee total positiv.“

Gemeinderat Bad Heilbrunn unterstützt Dorfheizung

Die weiteren Schritte erklärte Gründl wie folgt: „Jetzt ist es wichtig, zu wissen, dass der Gemeinderat grundsätzlich mit der Sache einverstanden ist. Dann müssten wir einen sauberen Plan vorgelegt bekommen, wie der Keller konkret aussehen soll, um daraufhin diese offiziellen Pläne mit den Genehmigungsbehörden abzuklären.“

Die Räte beschlossen einstimmig die weitere Unterstützung des Projekts, sowie das Grundstück unter den genannten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Das inkludiert auch die Grundstücke und Straßen für die Verlegung der Leitungen.

Initiator Schlickenrieder zeigte sich sichtlich erleichtert über den Beschluss. „Die Heizung war uns davor schon ein Anliegen, aber jetzt mit der Energiekrise ist es noch mal brisanter geworden.“ Nun freue er sich, die Feinplanung zur Dorfheizung in die Wege leiten zu können. „Dafür sind wir bereits in Kontakt mit der Energiewende Oberland, die uns gut berät“, sagt Schlickenrieder auf Nachfrage unserer Zeitung. Aktuell rechne er mit Anschaffungskosten um die 700.000 Euro und einer staatlichen Förderung von zirka 44 Prozent.

Dorfheizung für jeden einzelnen günstiger

„Die restlichen Kosten werden dann auf die Genossenschaftsmitglieder verteilt, was freilich auch per Finanzierung möglich ist“, erklärt der Bad Heilbrunner. Summa summarum sei es für jeden kostengünstiger, sich der Dorfheizung anzuschließen als eine eigene Heizung – egal, ob mit Öl, Gas oder Pellets – zu betreiben, ist Schickenrieder überzeugt. Überdies gäbe es auch nach dem Bau noch Kapazitäten, weitere Haushalte an das Netz anzuschließen.

