Entscheidung in Kindergarten-Frage rückt näher

Von: Patrick Staar

Die Kinder lieben die Jurte im Waldkindergarten in Mürnsee. © arp

Das Hin und Her um den Albert-Schweitzer-Waldkindergarten der beiden Gemeinden Bad Heilbrunn und Benediktbeuern könnte bald beendet sein.

Bad Heilbrunn/Benediktbeuern – In den nächsten Tagen soll die Entscheidung bekannt gegeben werden, ob die Einrichtung in Mürnsee bleibt oder umzieht. Dies teilte Bürgermeister Thomas Gründl in der jüngsten Heilbrunner Gemeinderatssitzung mit. Fest steht schon jetzt, dass die Gemeinde für die Betriebskosten einen Zuschuss von 36 000 Euro gibt. 63 000 Euro Förderung bekommt der katholische und gut 14 000 Euro der evangelische Kindergarten. „Es ist eine Verunsicherung da, weil für den Waldkindergarten der Standort nicht hundertprozentig feststeht“, berichtete Gründl.

Gespräch über den Fortbestand mit Benediktbeuern

Kürzlich habe er mit Benediktbeuerns Bürgermeister Toni Ortlieb und der Kindergartenleitung darüber gesprochen, wie es weitergehen könnte. In den nächsten Tagen wolle die Leitung den neuen Standort bekannt geben. Er selbst könne dazu nichts sagen. „Es soll auf keinen Fall so rausgehen wie beim letzten Mal, dass Nachbarn betroffen sind“, mahnte Josef Schwaller. Dieses Mal liege das Grundstück auf privater Flur, versicherte Gründl.

Kilian Spindler wollte wissen, wie das vergleichsweise hohe Defizit zustande kommt – den Waldkindergarten besuchen nur 17 bis 20 Kinder, deutlich weniger als die anderen beiden Kindergärten. Es sei vertraglich geregelt, dass der Zuschuss auf 36 000 Euro gedeckelt ist, antwortete Gründl. Zudem gebe es für kleine Kindergärten viel weniger staatliche Zuschüsse. Noch weniger Zuschüsse gebe es, wenn ihn keine Integrationskinder besuchen. Geschäftsleiter Andreas Mascher ergänzte, in der Betriebsvereinbarung sei garantiert, dass zehn Kinder aus Bad Heilbrunn den Kindergarten besuchen. Für jedes fehlende Kind muss die Gemeinde 5200 Euro bezahlen. Tatsächlich besuchen aber nur acht Heilbrunner den Kindergarten.

Bald kommt eine zweite Tagesmutter

Die Erlöse (etwas über 147 000) sind somit deutlich niedriger als die Aufwendungen (über 195 000 Euro). Etwas geringer als geplant fiel 2021 das Defizit des katholischen Kindergartens aus. Statt 83 300 Euro machte die Einrichtung ein Minus von rund 7900 Euro. 80 Prozent davon muss die Gemeinde übernehmen, also rund 64 000 Euro. Alle Gruppen seien voll besetzt, berichtete Leiterin Dietlind von Plettenberg. Personell sei der Kindergarten „eigentlich ganz gut“ ausgestattet.

Momentan kümmere sich eine Erzieherin um elf Kinder, ab September um zehn und ab Oktober um neun. Die vorgeschriebene Höchstzahl liegt bei zwölf Kindern. Ab September werde sich die Gruppenstärke wohl erheblich reduzieren, da dann mehr Integrationskinder den Kindergarten besuchen. Momentan gebe es noch eine Warteliste, die aber wohl abgearbeitet werden kann. Grund dafür ist die Großtagespflege (wir haben berichtet). Dies bestätigte Bürgermeister Gründl: „Gott sei Dank haben wir eine zweite Tagesmutter gefunden.“ So gibt es hier statt fünf nun zehn Betreuungsplätze.

Situation im evangelischen Kindergarten

Viel niedriger als erwartet fällt das Defizit des evangelischen Kindergartens aus 14 500 statt 40 000 Euro. Beide Gruppen sind voll belegt, inklusive fünf Integrationskindern. Der Betreuungsschlüssel liegt bei 10,7. „Wir wären gerne besser aufgestellt“, berichtete Leiterin Katharina Hartl. „Wir schreiben aus und schreiben aus, aber die Personallage ist nicht so gut.“

