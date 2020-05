Schwarz, Orange und Grün: Diese Farben tragen die Heilbrunner Bürgermeister 

Bei der konstituierenden Sitzung im Heilbrunner Kursaal wurde Friedrich Bauer (FW) als Zweiter Bürgermeister in seinem Amt bestätigt. Grünen Aufschwung brachte die Vereidigung von Bernd Rosenberger als neuer Dritter Bürgermeister.

Bad Heilbrunn – Die Kurgemeinde im Loisachtal hat einen neuen Dritten Bürgermeister: Bernd Rosenberger (Grüne) legte in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend den Amtseid ab. Der wiedergewählte Bürgermeister Thomas Gründl (CSU) hat seine nunmehr dritte Amtszeit angetreten. Als Zweiter Bürgermeister wurde Friedrich Bauer (Freie Wähler) vom Ratsgremium erneut in seinem Amt bestätigt.

Zügiger Auftakt im Bad Heilbrunner Kursaal

Die Coronakrise hatte für die erste Sitzung des neuen Rats besondere Voraussetzungen notwendig gemacht: Statt im Rathaus-Sitzungssaal wurde im Kursaal getagt, an Einzeltischen, jeweils mit gebührendem Abstand zum Nachbarn. Besucher und Pressevertreter waren auf die Empore verbannt worden.

Gemeinschaftlich erfolgte dann auch nach einer kurzen Vorstellungsrunde die Vereidigung der sechs neuen Gemeinderäte in dem 16-köpfigen Gremium: Manuela Kragler, Kilian Spindler (beide Grüne), Josef Rohrmoser, Florian Lettner, Oliver Hanke (alle CSU) sowie Anton Krinner (Freie Wähler). In erster Linie war das neu zusammengesetzte Gremium der Gemeindeväter dann mit administrativen Aufgaben beschäftigt. Da die Besetzung der einzelnen Posten bereits im Vorfeld in einem Arbeitskreis der drei Fraktionen abgestimmt worden waren, ging die Besetzung der Ausschüsse sowie der diversen Referenten relativ zügig über die Bühne.

Bernd Rosenberger ist Dritter Bürgermeister

Einige Änderungen gab es zudem bei der neuen Geschäftsordnung. So wurden einige Ausschüsse neu organisiert und dort auch der neue „Ferien- und Pandemie-Ausschuss“ verankert. Weitere dort festgehaltene Neuerungen sind, dass eine „Bürger-Fragestunde“ im Anschluss an die öffentlichen Sitzungen jetzt festgeschrieben ist. Zudem wird künftig die Tagesordnung der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen bereits im Vorfeld am Gemeindeaushang und im Internet veröffentlicht. „Freilich anonymisiert, ohne Namen und Daten“, wie Bürgermeister Thomas Gründl betonte.

Ewald Scheitterer

Lesen Sie auch:

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bad Heilbrunn

Aus Sorge um Kühe und Kälber: Bauern stinkt der Hundekot