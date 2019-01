Erneut Auszeichnung für die Fachklinik Bad Heilbrunn

Die Fachklinik Bad Heilbrunn ist eine der besten Rehakliniken Deutschlands. Dies belegt die jetzt herausgegebene Reha-Klinikliste 2019 des Nachrichtenmagazins Focus.

Bad Heilbrunn - Im größten deutschen Qualitätsvergleich für Rehabilitationseinrichtungen gehört die Fachklinik Bad Heilbrunn in den Bereichen Orthopädie, Neurologie, Diabetes und Herz-Kreislauf demnach bundesweit zu den führenden Spezialisten. In den beiden letzteren ist es das erste Mal, dass die Fachklinik für Spezialisierte Akutmedizin und Medizinische Rehabilitation ausgezeichnet wird, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.

In den Bereichen Orthopädie und Neurologie schaffte es die Klinik bereits das dritte Mal hintereinander auf die Bestenliste für Reha-Einrichtungen. „Unser Ziel ist es, unsere sehr hohe medizinische Qualität zu halten und kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern“, so der kaufmännische Direktor Alexander Heim. „Daher sehen wir diese Auszeichnungen als Bestätigung und Ansporn zugleich. Vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich danken – denn ohne sie wäre dies nicht möglich.“ Alle seien täglich bemüht, den medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden und diese ständig auszubauen. Mit Heim freuen sich über die Auszeichnung auch die Chefärzte Dr. Andreas Liebl (Diabetologie), Dr. Peter Bader (Neurologie) und Dr. Michael Fäßler (Orthopädie).

Für den bundesweiten Qualitätsvergleich hatte das unabhängige Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ) im Auftrag des Focus die Daten von insgesamt 1387 Rehabilitationskliniken aus 12 Fachbereichen in ganz Deutschland ausgewertet. Nur Kliniken, die eine überdurchschnittliche Bewertung bekamen, wurden in das Ranking aufgenommen. Die Heilbrunner Klinik gehört zur m&i-Klinikgruppe Enzensberg, die als privat geführtes Unternehmen im Gesundheitswesen das Dach acht interdisziplinär ausgerichteter Fachkliniken und eines Gesundheitszentrums an neun Standorten in Deutschland bildet. (tk)