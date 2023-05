Erweiterungspläne für Fachklinik Bad Heilbrunn -Wohnungen fürs Personal

Von: Patrick Staar

Die Heilbrunner Fachklinik gehört zu den führenden Reha-Kliniken in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kam erst kürzlich die Deutsche Rentenversicherung in einer Studie. © Fachklinik

Die Heilbrunner Fachklinik muss in den kommenden Jahren jede Menge Personal anwerben muss - weiß aber auch, dass es für diese unmöglich sein wird, sofort eine passende Wohnung zu finden.

Bad Heilbrunn – Die Heilbrunner Fachklinik wird größer: Der Bauausschuss des Gemeinderats stimmte geschlossen dem Antrag zur Errichtung von 39 Personalwohnungen und 48 zusätzlichen Parkplätzen zu. „Diese Erweiterung ist für die Fachklinik elementar wichtig“, betonte der kaufmännische Leiter Günter Henseler.

Der Heilbrunner Gemeinderat hatte der Erweiterung schon vor rund drei Jahren zugestimmt. Damals ging es jedoch um Patientenzimmer. Henseler, der sein Amt im Oktober 2021 übernommen hat, sieht nun allerdings in einem anderen Bereich größeren Handlungsbedarf: „Ich habe mir die Mitarbeiter-Struktur angesehen, und da ist mir aufgefallen, dass in den nächsten fünf Jahren 55 in Rente gehen“, erläuterte er. Es müssten daher jede Menge neue Mitarbeiter angeworben werden. Für die Neuen sei es angesichts der Immobilienpreise quasi unmöglich, eine passende Wohnung zu finden. „Daher müssen wir uns selbst helfen“, sagte Henseler.

Bad Heilbrunn: Parkplatzsituation ist und bleibt ein heikles Thema

Da die Parkplätze im Ortszentrum rar sind, drängte Bürgermeister Thomas Gründl darauf, auch in diesem Bereich tätig zu werden. Und so sollen im Erdgeschoss 48 Parkplätze gebaut werden. „Man muss sich das vorstellen wie im HEP in Holzkirchen“, sagte der kaufmännische Leiter: Über dem Parkplatz werden auf drei Ebenen jeweils 13 Ein-Zimmer-Appartements eingerichtet. „Die neuen Mitarbeiter können hier starten und haben dann ein, zwei Jahre Zeit, sich eine andere Wohnung zu suchen.“

Günter Henseler, Kaufmännischer Leiter der Fachklinik Bad Heilbrunn. © Fachklinik Bad Heilbrunn

Florian Lettner wollte wissen, inwieweit sich die Personalzimmer von Patientenzimmern unterscheiden: „Wer weiß, was in zehn, 15 oder 20 Jahren ist – vielleicht muss man die Personalzimmer dann anderweitig verwenden?“ Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal sei eine Einbau-Nische, antwortete Henseler.

39 Personalwohnungen geplant

Gründl wollte wissen, ob die Anzahl der Parkplätze ausreiche. „48 Parkplätze sind das Maximum, was wir rausholen können“, erwiderte Henseler. „Wir suchen allerdings noch ein zusätzliches kleines Grundstück für Parkplätze. Wenn jemand einen Tipp hat, kann er sich bei uns melden.“ In diesem Zusammenhang regte er den Bau einer zusätzlichen Ebene am Parkplatz am Waldfriedhof an: „Da hätten wir eine kurze Anbindung an die Straße – das wäre die einfachste und cleverste Lösung.“ Der Bürgermeister sprach sich dafür aus, diesen Punkt zu vertagen. Anton Krinner wollte wissen, ob der Bau einer Tiefgarage im Gespräch sei. Henseler verneinte dies mit Blick auf die „gewaltig“ hohen Kosten. „Wenn man sieht, was im Gesundheitswesen los ist, läuft es bei uns gut“, fügte er hinzu. Zugleich schränkte er ein, dass man nicht wisse, ob die Reformpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach so bestehen bleiben. Die Heilbrunner Fachklinik habe zudem keine großen finanziellen Reserven, und mit einer Tiefgarage könne man keinen Erlös erwirtschaften.

Einige Räte bemängelten die zu geringe Auslastung der bisherigen Klinik-Tiefgarage. Er habe diesen Punkt schon überprüft. Alle Stellplätze seien Mitarbeitern zugewiesen, die dafür Miete zahlen, sagte der Geschäftsführer. Er sehe kein Verbesserungspotenzial. Wohl aber Bernd Rosenberger, der das Modell „Wer zuerst kommt, parkt zuerst“ empfahl: „Dann wäre die Tiefgarage voll, und wir hätten im Ortszentrum ein Problem weniger.“ Dieser Punkt gehöre geregelt, stimmte Gründl zu. Letztlich gehe es in dieser Sitzung nur um die Genehmigung einer Erweiterung, die für den Fortbestand der Klinik wichtig sei. So stimmten alle Räte dem Antrag auf Vorbescheid zu.

