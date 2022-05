Heilbrunnerin wird Opfer von WhatsApp-Betrug und überweist 1500 Euro

Von: Felicitas Bogner

Leider funktioniert die Betrugsmasche über den Nachrichtendienst immer wieder. So auch kürzlich bei einer Frau aus Bad Heilbrunn. © Zacharie Scheurer/dpa (Symbolbild)

Eine 57-jährige Frau aus Bad Heilbrunn wurde Opfer von einer gängigen Betrugsmasche via Whats App. Die bisher unbekannten Täter ergaunerten von ihr Summe von knapp 1500 Euro.

Bad Heilbrunn - Offensichtlich unbekannt war einer 57-Jährigen Bad Heilbrunnerin die derzeitig kursierende Betrugsmasche über den Nachrichtendienst WhatsApp. Wie die Polizei berichtet, nehmen die Täter – vermutlich mit Sitz im Ausland – so Kontakt mit ihren Opfern auf und täuschen vor, zur Familie zu gehören und Geld zu benötigen. Die Frau fiel auf den Trick rein und überwies am Freitag laut Polizei knapp 1500 Euro an ihren vermeintlichen Sohn.

Betrüger geben sich als Sohn der Heilbrunnerin aus

Die Betrüger gaukelten der Geschädigten vor, ihr Sohn habe sein Handy verloren und bräuchte nun Geld für ein neues. Als die Betrüger dann weitere Summen forderten, wurde die Heilbrunnerin wohl skeptisch und sprach mit ihrem echten Sohn. Daraufhin tätigte sie keine weiteren Überweisungen und brachte am Samstagnachmittag den Vorfall zur Anzeige. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

