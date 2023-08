VW-Bus brennt an Heilbrunner Tankstelle: Großaufgebot an Einsatzkräften rückt aus

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Bundesstraße war während des Einsatzes gesperrt. © Feuerwehr Mürnsee

Das hätte böse enden können: Ein Fahrzeug geriet am Mittwochmorgen in Bad Heilbrunn in Brand - und zwar an einer Tankstelle.

Bad Heilbrunn - Die Feuerwehrsirenen heulten am Mittwochmorgen in Bad Heilbrunn. Gemeldet worden war der Brand eines Fahrzeugs an einer Tankstelle. Nach Angaben der Tölzer Polizei war der VW-Bus einer 35-Jährigen aus Bad Heilbrunn gegen 6 Uhr an der Tankstelle wohl aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten.

Leitstelle alarmiert Großaufgebot an Einsatzkräften

Die Leitstelle alarmierte ein Großaufgebot an Rettungskräften. Neben der Heilbrunner Feuerwehr rückten die Floriansjünger aus Mürnsee, Obersteinbach, Oberbuchen, Königsdorf, Penzberg und Bad Tölz aus. Mit alarmiert wurden außerdem die Kreisbrandinspektion, die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter, Landratsamt und Polizei. Kurz nach dem Eintreffen der örtlichen Feuerwehr konnte Entwarnung gegeben werden, die meisten Kräfte konnten noch auf der Anfahrt wieder umdrehen.

Motorraum des Fahrzeugs brennt komplett aus

Der Motorraum des Fahrzeugs brannte komplett aus. Personen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden. „Die Tankstelle an sich konnte rechtzeitig abgeschaltet werden, so dass keine Explosionsgefahr bestand“, berichtet die Polizei. Die Bundesstraße war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei am Mittwochmorgen noch keine näheren Angaben machen.

Auch am Montagabend hatte es einen Einsatz gegeben, zu dem ein Großaufgebot an Rettungskräften ausrückte. Gemeldet worden war der Brand in einem Tölzer Pflegeheim. Am Dienstag rückten die Feuerwehren aus der Gemeinde Heilbrunn und Bad Tölz zudem zu einem Kellerbrand in Hohenbirken aus.

