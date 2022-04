Feuerwehr Bad Heilbrunn: Nach zwölf Jahren steht Führungswechsel an

Von: Patrick Staar

Rund 50 Feuerwehrleute kamen zur Jahresversammlung in den Heilbrunner Kursaal. © Patrick Staar

Mit 22 Einsätzen und 38 Übungen blickt die Feuerwehr Bad Heilbrunn auf ein beachtliches Pensum zurück. Jetzt aber braucht sie einen neuen Kommandanten.

Bad Heilbrunn – Bei der Bad Heilbrunner Feuerwehr deutet sich ein Führungswechsel an: Nach zwölf Jahren will Kommandant Dominik Haustein bei den anstehen Neuwahlen nicht mehr kandidieren. Ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern.

Feuerwehr-Kommandant Dominik Haustein hört auf

Dass er nicht mehr antreten will, sei kein Geheimnis, sagte Haustein in der Jahresversammlung im Kursaal. Er betonte, der Rückzug habe keine internen Gründe: „Ich habe einfach gemerkt, dass ich nach zwölf Jahren nicht mehr den Antrieb habe wie am Anfang. Und ich will das Amt nicht machen, damit ich’s mache.“ Mit dem möglichen Nachfolger habe er schon Gespräche geführt. Einen Namen wolle er aber noch nicht nennen.

In seinem Jahresbericht sagte der Kommandant, dass auch die Feuerwehr Bad Heilbrunn den Wohnungsmangel zu spüren bekomme. So hätten sich etliche Feuerwehrleute im vergangenen Jahr aus dem Dienst verabschiedet, weil sie in der Gemeinde keine bezahlbare Wohnung gefunden hätten.

Feuerwehr Bad Heilbrunn bei Starkregen-Ereignis im Einsatz

Dieses Thema sei ein „heißes Eisen“, bestätigte Bürgermeister Thomas Gründl. Er verwies darauf, dass am Krebsenbach 40 und im Ortszentrum 120 Wohnungen entstehen sollen und auf dem Grundstück der ehemaligen Leonardis-Klinik weitere 45: „Bad Heilbrunn wächst und wächst. Wir stehen da vor wahnsinnigen Aufgaben.“

Nach dem coronabedingt sehr ruhigen Jahr 2020 war das vergangene umso turbulenter. Zu den 22 Einsätzen kamen laut Haustein 38 Übungen.

Das „Highlight“ sei die große Übung am Blomberg gewesen. Bei der Schulung und Einweisung am neuen HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) seien ausnahmslos alle Feuerwehrleute da gewesen, berichtete Haustein: „Das war der Grund, warum wir es so schnell in Betrieb nehmen konnten.“ Den vielleicht eindrucksvollsten Einsatz hatten die Heilbrunner am 11. Juni, als wegen Starkregens einige Straßen im Ort überflutet waren: „So was hab’ ich auch noch nicht gesehen“, sagte Haustein.

Lob für eiserne Disziplin bei der Feuerwehr Bad Heilbrunn

„Es ist imposant, was Ihr geleistet habt“, sagte Kreisbrandrat Erich Zengerle. Die Heilbrunner Feuerwehr sei auf einem „sehr zukunftsträchtigen Weg“. Zwei Jahre habe Corona die Feuerwehren fest im Griff gehabt. Trotzdem sei keine Feuerwehr ausgefallen: „So was geht nur mit einer eisernen Disziplin.“

Personell gibt es bei der Heilbrunner Feuerwehr einige Veränderungen. So ist Andreas Heinritzi neuer Leiter des Bereichs Gefahrgut. Die Heilbrunner wollen sich nun dem Dekontaminationszug des Landkreises anschließen. Neuer hauptverantwortlicher Gerätewart ist Georg Höfelmayr. Er tritt die Nachfolge von Stefan Hundegger an.

Kassier Dominik Neubert berichtete, es sei in den vergangenen Jahren nicht einfach gewesen, ohne Veranstaltungen wie das Weinfest finanziell über die Runden zu kommen. Trotzdem stehe die Feuerwehr aufgrund von einigen Spenden „nicht so schlecht“ da.

Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren angestrebt

Immer größer würden die Einnahmen aus „Amazon Smile“, dem Spendenprogramm des Versandriesen: „Heuer haben wir 286 Euro bekommen – und mussten dafür nichts tun.“

Im nächsten Jahr sei ein Ersatz der zehn Jahre alten Kleidung ein großes Thema. Hier will Haustein mit anderen Kommandanten einen gemeinsamen Nenner finden: „Dann können wir größere Mengen beschaffen und haben andere Preise“, sagte er bei der Versammlung.

Mit anderen Feuerwehren gemeinsam etwas auf die Füße stellen will man auch beim Thema Jugend-Ausbildung. Haustein sagt dazu: „Wenn man nur drei, vier Jugendliche hat, ist es besser, wenn man sich zusammenschließt.“

