Feuerwehr Oberbuchen mahnt neues Gerätehaus an

Für seine langjährigen Verdienste in führenden Positionen wurde Josef Bernwieser sen. (vo., 3 v. re.) die silberne Medaille des Landesfeuerwehrverbands überreicht. Anton Bocksberger (vo., 2. v. li.) wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Seit 10 Jahren aktiv sind (hi.,v. li.) Andreas Fichtner, Johannes Kürzeder, Anton Hohenadl und Hans März. Nach fast 20-jähriger Zugehörigkeit und Tätigkeiten als Gruppenführer und Jugendwart wurde Andreas Günzl verabschiedet. Hans Lory (vo., 3. v. li.) wurde zum neuen Jugendwart ernannt, Gina Rudolph zu seiner Stellvertreterin. Für das Engagement bedankten sich (vo., v. re.) Kommandant Josef Bernwieser jun. und Kreisbrandinspektor Wolfgang Stahl sowie Kreisbrandmeister Christoph Goßlau (li.) © Krinner

Zufrieden mit seiner Mannschaft und dem Verlauf des zurückliegenden Jahres zeigte sich Kommandant Josef Bernwieser bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Oberbuchen. Das neue Gerätehaus wird aber wohl nicht so schnell verwirklicht.

Oberbuchen – Bei Einsätzen werde stark ausgerückt, und auch die Übungen seien durchwegs gut besucht, lobte Bernwieser die Truppe, die aus 34 Aktiven, davon zwei Frauen, besteht. Viermal waren die Buchener Floriansjünger im Einsatzjahr 2021/2022 zur technischen Hilfeleistung gerufen, einmal zu einem Brand. Bei den Übungen lege man Wert darauf, alle Gefahrensituationen durchzuexerzieren und anhand von Gemeinschaftsübungen das Zusammenspiel mit anderen Feuerwehren zu trainieren. Von Corona ausgebremst worden war allerdings die Durchführung eines großen Erste-Hilfe-Kurses. „Der steht noch aus“, merkte Bernwieser an.

Hans Lory neuer Jugendwart

Änderungen ergaben sich im Bereich der Jugendarbeit, die zuletzt von Jugendwart Andreas Günzl und dessen Stellvertreter Hans Lory geleitet worden war: Nachdem Andreas Günzl, „der den jungen Leuten viel beigebracht hat“, weggezogen ist, wurde nun in der Versammlung Hans Lory zum Jugendwart ernannt, der Stellvertreter-Posten ging an Gina Rudolph. Um die Ausbildung der Jugend rationell durchführen zu können, habe man sich mittlerweile mit den anderen Gemeinde-Feuerwehren zusammengetan. „Das läuft gut an“, resümierte Bernwieser. Lob gab es überdies für den Gerätewart, der „alles bestens in Schuss halte.“

Neues Gerätehaus erforderlich

Nicht mehr ganz den Anforderungen der Zeit gewachsen sei allerdings das Gerätehaus. Die Vorstandschaft habe sich beraten und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Neubau wohl das Sinnvollste sei. Man sei mit diesem Anliegen auch bereits bei der Gemeinde vorstellig geworden. Diese jedoch sehe sich angesichts einiger anderer aktuell anstehender wichtiger Projekte derzeit finanziell nicht in der Lage, zusätzlich auch noch ein neues Gerätehaus zu stemmen, erklärte der Dritte Bürgermeister Bernd Rosenberger, der in der Versammlung zu Gast war. Der Gemeinderat habe deshalb entschieden, dieses Thema für fünf Jahre auf Eis zu legen. Man werde während dieses Zeitraums die Planungen weiter optimieren, so Bernwieser – mit einbezogen werden müsse überdies das seitens der Gemeinde ins Auge gefasste Vorhaben, am Feuerwehrhaus ein Hackschnitzel-Heizwerk für die Wärmeversorgung des Ortes mit einzubauen. „Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig bei unseren Tätigkeiten behindern.“ Diese Meinung teilte auch Rosenberger: „Das muss so sein, dass es für jeden passt.“

Thema C-Führerschein

Eine weitere Problematik, für die man sich mehr Unterstützung durch die Kommune wünscht, sind die Kosten für den C-Führerschein. Hier müsse die Gemeinde ihren Zuschuss erhöhen, „denn was nützen uns unsere Einsatzfahrzeuge, wenn wir keine Leute haben, die sie fahren können“, führte Bernwieser an. Kreisbrandinspektor Wolfgang Stahl, der wie Vorstand Anton Bocksberger den guten Zusammenhalt unterstrich, lenkte den Blick auf die Energieversorgung im kommenden Winter. Es sei ratsam, sich vorab Gedanken zu machen, wie bei eventuellen Stromausfällen etwa mithilfe von Notstromaggregaten Unterstützung geleistet werden könne. (rb)

