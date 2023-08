Beatmung und drei Organ-Transplantationen: Vier Jahre später wird Franziska Liebhardt Paralympics-Siegerin

Fachklinik Bad Heilbrunn

Von Patrick Staar schließen

Franziska Liebhardt wurde mit zwei neuen Lungen und einer neuen Niere Leistungssportlerin. Nun war sie in der Fachklinik Bad Heilbrunn zu Gast und berichtete über ihr bewegtes Leben. Die 41-Jährige engagiert sich stark im Bereich Organtransplantation.

Bad Heilbrunn – Franziska Liebhardt ist Paralympic-Siegerin im Kugelstoßen – und weltmeisterlich, wenn es um das Verarbeiten von Rückschlägen geht. Zu Beginn des Jahrtausends träumte sie von einer großen Volleyball-Karriere, war in die dritte Liga aufgestiegen, doch dann folgte der Schock: Sie erhielt die Diagnose, dass sie unter einer Autoimmunerkrankung leidet. Das bedeutet: Ihr Körper zerstört sich quasi selbst. In kürzester Zeit ging es rapide bergab, die Leistungssportlerin konnte keine Treppen mehr steigen und schließlich nicht mal mehr sitzen.

Ihr Leben retteten zwei Lungentransplantationen und eine Nierentransplantation. Mittlerweile hat die gebürtige Berlinerin trotz aller Nackenschläge ihren Lebensmut wiederentdeckt, engagiert sich beim Verein „Kinderhilfe Organtransplantation“ und tritt bei Kongressen auf – wie kürzlich in der Bad Heilbrunner Fachklinik. Im Interview spricht die 41-Jährige über ihr bewegtes Leben, den Paralympics-Sieg 2016 in Rio, ihren Umgang mit gesundheitlichen Rückschlägen – und darüber, was sie an der Diskussion über Organ-Transplantationen ärgert.

Frau Liebhardt, wie haben Sie bemerkt, dass bei Ihnen gesundheitlich was nicht stimmt?

Ich hab’ beim Volleyball-Training gemerkt, dass ich unter Belastung schnell aus der Puste komme und schlecht Luft bekomme. Zusätzlich hatte ich Hautveränderungen. Die Ärzte wussten zunächst nicht, was das bedeuten soll. Zuerst hat man an nichts Schlimmes gedacht. Am Anfang hat man noch Witze über meine schlechte Ausdauer gemacht – bis man gemerkt hat, dass die Lunge von der Erkrankung angegriffen ist.

Haben Sie den Eindruck, dass die Kommunikation zwischen den Ärzten der verschiedenen Fachrichtungen gut funktioniert?

Nein, das war von Anfang an ein Problem, es hat die Diagnose verzögert. Die Hautärzte haben nur die Haut angeguckt und die Lungenärzte nur die Lunge. Am Anfang hat man gar keinen Zusammenhang gesehen zwischen dem Haut- und dem Lungenproblem. Im Hochleistungssport gibt es dagegen Fallkonferenzen mit allen Fachdisziplinen. Alle überlegen gemeinsam, wie ich mein Ziel als Sportlerin erreichen kann. Obwohl es im Sport um viel weniger geht als in der Medizin, habe ich den Eindruck, dass dort effizienter zusammengearbeitet wird.

Wie haben Sie darauf reagiert, als Sie 2005 erfahren haben, dass Sie ein ernsthaftes gesundheitliches Problem haben?

Die Diagnose, dass ich eine systemische Autoimmunerkrankung habe, war ein riesiger Schock. Ich war Anfang 20 und hatte eine gewisse Idee für mein Leben – beruflich und was die Familie angeht.

Was versteht man unter dem Begriff „systemische Autoimmunerkrankung“?

Das ist eine Fehlfunktion des Immunsystems. Das Immunsystem ist quasi blind und kann nicht erkennen, was gut und was schlecht ist. Es greift auch die eigenen Körperzellen an, was bei mir dazu führt, dass an verschiedenen Organen Störungen entstehen. Die Blutgerinnung funktioniert nicht richtig, weil mein Blut zu dick ist. Daher kommt es leichter zu Schlaganfällen oder zu einem Herzinfarkt – den ich Gott sei Dank noch nicht hatte. Am Anfang hat man mir gesagt, dass man versuchen kann, es zu behandeln. Dann hat sich jedoch herausgestellt, dass die Lunge schon sehr stark geschädigt ist, Therapieversuche haben nicht mehr angeschlagen. Die Lungenerkrankung muss also schon lange bestanden haben, ich hab’ nur nichts davon bemerkt. Der richtig große Schock kam, als es hieß: Ohne Spenderorgan ist ein Überleben nicht möglich.

+ Der sportliche Höhepunkt: Franziska Liebhardt feiert bei den Paralympics 2016 in Rio den Gewinn der Goldmedaille und die Weltrekord-Weite von 13,96 Metern. Außerdem gewann sie in Rio auch Silber im Weitsprung. © Kay Nietfeld

Sind Sie danach psychisch in ein tiefes Loch gefallen?

Klar. Auch wenn es keine Diagnose gab: Man kann das schon als Depression bezeichnen, was ich damals hatte.

Wie sind Sie mit Ihrer Erkrankung umgegangen?

Ich hab’ erst mal alles verleugnet. Da sich der Zustand der Lunge sehr schnell verschlechtert hat, konnte ich es irgendwann nicht mehr. Ich habe mich dazu entschlossen, mich auf die Warteliste setzen zu lassen. Dann ging es schnell bergab: Ich konnte erst keinen Sport mehr machen, keine Treppen mehr steigen, dann nicht mehr gehen, stehen, sitzen. Zum Schluss nicht mehr sprechen und essen. Die Krankheit hat mich zum Pflegefall gemacht und mich ans Beatmungsgerät gebracht. Diese Zeit war ziemlich dramatisch. Man hat nicht gewusst: Reicht die Zeit noch, bis ein Organ da ist? Verstirbt gerade jemand, der bereit ist, sein Organ zu spenden?

Hatten Sie vor der Transplantation ein mulmiges Gefühl?

Ich konnte mich am Anfang gar nicht dazu entschließen, mich transplantieren zu lassen. Ich hab’ geahnt, was da auf mich zurollt und hab’ gewusst, dass das mit vielen Schmerzen verbunden ist. Ich hab’ überlegt, ob es auch einen palliativen Weg gibt. Glücklicherweise hatte ich Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben: „Mit Anfang 20 stirbt man nicht einfach so.“

Schließlich klappte es 2009 mit der Lungen-Transplantation...

Ein Pfleger in der Intensivstation hat zu mir gesagt: „Bei uns ist es wie in der Auto-Werkstatt: Alter Motor raus, neuer rein – und zack läuft alles wieder.“ So einfach war’s leider nicht. Ich musste mich wieder anfreunden mit meinem Körper, der sich selbst zerstört hatte. Ich habe aber sehr schnell Aufwind gespürt, meine Lebensqualität ist in großen Schritten zurückgekehrt. Die Liebe zum Körper ist zurückgekehrt, als ich in der Reha auf einem Ergometer saß. Fünf Watt konnte ich damals treten. Eigentlich fast nichts, wie bergab bei Rückenwind – trotzdem bin ich fast geplatzt vor Stolz.

+ Auftritt in Bad Heilbrunn: Franziska Liebhardt (2. v. li.) mit Dr. Stefan Degenhardt (Vorsitzender ReNi-Verein), Dr. Doris Gerbig und Dr. Marc Albersmeyer (beide Fachklinik Bad Heilbrunn). © P. Staar

Es gab dann noch mal einen heftigen Rückschlag, als Sie 2010 einen Schlaganfall erlitten haben. Wie hat sich dadurch Ihr Leben verändert?

Ich habe seither eine leichte Spastik auf der rechten Seite und kann mich nicht mehr symmetrisch bewegen. Das macht’s natürlich gerade im Sport schwierig. Heute sieht man das kaum mehr. Wegen Lähmung war ich plötzlich im paralympischen Sport startberechtigt. Man kann alles positiv betrachten...

Trotzdem sind das ziemlich viele Nackenschläge...

Ja, schon. Ich bin froh, wenn ich ein Jahr schaffe, in dem nichts Schlimmes dazu kommt. Gefühlt liegt immer irgendetwas im Argen. Alles hängt mit dem Grundproblem zusammen, das man nicht heilen kann. Aber toi, toi, toi: Die letzten Jahre bin ich relativ stabil, es kommen eher Kleinigkeiten dazu.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel habe ich jetzt Diabetes, als Folge davon, dass ich viele Medikamente nehmen muss. Gerade die Medikamente, die man gegen die Organ-Abstoßung nimmt, sind für den Körper nicht so gesund. Ich bin 14 Jahre transplantiert und nehme 14 Jahre diese Medikamente. Da merkt man die Schäden, die durch diese Medikamente entstanden sind.

Wie lief 2012 die Nieren-Transplantation ab?

Da war die Situation eine andere, weil das eine Lebendspende von meinem Vater war. Das war weniger dramatisch, weil ich gewusst habe: Es gibt ein Organ.

Vier Jahre später sind Sie Paralympics-Siegerin im Kugelstoßen geworden. Wie viel Arbeit steckt dahinter, wenn man Gold gewinnen will?

Wir hatten zwölf Trainingseinheiten pro Woche, montags bis samstags zweimal pro Tag. Vormittags und nachmittags jeweils zwei Stunden, manchmal auch länger. Nebenbei macht man vieles, was unterstützend dazu kommt – Physiotherapie, man arbeitet mit Sport-Psychologen zusammen. Sie sorgen dafür, dass man das Trainingspensum körperlich durchhält. Das ist ein Fulltime-Job. Von 2013 bis 2016 habe ich dieses Pensum gefahren. Das war Leistungssport auf hohem Niveau. Ich war beim Profiverein Bayer Leverkusen und habe nicht nebenbei gearbeitet. Anders schafft man das nicht. Es war schön, zum Abschluss diese Medaille zu gewinnen.

Vom Trainingsaufwand her gibt es zwischen einer olympischen und paralympischen Medaille also nicht viel Unterschied?

Ja, das würde ich sagen. Es kommt immer auf die Sportart an. In den Kernsportarten – Schwimmen, Leichtathletik – ist der Aufwand der gleiche. In Leverkusen habe ich auch teilweise mit den olympischen Leichtathleten trainiert. Wobei man auch sagen muss, dass im paralympischen Leistungssport die Leistungsdichte nicht so hoch ist, weil alles in verschiedene Startklassen aufgeteilt wird. Der paralympische Sport entwickelt sich aber sehr gut, in den letzten Jahren hat sich da viel getan. Der Sport ist längst aus der Ecke Reha-Sport rausgekommen.

Worauf kommt es bei der Nachsorge an?

Viele Organe gehen verloren, weil Menschen nicht in der Lage sind, die Nachsorge zu organisieren. Man hat viele Termine und muss sich als Patient um viel selbst kümmern. Die Ärzte denken: Das macht jeder mit links. Ich selbst krieg das ganz gut hin, weil ich in diesem Bereich fit bin. Es gibt aber viele Menschen, die da nicht so fit sind, man müsste diese Patienten viel mehr unterstützen.

+ Der Tiefpunkt: Franziska Liebhardt liegt auf der Intensivstation und wird beatmet. Die entscheidende Frage: „Lebe ich noch lange genug, um eine Spenderlunge zu bekommen?“ © privat

Leiden Sie unter Panikattacken?

Glücklicherweise habe ich dieses Thema nicht. Ich denke nicht: „Hoffentlich lebe ich morgen noch.“ Das habe ich gut im Griff, aber ich kenne viele, bei denen das anders ist.

Wie planen Sie Ihr Leben, wenn man nie weiß, was morgen kommt?

Ich plane nicht so langfristig wie andere Leute. Ich sage nicht: Das mache ich in einem Jahr, in fünf Jahren oder wenn ich in Rente bin. Das empfinde ich aber eher als positiv. Wenn ich was erleben möchte oder wenn ich gerne wo hinfahren möchte, dann mache ich das direkt. Meine Einstellung zum Leben hat sich geändert. Ich bin mir schon bewusst, dass meine Lebenserwartung nicht so hoch ist wie die anderer Leute. Aber es beschäftigt mich Gott sei Dank nicht jeden Tag.

Sie engagieren sich stark im Bereich Organtransplantation. Wie sieht Ihre Tätigkeit aus?

Ich arbeite für die Kinderhilfe Organtransplantation. Das ist ein kleiner Verein, der Familien unterstützt, die ein organkrankes oder organtransplantiertes Kind haben. Da bin ich im Vorstand tätig. Das ist ein reines Ehrenamt, nimmt aber rund 20 Stunden pro Woche in Anspruch. Das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Ich habe selbst das Glück, Spenderorgane zu haben. Viele haben dieses Glück nicht, ich versuche, über dieses Amt was zurückzugeben. Wir unterstützen Freizeitangebote für Familien und haben einen Hilfsfonds für Familien, die durch die Erkrankung des Kindes in finanzielle Not geraten.

Was ärgert Sie am meisten, wenn über Organspende diskutiert wird?

Mich ärgern unsere Politiker. Man hat das Gefühl, es ist der Politik egal, dass jeden Tag unnötig Menschen sterben, weil es nicht genügend Organe gibt. Es gäbe genügend Menschen in Deutschland, die bereit wären zu spenden. Aber die politischen Vorgaben sind derart schlecht, dass sie nicht zu Spendern werden. Ich tue mir schwer, das nicht persönlich zu nehmen, ich fühle mich dadurch persönlich angegriffen. Im Jahr 2020 gab es von Minister Spahn ja einen Vorstoß zur Widerspruchslösung, aber in Deutschland ist man da immer mit einer Doppelmoral unterwegs. Man will hier keine Widerspruchslösung, nimmt aber gerne Organe aus anderen Ländern, in denen die Widerspruchslösung gilt.

Die Widerspruchslösung ist für Sie also der Königsweg?

Das muss man machen. Das würde die Spenderzahlen nicht automatisch nach oben treiben. Viele verdrängen das Thema eigener Tod und treffen keine Entscheidung zur Organspende. Wenn sie überraschend versterben, wissen die Angehörigen nicht, was derjenige will. Verständlicherweise ist die Tendenz daher immer, dass man „Nein“ sagt. Es müsste selbstverständlich werden, dass man wenigstens ein Mal über Organspende redet, es sollte kein Tabu-Thema mehr sein. Die Widerspruchslösung würde dazu führen, dass man einmal mit der Familie darüber redet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.