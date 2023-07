Gegenwind für geplanten Trail-Run am Blomberg: „Bin angefressen und enttäuscht“

Von: Patrick Staar

Bergauf und bergab: Einen Geländelauf wie den „Chiemgau Trail“ (Foto) plant die Firma Salty rund um den Blomberg. Doch es regt sich offenbar Widerstand. © Veranstalter

Ein privater Veranstalter plant am Blomberg bei Bad Tölz einen Geländelauf mit 1500 Teilnehmern. Doch das Vorhaben könnte an Widerständen scheitern.

Bad Heilbrunn – So gut wie an jedem Wochenende wird irgendwo in Bayern ein sogenannter Trail-Run gestartet. Die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Gebiet rund um den Blomberg solch eine Veranstaltung stattfindet, geht gegen null – vor allem, weil die Grundbesitzer und Jagdpächter große Vorbehalte haben. Dies wurde in der Sitzung des Bad Heilbrunner Gemeinderats am Dienstag deutlich.

Trail Run rund um Blomberg im Oktober geplant

Die Firma Salty will einen Geländelauf rund um den Blomberg ausrichten. Der Wettkampf mit 1500 Teilnehmern soll am Wochenende vom 27. bis 29. Oktober stattfinden. Insgesamt soll es drei verschiedene Strecken in den Kategorien S, M und L geben. Die Strecke S hat zwölf Kilometer und 832 Höhenmeter, die Strecke M 24 Kilometer und 1505 Höhenmeter, die Strecke L 36 Kilometer und 2072 Höhenmeter. Als Start- und Zielpunkt sehen die Veranstalter den Bereich rund um die Talstation der Blombergbahn vor.

Den Heilbrunner Gemeinderat betrifft der Trail-Run nur am Rande. Für die Genehmigung solch einer Großveranstaltung ist das Landratsamt zuständig, ohne das Okay der Jagdpächter und Grundbesitzer geht ebenfalls gar nichts. Die Gemeinde sollte nur die Adressen der Grundbesitzer an den Veranstalter weitergeben. Dies sei aus Datenschutzgründen nicht möglich, erläuterte Bürgermeister Thomas Gründl. Er gab zu: „Natürlich habe ich wegen der Veranstaltung ein bisserl Bauchschmerzen. Einerseits wäre sie eine touristische Bereicherung, auf der anderen Seite sollte man mit den zuständigen Leuten reden, die es betrifft.“

Heftiger Gegenwind für Geländelauf am Blomberg

Von denen gibt es offenbar heftigen Gegenwind. „Mich hat schon ein Jagdpächter angerufen, dass er kategorisch dagegen ist“, berichtete Josef Schwaller. Die Landwirte seien ebenfalls „total dagegen“. Niemand könne garantieren, dass die Läufer tatsächlich auf den Wegen bleiben, Weidezäune würden offen bleiben. Berichte in den Medien würden dafür sorgen, dass der Bereich von Besuchern überrannt wird. Generell sei er „angefressen und enttäuscht“, dass er als Gemeinderat nicht schon früher zu dem Thema befragt wurde, sagte Schwaller: „Da ist viel falsch gelaufen.“

Mindestens ebenso kritisch beurteilte der Jäger Anton Krinner die Veranstaltung: „Wenn 1500 Leute kreuz und quer durch den Wald rennen, bringt das eine enorme Unruhe rein – das ist so, als ob zehn Leute durch das eigene Wohnzimmer rennen.“ Zu einem anderen Urteil kam Oliver Hanke: „Ich sehe da überhaupt keine großen Beeinträchtigungen, schließlich ist ein Trail-Lauf keine Riesensache mit tausenden Zuschauern am Streckenrand.“ Die Teilnehmer würden vielmehr zeitversetzt auf den einzelnen Strecken starten und dann mehr oder weniger einsam durch den Wald laufen: „Sie schnaufen höchstens ein bisserl mehr als andere Berggeher.“

Genehmigung der Jagdpächter gilt als unwahrscheinlich

Andere Gemeinden gäben Geld aus, um Trail-Run-Veranstalter anzulocken. Die ablehnende Haltung erschließe sich ihm nicht: „Wir geben Geld für Tourismus und Werbung aus, sind ein Tourismus-Ort, bauen ein Sporthotel – ich finde, da ist Ablehnung die falsche Reaktion.“

Abgesehen davon könne man dem Veranstalter nichts vorwerfen, er habe alles richtig gemacht. Dies sah auch Thomas Gründl so. Auch der Verwaltung habe bei der Bearbeitung der Anfrage korrekt gehandelt. „Ob uns die Veranstaltung gefällt oder nicht, ist letztlich zweitrangig“, kommentierte Konrad Specker.

Schließlich fassten die Heilbrunner Gemeinderäte den gleichen Beschluss wie kürzlich ihre Wackersberger Kollegen: Der Durchführung der Veranstaltung wird zugestimmt, sofern eine Genehmigung der Jagdpächter eingeholt wird. „Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, ist gering“, kommentierte Hanke. Auch Rathauschef Gründl hatte etwas Bauchschmerzen: „Wir stellen dem Veranstalter eine Aufgabe, die er nicht lösen kann.“

