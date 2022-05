Gesundes aus Wald und Wiese: Kräuterpädagogin gibt Tipps zum Kräutersammeln

Von: Elena Royer

Kräuterpädagogin Anneliese Stockinger weist auf den sorgsamen Umgang mit Pflanzen beim Sammeln hin. „Man darf in der Natur keine Spuren hinterlassen.“ Das Bild entstand im Kräuterpark in Bad Heilbrunn, wo man zahlreiche einheimische Kräuter studieren kann. © Pröhl

Unkraut gibt’s nicht: Heilbrunner Kräuterpädagogin Anneliese Stockinger verrät, was man rund ums Kräutersammeln im Frühjahr wissen sollte.

Bad Heilbrunn – Im Frühjahr ist die Natur ein wahres Paradies für Kräuterliebhaber wie Anneliese Stockinger. Die ausgebildete Kräuterpädagogin freut sich jedes Mal, wenn sie draußen unterwegs ist und frische Kräuter sieht. Dann hat sie sofort neue Ideen im Kopf, was man damit alles anstellen könnte. Dem Tölzer Kurier verrät sie allerlei Wissenswertes rund ums Kräutersammeln.

Kräuter am ungedüngten Wiesen sammeln

Tatsächlich gibt es Kräuter, die nur jetzt im Frühjahr wachsen und dann wieder verschwinden, erklärt Stockinger. „Dazu zählen zum Beispiel Huflattich, Bärlauch, Löwenzahn, Veilchen, Gänseblümchen oder auch Giersch.“ Den kennen viele aus dem heimischen Garten als Unkraut, aber, sagt Stockinger lachend: „Unkraut gibt’s bei uns nicht!“ Auch Schlüsselblumen zählen zu den Frühlingskräutern, doch hier ist Vorsicht geboten. „Schlüsselblumen zählen zu den geschützten Pflanzen“, erklärt die Kräuter-Expertin. „Man darf sie nur im eigenen Garten pflücken.“

Wer selbst Kräuter sammeln möchte, der sollte das am besten nur auf Wiesen machen, die nicht gedüngt werden und auf denen keine Hunde laufen. „Mit der Zeit findet man seine Sammelplätze“, ermutigt die 65-Jährige, die hauptberuflich als Pfarrsekretärin arbeitet. Als Faustregel gilt beim Sammeln: einen Handstrauß von jedem Kraut – und möglichst keine Spuren hinterlassen. „Uns wurde in der Ausbildung gesagt, man darf nicht sehen, dass ein Sammler unterwegs war.“

Beste Zeit: Zwischen 11 bis 16 Uhr

Mitgenommen werden sollte nur das, was man sicher identifizieren kann. Zudem verträgt nicht jeder jedes Kraut gleich gut, warnt die Kräuterpädagogin. „Bärlauch ist zum Beispiel blutdrucksenkend“, erklärt sie. Würde jemand mit niedrigem Blutdruck viel davon essen, könne das Folgen haben. Deshalb gilt auch hier: „Alles mit Maß und Ziel.“ Die perfekte Tageszeit zum Sammeln ist laut Stockinger zwischen 11 und 16 Uhr. „Dann ist der Tau weg und die Abendfeuchte noch nicht da. Zudem sollte es ein sonniger Tag sein.“

Wer länger etwas von seinen gesammelten Schätzen haben will, sollte diese gründlich trocknen, da sie sonst schimmeln können. „Ich habe ein spezielles Trockengitter und wickle die getrockneten Kräuter noch mal zusätzlich in Papier ein“, verrät die Expertin. Neben dem Trocknen gibt es noch eine weitere Methode, um Kräuter haltbar zu machen. Das sind Tinkturen. „Dafür werden die Kräuter mit 38- oder 40-prozentigem Alkohol aufgegossen und vier bis sechs Wochen stehen gelassen“, erklärt Stockinger. Danach wird die Mischung abgegossen, und man kann sie im Verhältnis ein Drittel Tinktur zu zwei Dritteln Wasser einnehmen.

Viele Interessierte: Kräuter liegen im Trend

Was Kräuter so gesund macht? „Sie haben sehr viele zusätzliche Wirkstoffe“, erklärt Stockinger. „100 Gramm Brennnessel haben zum Beispiel zehnmal mehr Vitamin C als 100 Gramm Salat“, weiß die 65-Jährige. Stockinger selbst kam schon früh in Kontakt mit Kräutern. „Schon als Kind habe ich mit meiner Oma Kräuter für Tee gesammelt.“ Der Anstoß, eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin zu machen, kam vor zehn Jahren von ihrer Familie. „Zuerst wusste ich nicht, ob ich mir das alles noch mal antun soll. Das viele Lernen und die Prüfungsangst“, blickt Stockinger zurück. „Aber als ich es dann geschafft habe, war ich froh.“ Ursprünglich hat sie die Ausbildung für sich selbst gemacht, heute bietet die Kräuterpädagogin aber auch Führungen im Heilbrunner Kräuterpark an. „Es macht Spaß, das Wissen weiterzugeben“, sagt sie.

Und Interessierte gibt es viele. „Ich beobachte, dass Kräuter aktuell wieder mehr im Trend liegen“, so Stockinger. Generell laute die Devise wieder: „Zurück zur Natur.“ Dass sich wieder mehr Menschen für Kräuter interessieren, freut die 65-Jährige. „Es muss nicht immer alles gekauft sein. Und es ist gut, wenn man sich zu helfen weiß“, sagt sie, weist aber auch darauf hin, dass Kräuter kein Allheilmittel sind. Beobachtet hat Stockinger übrigens, dass es heute schwerer als noch vor einigen Jahren ist, etwas auf den Wiesen zu finden. „Man muss viel mehr suchen.“ Woran das liegt? „Ich glaube das liegt zum einen an der Düngung durch die Landwirtschaft. Aber nicht nur daran. Auch die Luft ist heutzutage ganz anders als früher. Die Natur ist viel mehr belastet. Sie ist nicht mehr das, was sie einmal war.“

Infos zu Führungen

im Kräuterpark Heilbrunn auf www.bad-heilbrunn.de/kraeuter-erlebnisse.

