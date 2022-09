Großer Andrang bei der Mittagsbetreuung in Heilbrunn

Von: Patrick Staar

Das Team stellte sich vor (v. li).: Karolin Härtl-Hopfmann, Silvia Rossberger, Monika Schuldlos, Alexander Stiegler, Yeliz Yildirim, Darina Stoyanova und Aysen Keskin. © Staar

Für die Mittagsbetreuung der Bad Heilbrunner Kinder ist seit dem 1. September die Gemeinde Bad Heilbrunn zuständig.

Bad Heilbrunn – Laut Silvia Rossberger ist der Übergang von der privaten zur gemeindlichen Trägerschaft völlig geräuschlos über die Bühne gegangen: „Es hat kaum Nachfragen gegeben“, berichtete die pädagogische Geschäftsführerin Silvia Rossberger. „Die Eltern sind froh und dankbar, dass das jetzt solch eine gute Dachgeschichte ist.“

Angesichts der Menge an Geld, das umgesetzt wird – 60 000 bis 70 000 Euro pro Jahr – sei es angemessen, dass sich die Gemeinde darum kümmert, befand 3. Bürgermeister Bernd Rosenberger. Seiner Ansicht nach sei die neu gestaltete Satzung sehr gut gelungen. Besonders gefalle ihm, dass alle Entscheidungen von einem Dreigestirn gefällt werden, dem die Schulleitung, die Gemeinde und die Mitarbeiter der Mittagsbetreuung angehören. Je Schulstunde pro Woche werden monatlich sieben Euro berechnet. Ein warmes Mittagessen kann zusätzlich gebucht werden: „Ich denke, das ist ein super Angebot“, sagte Rosenberger. Das Mittagsbetreuungs-Angebot werde von insgesamt 80 Kindern und bis zu 50 gleichzeitig genutzt, ergänzte Rossberger: „Es ist also ordentlich was los, aber wir sind noch nicht an den Grenzen angekommen.“

Gebühren haben sich verändert

Die Mittagsbetreuung versuche alle Bereiche abzudecken – es gibt Musikpädagogen, Sportbeauftragte und eine „Bastelcrew“. Zudem würden die Kinder „wahnsinnig viel“ Zeit im Freien verbringen. Bauamtsleiter Hans Keller berichtete, dass sich die Gebührenstaffelung etwas verändert habe und die Gebühren von 6,50 auf sieben Euro angehoben wurden.

Konrad Specker wollte wissen, ob eine Ferienbetreuung angedacht ist. Silvia Rossberger bejahte dies, schränkte aber ein: „Unter zehn Kindern bieten wir es nicht an, weil es sich dann nicht rechnet.“ Coronabedingt habe die Zahl der Kinder, die das Ferienangebot nutzen, in den vergangenen Jahren sehr stark geschwankt.

