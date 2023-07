Großes Sporthotel in Bad Heilbrunn geplant - „Chancen für ganze Region“

Projektentwickler beauftragen Machbarkeitsstudie

Von Felicitas Bogner schließen

Bad Heilbrunn will 27 000 Quadratmeter Fläche für touristische Zwecke veräußern. Geplant ist ein Vier-Sterne-Plus-Hotel im Ortszentrum. Bürgermeister Gründl sieht darin „Chancen für ganze Region“.

Bad Heilbrunn – Große, moderne Hotels sind im Tölzer Land Mangelware. Noch. Während gerade in Bad Tölz („Bergeblick“) und Lenggries („Brauneckhotel“) zwei große Hotelprojekte verwirklicht werden, will Bad Heilbrunn nun nachziehen. Wie die Kommune in einer Mitteilung bekannt gibt, läuft die Projektentwicklung für ein Vier-Sterne-Plus-Sporthotel im Ortszentrum.

Vorgesehene Fläche gehört Gemeinde

Im Zusammenhang der Neugestaltung der Ortsmitte soll neben einer Kita sowie einem Ärztezentrum im Herzen der Loisachtalgemeinde ein Hotelbetrieb auf 27 000 Quadratmetern entstehen. Die vorgesehene Fläche, ein Großteil der ehemaligen Post-Strauß-Grundstücke, ist Eigentum der Gemeinde. „Im städtebaulichen Entwicklungskonzept sowie im Flächennutzungsplan sind diese Grundstücke zur Belebung des Tourismus ausgewiesen“, erklärt Bürgermeister Thomas Gründl. „Eine Absichtserklärung, dass ein Kauf an die Umsetzung eines Hotelbetriebs gebunden ist, ist unterzeichnet, ein Bodengutachten ist erstellt“, gibt Gründl auf Nachfrage weiter bekannt. Ein Verkaufspreis stehe fest, diesen will die Gemeinde allerdings noch nicht öffentlich nennen. 7000 Quadratmeter des Strauß-Geländes werde Bad Heilbrunn behalten. „Der Teil Richtung ehemalige Leonardis-Klinik wird für die weitere Entwicklung zurückgehalten“, so Gründl.

Aktuell sei man in Planung mit dem Projektentwickler Peter Dück von „Ambience Fitness“ – einer Firma, die Sportstudios in München und Starnberg betreibt. „Uns war es wichtig, einen Partner an der Hand zu haben, der sowohl den sportlichen als auch den touristischen Aspekt umsetzen will“, so Gründl. „Ambiance Fitness“ hat laut Mitteilung das Architekturbüro Hirner und Riehl mit einer Machbarkeitsstudie als Basis für das Bebauungsplanverfahren beauftragt.

Gemeinderat befasst sich mit Aufstellungsbeschluss für neuen Bebauungsplan

„In der kommenden Gemeinderatsitzung geht es um den Aufstellungsbeschluss für einen neuen Bebauungsplan“, erklärt Gründl. Für eine Umsetzung müssten im August 2024 die Container der Kita auf dem Postgelände versetzt werden. „Die Container würden dann in die Nähe des Lindenhügels kommen. Es wäre also nicht weit vom aktuellen Standort entfernt“, sagt er und ergänzt: „Aber dem muss der Rat noch zustimmen.“

Ein grobes Konzept für ein gehobenes Sport- und Naturhotel in der „Vier-Sterne-S“-Kategorie sei erarbeitet. „Die Schwerpunkte des sportlichen Angebots sind ein Fitnessangebot mit Geräte- und Kurstraining, Pool und ein Wellnessangebot“, steht in der Mitteilung. Im Außenbereich können die vielfältigen Möglichkeiten der bayerischen Voralpen genutzt werden. Das Angebot werde durch ernährungs- und sportmedizinische Betreuung vervollständigt.

Hotel mit 145 Zimmern und 30 Apartments geplant

Das Hotel solle als Resort entstehen und neben 145 Hotelzimmern und -suiten auch rund 30 Apartments für längere Aufenthalte anbieten. Architektonisch passe sich der Bau der typischen Bauweise des Oberlands an. Sprich: geringe sichtbare Geschossigkeit, Satteldach und weite Dachüberstände. „In der Hangneigung des Grundstücks werden Terrassengeschosse verborgen, sodass zur Ortsmitte hin jeweils nur zwei Vollgeschosse und das Dachgeschoss wahrgenommen werden.“ Es sollen nachhaltige Baumaterialien eingesetzt werden, verbaut in einer modernen und energieoptimierten Konstruktion.

Zum Thema Energie ist Gründl wichtig, dass ein umfassendes Konzept mit der Kita und dem Ärztehaus in der Ortsmitte erarbeitet werde. Laut Mitteilung soll die Energieversorgung der Hotelanlage mit einem sogenannten „Power-to-Heat-Konzept“ bewerkstelligt werden. Das bedeutet, dass alle freien Dachflächen vollständig mit PV-Paneelen belegt werden. Der solartechnisch generierte Strom wird in Batterieblöcken zur direkten Deckung des Stromverbrauchs – auch als Notstromspeicher – zwischengepuffert.

Gastronomie auch für externe Gäste

Peter Dück bestätigt auf Nachfrage, mit Investoren bereits im Gespräch zu sein. „Wir haben Interessenten. Aber wir sind in einem frühen Stadium einer Planung, und es gibt noch nicht mal eine detaillierte Kostenaufstellung.“ Bis dahin wolle er „den Ball flach halten“. Das gastronomische Angebot des Hotels, soll externen Gästen offen stehen. Bis dahin komme aber noch einiges auf die Gemeinde zu, ist sich Gründl sicher. „So ein Bebauungsplanverfahren ist kein einfaches Unterfangen“, sagt er. „Uns war es jetzt wichtig, mit dem Aufstellungsbeschluss an die Öffentlichkeit zu treten.“ Für interessierte Bürger werde es bei der für den 18. September geplanten Bürgerversammlung mehr Details zu dem Hotelvorhaben geben.

Grundsätzlich sieht Gründl durch das Vorhaben „große Chancen für die ganze Region“. Man könne so das touristische Angebot „extrem aufwerten, Arbeitsplätze schaffen, und für die ansässigen Betriebe wird sich die Auftragslage auch noch mal verbessern“. Die Gemeinde hoffe auf einen Baustart 2024. „Bestenfalls könnte das Hotel mit der Kita und dem Ärztezentrum zwischen 2026 und 2027 fertiggestellt werden.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.