Fachklinik-Mitarbeiter in Heilbrunn demonstrieren: „Haben wertschätzende Bezahlung verdient“

Von: Christiane Mühlbauer

Mit Plakaten, Fahnen, Trillerpfeifen und einem Banner voller Unterschriften untermauerten rund 70 von 400 Heilbrunner Klinik-Angestellten ihre Forderungen nach mehr Gehalt. Weil von der Geschäftsleitung niemand erschienen war, demonstrierten sie vor einer Puppe, der sie den Vornamen des Klinikchefs gegeben hatten. © arp

Rund 70 Angestellte der Heilbrunner Fachklinik haben sich am Donnerstag an einer Protestaktion der Gewerkschaft Verdi beteiligt. Sie wollten damit ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verleihen. Mit einem Banner, einigen Fahnen, Plakaten und Trillerpfeifen erregten sie lautstark Aufmerksamkeit.

Bad Heilbrunn – „Wertschätzung für die Mitarbeiter sieht anders aus“, sagte Gewerkschaftssekretär Domingo Heber durchs Megafon, als er zu den zahlreichen Teilnehmern der Protestaktion sprach. Rund eine halbe Stunde dauerte die Aktion, die bewusst in die Mittagspause der Angestellten gelegt worden war.

Wie berichtet, fordern die Mitarbeiter einen Inflationsbonus in Höhe von 3000 Euro und sieben Prozent Gehaltssteigerung. Was die Arbeitgeberseite im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen vorgelegt habe, sei nicht ausreichend, so Heber. „Sie glauben wohl, die Inflation geht an Bad Heilbrunn vorüber.“ Verdi fordert, dass die Klinikgruppe die volle Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro pro Arbeitnehmer ausschöpft, die der Staat anbietet.

Personalkrise befürchtet

„Die Klinik funktioniert nur mit Euch“, sagte Heber, und dafür gab es Beifall und unterstützende Trillerpfeifen-Pfiffe. Würde es die Mitarbeiter nicht geben, verdiene auch die Klinik kein Geld mehr. „Wenn es keine gerechten Löhne gibt, laufen die Angestellten davon, und es kommt zu einer Personalkrise“, sagte Heber. Ausbaden müssten es dann die, die noch vor Ort seien.

Zum Unmut der Beschäftigten war kein Mitglied der Klinikleitung erschienen, um sich die Forderungen anzuhören. Wie gestern berichtet, teilte ein Hauptgeschäftsführer der „m&i Klinikgruppe Enzensberg“ mit, zurzeit sei eine Personalleitertagung. „Aber das Personal ist hier, und ihr seid die Wichtigsten“, sagte Heber. Er zitierte aus einem Schreiben von einem Geschäftsleiter, der ausrichten ließ, selbst wenn er terminfrei gewesen wäre, wäre er nicht extra gekommen. Das sorgte für Buh-Rufe und langen Trillerpfeifen-Lärm. Aus Protest war zuvor eine Puppe gebastelt worden, vor der sich die Mitarbeiter formierten. Die Puppe war auf den Namen „Günter“ getauft worden – in Anspielung auf den Kaufmännischen Direktor der Heilbrunner Klinik, Günter Henseler.

Sollten die Verhandlungen nicht zum Erfolg führen, kündigt die Gewerkschaft Streiks an. „Wir werden euch nicht alleine lassen“, versprach Heber.

Hausinterne Betriebsvereinbarungen sollen gestrichen werden

Von der Notwendigkeit des Protests sprach auch Dirk Klaus, Betriebsrat an der Fachklinik und Mitglied der Verdi-Tarifkommission. Die Fachklinik habe erhebliche Gewinne eingefahren, sagte er. Und die Belegschaft habe in der Corona-Zeit „alles gegeben“, trotz Überlastung habe man den Klinikbetrieb am Laufen gehalten. „Wir haben eine wertschätzende Bezahlung verdient“, sagte Klaus.

Er kritisierte auch, dass versucht werde, hausinterne Betriebsvereinbarungen zu streichen. Als Beispiel nannte er auf Nachfrage unserer Zeitung bislang garantierte Umkleidezeiten für die Angestellten. Fielen diese jetzt weg, würde das zu Lasten der Betreuungszeit von Patienten gehen.

Patienten zeigen für die Aktion Verständnis

Einige Patienten verfolgten das Geschehen vor der Klinik oder von ihren Balkonen aus. Sie zeigten für die Protestaktion Verständnis: „Gerade in der Pflege ist es gerechtfertigt, dass die Angestellten ordentlich verdienen. Das ist so eine harte Arbeit“, sagte eine Patientin. „Der Protest ist sinnvoll und gerechtfertigt“, meinte ein Mann. Beide sagten auch, sie fühlten sich in der Heilbrunner Fachklinik derzeit gut betreut.

