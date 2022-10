Heilbrunn diskutiert intensiv über Notstromaggregat

Von: Patrick Staar

Um für den Fall eines Stromausfalls gerüstet zu sein, möchte die Gemeinde Bad Heilbrunn ein Notstromaggregat kaufen. © Julian Stratenschulte

Sollte in Bad Heilbrunn der Strom ausfallen, möchte die Gemeinde gerüstet sein. Die Diskussion, ob man zu diesem Zweck ein Notstromaggregat anschafft, war so intensiv, wie kaum eine.

Bad Heilbrunn – Was passiert, wenn in diesem Winter über längere Zeit der Strom ausfallen sollte? Über wenige Fragen haben die Heilbrunner Gemeinderäte in den vergangenen Monaten so intensiv diskutiert wie über dieses Thema. In der jüngsten Gemeinderatssitzung lehnten die Räte nach einer gut halbstündigen Diskussion mit einem Stimmenpatt von 7:7 den Kauf eines Notstromaggregats erst mal ab. Dann wurde weiterdiskutiert.

Zehn Minuten später stimmten die Räte einem leicht modifizierten Beschlussvorschlag zu. So erwirbt die Gemeinde nun doch ein 40-Kilovoltampere-Notstromaggregat im Wert von 20 000 Euro, das am Feuerwehrhaus eingesetzt werden könnte.

Seit dem Ukraine-Krieg sei das Thema „Blackout“ in aller Munde, sagte Gerhard Wurzer, neuer Leiter des Bau- und Ordnungsamts. Die Regierung empfehle den Gemeinden, Treffpunkte einzurichten, an denen sich die Bevölkerung im Notfall versammeln kann. „Wir reden da über Stromausfälle von acht Stunden und länger“, erläuterte Wurzer. Bei den zu erwartenden Kosten für ein Notstromaggregat – 28 000 Euro – schluckten die Räte allerdings. Es gebe sogar die Empfehlung, für alle vier Heilbrunner Feuerwehrhäuser Notstrom-Aggregate anzuschaffen. Über diese Idee verloren die Räte allerdings kein Wort.

Umstritten war schon, ob ein einzelnes von der Regierung empfohlenes 60-KVA-Notstromaggregat wirklich notwendig ist. Ein von der Gemeinde beauftragter Elektriker habe hochgerechnet, dass auch ein 40 KVA-Aggregat reichen müsste, sagte Bürgermeister Thomas Gründl. Ein solches Aggregat würde aber immer noch 20 000 Euro kosten. Deutlich günstiger mit geschätzten 5000 Euro Kosten wäre ein so genanntes „Zapfwellen-Aggregat“, das an einen Traktor angeschlossen werden kann. Dieses „Zapfwellen-Aggregat“ sei allerdings erst im Juni 2023 erhältlich, sagte Gründl. Abgesehen davon besitzt die Gemeinde keinen Traktor, der für diese Variante geeignet ist.

„Typisch deutsch, mit einem Extremfall zu rechnen“

Er könne dem Kauf eines Vollwert-Aggregats nicht zustimmen, da für ihn nicht absehbar ist, wie viel Energie die Gemeinde im Notfall benötigt, sagte Kilian Spindler. „Vielleicht muss unser Notfall-Treffpunkt ja nicht oberstes Level haben, sondern nur die Mindest-Anforderungen erfüllen – der Funk muss gehen, das Licht muss brennen, und es muss eine gewisse Wärme da sein.“ In eine ähnliche Richtung ging die Stellungnahme von Konrad Specker: „Es ist typisch deutsch, dass wir immer mit dem Extremfall rechnen – und dafür aufkommen muss der Steuerzahler.“ Würde der Strom über Wochen ausfallen, würde seiner Ansicht nach auch ein 60-KVA-Aggregat nicht ausreichen.

Specker schlug vor, dass sich die Feuerwehr-Kommandanten, Gemeinderäte und Bürgermeister zusammensetzen, um zu beratschlagen, wie viel Strom im Katastrophenfall wirklich benötigt wird. Diese Frage könne niemand beantworten, entgegnete Gründl: „Ich würde am liebsten sagen: Augen zu und durch den Winter. Aber wenn es doch zum Blackout kommen sollte, muss ich mir als Bürgermeister sagen lassen: Das hättest du doch wissen können.“ Also müsse er vom schlimmsten Fall ausgehen: „Dann kann ich sagen: Ich hab’ alles Mögliche getan.“ Auch Bernd Rosenberger befand, dass es sehr schwierig vorherzusehen sei, wie viel Strom im Katastrophenfall benötigt wird. „Was sagen wir zu einer Mutter, die das Fläschchen für ihr Baby nicht mehr aufwärmen kann? Was sagen wir dem Landwirt, der 50, 60 Kühe im Stall stehen hat? Sollen wir dem sagen: Melk’ deine Kühe halt in einer Woche?“

„Das ist doch nur ein Platzfresser“

Die vergleichbar große Stadt Tegernsee habe sogar ein 100-KVA-Aggregat angeschafft, um die Bevölkerung im Notfall mit warmem Essen versorgen zu können. Er plädiere daher für den Kauf des 60-KVA-Aggregats. Für dessen Kauf stimmten am Ende sieben Räte, ebenfalls sieben votierten dagegen. Damit war der Antrag abgelehnt. „Ja und was machen wir jetzt?“, fragte Gründl etwas ratlos.

Der Rat müsse sich nun für eine andere Lösung entscheiden. Er habe nur gegen den Kauf gestimmt, „weil ich nicht will, dass das Ding jahrelang bei uns rumsteht“, sagte Oliver Hanke. „Im Juni haben wir dann zwei Geräte, die bei uns herumgammeln.“ Die Gemeinde müsse das Aggregat schnellstmöglich wieder verkaufen. Gründl sagte, es sei denkbar, dass der Preis für Aggregate einbreche: „Wenn wir dann nur noch 5000 Euro bekommen, wäre der Verkauf wirtschaftlich nicht sinnvoll.“ Doch auch dies würde Hanke nicht stören. Josef Schwaller stimmte zu: „Das ist doch nur ein Platzfresser.“ In der zweiten Abstimmung stimmten die Räte dem Kauf des 40-KVA-Aggregats zu, unter der Voraussetzung, dass es schnellstmöglich wieder verkauft wird. Zudem soll ein Vertrag mit einem Landwirt geschlossen werden, der in der Lage ist, mit seinem Traktor ein „Zapfwellen-Aggregat“ zu betreiben.

