Heilbrunn investiert in die Zukunft

Zuschuss für Jugendarbeit gewährt

Wie kann die Jugendarbeit in Bad Heilbrunn weiter verbessert werden? Darüber diskutierten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Einig waren sie sich über einen Zuschuss.

Bad Heilbrunn – Der Heilbrunner Gemeinderat investiert weiterhin in die offene und mobile Jugendarbeit. In seiner jüngsten Sitzung gewährte das Gremium dem „Trägerverein Kinder- und Jugendarbeit Loisachtal“ einen Zuschuss in Höhe von rund 11 300 Euro. Zugleich beschloss der Gemeinderat auszuloten, wie Verbesserungsmöglichkeiten aussehen könnten.

Erneut auf die Tagesordnung gekommen war der Zuschussantrag wegen einer Kostensteigerung bei der offenen Jugendarbeit. Hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr dafür noch 3881 Euro überwiesen, so sind es dieses Jahr 5994 Euro. Der Jugendbeauftragte Kilian Spindler hatte dafür eine simple Erklärung. So startete der Jugendtreff „Clubbrunn“ im Pfarrheim im Mai 2021. War im vergangenen Jahr also nur acht Monate eine pädagogische Fachkraft zu finanzieren, so sind es dieses Jahr zwölf Monate. An den Monatsbeiträgen ändere sich nichts.

Der Jugendtreff sei eine von drei Säulen der Jugendarbeit. Die zweite Säule sei der Don Bosco-Club in Benediktbeuern, an dessen Betrieb sich die Gemeinde Bad Heilbrunn mit fünf Prozent beteiligt, also rund 2500 Euro. Die dritte Säule sei der Streetworker, der in den Loisachtal-Gemeinden unterwegs ist und vermittelt, wo es Probleme gibt. Hierfür werden weitere 2800 Euro fällig.

2021 war pandemiebedingt schwieriges Jahr

Das vergangene Jahr sei pandemiebedingt „nicht so einfach“ gewesen, berichtete Spindler. Von Mai bis Dezember sei der Betrieb normal gelaufen, doch dann blieb der Jugendtreff vier Wochen lang geschlossen. Der Grund dafür: Die 2G-Regel, die in der außerschulischen Jugendarbeit eingeführt wurde. „Das heißt: Nur noch Geimpfte und Genesene hätten den Raum betreten dürfen“, erläuterte Spindler. Doch diese Regel habe der Trägerverein nicht eingeführt, „weil wir keine Jugendlichen abweisen wollten“. Als Konsequenz seien die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt worden. Als die 2G-Regel im Januar gekippt wurde, seien wieder zehn bis 15 Jugendliche in den Treff gekommen. „Nach der Coronazeit ist das eine gute Zahl“, befand Spindler.

Josef Schwaller stellte die Frage, ob es wirklich notwenig sei, so viel Geld für eine pädagogische Fachkraft auszugeben: „Und der Trachtenverein geht zum Beispiel leer aus, obwohl er auch Jugendarbeit macht.“ Über diese Frage könne man sicherlich diskutieren, räumte Spindler ein. „Die entscheidende Frage ist, welchen Anspruch wir an den Jugendtreff haben.“ In Steinbach und Oberfischbach gebe es auch Jugendtreffs ohne pädagogische Fachkraft, sagte der Jugend-Beauftragte. „Aber wenn es im Hauptort einen Anlaufpunkt gibt, in dem hochwertige Jugendarbeit betrieben wird, halte ich das für nicht so verkehrt.“ Ein Pädagoge könne die Jugendlichen beispielsweise beraten, wenn sie Probleme haben. Ebenso werde im Heilbrunner Jugendtreff Projektarbeit geleistet. Unter anderem seien die Jugendlichen mit dem Pädagogen schon auf den Zwiesel gewandert. „Man kann sicherlich sagen, die Jugendlichen könnten auch allein auf den Zwiesel gehen“, sagte Spindler: „Aber machen sie das wirklich?“

Der Jugendtreff werde abwechselnd von rund 30 Jugendlichen genutzt. Die Konstellation in Heilbrunn sei ein Glücksfall, da die Pfarrei der Gemeinde den Raum kostenlos zur Verfügung stellt. Nicht mal für die Heizung würden Kosten fällig. Zudem dürften die Jugendlichen den Raum nach ihren Wünschen gestalten, „damit sie sich damit identifizieren können“. Gäbe es das Pfarrheim nicht, stünde die Gemeinde vor einer großen Herausforderung, einen geeigneten Raum zu finden: „Die Jugendlichen hätten dann nur noch den Hartplatz im Freien als Treffpunkt.“

Rohrmoser: Jugendarbeit und Vereinsarbeit zusammenbringen

Josef Rohrmoser sprach sich dafür aus, den Jugendtreff erst mal laufen zu lassen, „denn die Coronamonate waren zäh“. Zudem plädierte er dafür, die offene Jugendarbeit mit der Vereinsarbeit zusammenzubringen. So könne man mit den Jugendlichen aus dem Treff die Vereine besuchen, die aktive Jugendarbeit betreiben: „Vielleicht würde dann der eine oder andere sagen: Sportverein, Tennis, Schützenverein oder Feuerwehr – das wäre eine schöne Sache, da könnte ich an einem anderen Wochentag hingehen.“ Friedrich Bauer empfand dies als gute Idee: „Man muss aber immer bedenken, dass nicht alle Jugendlichen eine Affinität zu Vereinen haben.“ Daher sei es sehr wichtig, dass es eine Institution gibt, die auch diese Jugendlichen erfasst: „Eine pädagogische Fachkraft ist wichtig. Sie kann bei schwierigen Jugendlichen etwas Positives bewirken.“ Dass im Heilbrunner Treffpunkt 30 Jugendliche betreut werden, sei eine „tolle Zahl“, sagte Bürgermeister Thomas Gründl. Er plädierte dafür, dass sich der Sozialausschuss mit dem Thema befasst: „Da könnten wir Jugendliche einladen, die sagen sollen, was ihnen gefällt und was wir verbessern könnten. Ich weiß einfach nicht, ob das alles effektiv läuft, oder ob es anders laufen sollte.“ Diesem Vorschlag stimmte das komplette Gremium zu.

