Heilbrunner Bürgermeister über Haushaltsplan: „Werden keine Luftsprünge machen können“

Von: Patrick Staar

Teilen

Kämmerin Gabriele Forster erläuterte den Gemeinderäten den Haushaltsplan 2023. © patrick staar

Der Bad Heilbrunner Gemeinderat segnete jüngst den Haushaltsplan ab. Es stehen einige Investitionen in Grundstücke, das Feuerwehrhaus und Straßen an.

Bad Heilbrunn – Die Gemeinde Bad Heilbrunn hat in den vergangenen Jahren gewaltig investiert: Gut zehn Millionen Euro kostete das Hoefter-Grundstück in der Ortsmitte, weitere vier Millionen Euro die Fläche, auf der einst das Sanatorium Strauß stand und 1,2 Millionen Euro das Post-Grundstück. Demnächst steht der Bau der Kindertagesstätte an, der über fünf Millionen Euro verschlingen wird.

Nach dem Haushaltsplan, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung veröffentlicht wurde, wird der Schuldenstand der Gemeinde Ende 2026 bei rund 4,5 Millionen Euro liegen. „Das ist schon beachtlich für eine Gemeinde mit 4000 Einwohnern“, räumte Bürgermeister Thomas Gründl ein. „Wir werden keine Luftsprünge machen können.“ Angesichts der großen Investitionen sei der Schuldenstand allerdings „vertretbar“. Zumal alles „sehr vorsichtig“ gerechnet sei. So seien die zu erwartenden Erlöse aus Grundstücksverkäufen in der Ortsmitte nicht mit eingerechnet, die den Schuldenstand senken würden.

Bürgermeister Gründl: „sehr vorsichtig“ gerechnet

Laut Haushaltplan sollen von 2023 bis 2026 jeweils zwischen 343 000 und 420 000 Euro Schulden getilgt werden. Im Jahr 2026 steht dann die Übernahme der Schulden der Firma Bayerngrund an (3,6 Millionen Euro). Die Gemeinde hat 2015 das Kurfürstin-Grundstück erworben, das sich von der Ortsmitte über die B472 bis an den Zwieselhang erstreckt. Der Kauf wurde außerhalb des Haushalts mittels eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch die „Bayerngrund“ abgewickelt.

Weitere große Investitionen stehen an. So geht Gründl davon aus, dass der Bau des Feuerwehrhauses in Mürnsee 1,35 Millionen Euro kosten wird: „Ich hoffe, dass wir das halten können.“ Nach und nach sollen zudem die Heilbrunner Straßen und Brücken saniert werden. Für den Ausbau der Unterfeldstraße sind im diesjährigen Haushalt 800 000 Euro vorgesehen. 2024 sollen die Angerlstraße (400 000 Euro), der Schacherweg (500 000 Euro) und der Geh- und Radweg an der B472 angegangen werden (230 000 Euro). Für die Sanierung des Schützenwegs sind im Jahr 2026 weitere 750 000 Euro vorgesehen.

Größte Einnahmen aus Einkommensteuer-Beteiligung

Die größten Einnahmen sind die Einkommensteuer-Beteiligung (2,9 Millionen Euro), die Gewerbesteuer (1,8 Millionen Euro), die Kindergarten-Zuweisungen (eine Million Euro) und die Schlüsselzuweisungen des Landes (700 000 Euro).

Josef Schwaller machten im Haushaltsplan vor allem die hohen Personalausgaben für den Erhalt des Kurparks und der Wanderwege stutzig: „342 000 Euro erscheint mir verdammt hoch.“ Im Betriebshof gebe es vier Gärtner, die sich um die gemeindlichen Parks kümmern, erläuterte Kämmerin Gabriele Forster. Aufgrund von verwaltungsinternen Verrechnungen seien im Gegenzug die Lohnkosten für den Straßenerhalt niedriger.

Als „ganz schön hoch“ empfand Schwaller auch die 68 500 Euro, die an Personalkosten für den Fremdenverkehr vorgesehen sind – zumal Ulrich Glodowski als Leiter der Tourist-Info im vergangenen Jahr in Rente gegangen ist: „Teilweise ist da ja keiner da.“ Dies seien die tatsächlichen Kosten, daran könne man nichts ändern, antwortete Gründl. Eingerechnet seien in diesen Betrag unter anderem auch die Kräuterführungen. Bernd Rosenberger ergänzte: „Im Tourismusausschuss wurde sehr gut erklärt, was für Initiativen gestartet wurden. Da bewegt sich einiges. Die Aktivitäten werden sich auszahlen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.