Heilbrunner Feuerwehr-Nachwuchs bei Prüfung erfolgreich

Bad Heilbrunn –Zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Heilbrunn haben jetzt das Leistungsabzeichen der Technischen Hilfeleistung (THL) bestanden. Eine Woche lang haben sich täglich insgesamt 18 Feuerwehrmänner und -frauen intensiv sowohl theoretisch als auch praktisch auf das Leistungsabzeichen THL vorbereitet. Hier wird ein Aufbau zum Befreien einer eingeklemmten Person aus einem verunfallten Fahrzeug in unter fünf Minuten erwartet, berichtet Dominik Neubert von der Heilbrunner Feuerwehr. Neben dem Unterbauen und Sichern des Fahrzeugs gegen Wegrollen, Einsatzstellenbeleuchtung und Verkehrsabsicherung werde auch eine Wasserleitung zum Einsatzort gelegt, um den Brandschutz sicherzustellen.

Nach der Ausbildung ging es an die Prüfung. Drei Schiedsrichter, beauftragt von der Kreisbrandinspektion, trafen am Abend zur Abnahme des Leistungsabzeichens im Bad Heilbrunner Feuerwehrgerätehaus ein. Eine Gruppe (taktische Einheit, bestehend aus neun Feuerwehrdienstleistenden) hat das Leistungsabzeichen der ersten Stufe (Bronze) abgelegt. Besonders hervorzuheben ist laut Neubert, dass in dieser Gruppe sechs Feuerwehrfrauen ihr Können bewiesen haben. Die zweite Gruppe bestand aus Feuerwehrmännern, die das Leistungsabzeichen zum ersten aber auch zum fünften Mal ablegten. Beide Gruppen wurden von den Schiedsrichtern ausgezeichnet und sind nun dazu berechtigt, das Abzeichen der Leistungsprüfung THL an ihrer Uniform zu tragen. (tk)

