Heilbrunner Kirche wird ab 2023 saniert

Von: Christiane Mühlbauer

Die Heilbrunner Kirche St. Kilian wird für knapp drei Millionen Euro saniert. Zur Feier des 300-jährigen Bestehens im Jahr 2026 soll alles fertig sein. © Arndt Pröhl

Für die Sanierung der Heilbrunner Pfarrkirche wurden jetzt Voruntersuchungen gemacht. Am Dach sieht es verhältnismäßig gut aus, aber im Inneren muss einiges getan werden. Start soll 2023 sein. Ab dann wird das Gotteshaus längere Zeit gesperrt sein.

Bad Heilbrunn – Im vergangenen Frühjahr wurden in der Kirche sowohl innen als auch außen Gerüste aufgestellt, um die verschiedenen Bereiche konkret zu untersuchen, etwa die Dachkonstruktion, die Malschichten und die der Deckengemälde. Zudem wurde einige Musterstellen erstellt, berichtet Peter Aumann, Bereichsleiter Hochbau im Staatlichen Bauamt Weilheim.

Gute Nachrichten gibt es vom Dach und vom Gewölbe: „Die Voruntersuchungen haben für das Dach haben ergeben, dass die Schäden am Dachstuhl geringfügig sind“, berichtet Aumann. Auch im Traufbereich habe man keine größeren Fäulnisschäden festgestellt. Das Gewölbe sei ebenfalls in einem guten Zustand. „Auf den in Erwägung gezogenen Austausch der alten Gewölbedämmung kann verzichtet werden“, freut sich Aumann. Auch die historische Dachdeckung sei im Wesentlichen intakt und könne zum großen Teil erhalten werden. „Ergänzungen der defekten Ziegel werden in historischem Material ausgeführt, um den Charakter zu erhalten“, kündigt der Bereichsleiter an.

Kirche wird länger gesperrt sein

Eine gute Nachricht ist auch, dass die Entwässerung über das Dach und im Boden einwandfrei funktioniere. Allerdings werden an den Kirchenfenstern und der Blitzschutzanlage kleinere Reparaturen erforderlich sein. Weniger gute Nachrichten gibt es hingegen von den Untersuchungen der Raumschale beziehungsweise der Ausstattung des Innenraums. „Der gekalkte Wandputz ist für einen Wiederholungsanstrich nicht tragfähig und muss in großen Teilen erneuert werden“, sagt Aumann. Die bestehenden Deckenfresken hingegen seien in einem guten Zustand und müssen nur teilweise restauriert werden.

Gleiches gilt im Prinzip für die liturgischen Orte: „ Sie müssen gesäubert und geringfügig restauriert werden“, sagt Aumann. Ähnlich sieht es bei den Elektroinstallation aus. Die Beleuchtung bleibt auf Wunsch der Kirchenverwaltung erhalten. Aumann geht davon aus, dass die vom Staatlichen Bauamt kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2,9 Millionen Euro für die Sanierungsmaßnahme passend veranschlagt sind. Der nächste Schritt liegt nun laut Aumann in der Verantwortung der bischöflichen Finanzkammer in Augsburg. „Diese muss für den durch die Kirche zu tragenden Kostenanteil die Finanzierungsbestätigung erteilen“, sagt der Bereichsleiter. Das Staatliche Bauamt strebe als Beginn der Sanierungsarbeiten das Frühjahr 2023 an. „Die Fertigstellung ist zum 300-jährigen Jubiläum der Kirche im Jahr 2026 geplant.“

Eigenanteil: 800 000 Euro

Auf die Heilbrunner Pfarrei kommt ein Eigenanteil von 800 000 Euro zu. Wie Pfarrer Pater Karl Bopp berichtet, erkundige man sich derzeit zusammen mit dem Heilbrunner Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber (CSU), wo und wie man Zuschüsse von Denkmalschutz- und Kultur-Stiftungen bekommen könne. Zudem wolle man sich mit Hans Huppenberger aus Bichl treffen, der damals die Aktionen für die Sanierung der Bichler Pfarrkirche koordinierte. „Die Bichler hatten viele gute Ideen“, sagt Bopp.

Nach derzeitigem Stand der Dinge werde man die Pfarrkirche in Heilbrunn bis Frühjahr 2023 benutzen können, danach werde sie für längere Zeit gesperrt. „Wir werden die Gottesdienste vermutlich im Pfarrheim abhalten“, sagt der Salesianerpater. Das zu wissen, sei für die Gläubigen wichtig, vor allem auch für jene, die in den kommenden Jahren ein kirchliche Hochzeit planten. „Das ist natürlich schade, aber je früher es die Leute wissen, umso besser.“

Spenden

Wer für die Kirchensanierung in Heilbrunn spenden will, kann auf folgendes Konto einzahlen:

Spendenkonto Katholische Kirchenstiftung St. Kilian, IBAN DE19 7005 4306 0055 433 122, Verwendungszweck„Kirchenrenovierung“.

