Heilbrunner Pfarrkirche St. Kilian soll in neuem Glanz erstrahlen

Wird ab Mai 2023 für zwei Jahre geschlossen sein: Die Pfarrkirche St. Kilian in Bad Heilbrunn. Während der Renovierung sollen die Gottesdienste im Pfarrsaal stattfinden. © arp

2,7 Millionen Euro wird die Generalsanierung der Heilbrunner Kirche kosten. Zudem muss sie zwei Jahre geschlossen werden. Für die Gottesdienste in dieser Zeit gibt es aber schon eine Lösung.

Bad Heilbrunn – Die Pläne für die Generalsanierung der Pfarrkirche St. Kilian in Bad Heilbrunn schreiten voran. Die letzten Details zur Gestaltung des Millionenprojekts wurden geklärt, nun soll zügig mit den Ausschreibungen begonnen werden. Damit steht einem voraussichtlichen Baubeginn im Mai 2023 nichts mehr im Wege. Doch es gibt einen kleinen Wermutstropfen.

Kirche bleibt während der Renovierung mindestens zwei Jahre geschlossen

„Die Pfarrkirche wird ab dann für mindestens zwei Jahre geschlossen bleiben“, erklärt Pfarrer Pater Karl Bopp, zuständig für die Seelsorge in Bad Heilbrunn. „Wir hoffen, dass wir die Erstkommunion noch vorher abhalten können“, so der Pfarrer. Die Firmung werde aber wahrscheinlich nicht mehr in St. Kilian stattfinden können und soll stattdessen in die Benediktbeurer Basilika verlegt werden.

Für die Gottesdienste ist der Pfarrsaal als Übergangslösung vorgesehen. „Ich bin sehr froh, dass uns diese Räumlichkeiten zur Verfügung stehen“, sagt Bopp. Außerdem sei es ihm ein persönliches Anliegen, einmal im Monat den Gottesdienst in Absprache mit Pfarrer Johannes Schultheiß in der evangelischen Kirche abzuhalten, um die „ökumenischen Kontakte zu pflegen“.

Verhandlungen zwischen Diözese und Staatlichen Bauamt waren langwierig

In den vergangenen Monaten fanden zwischen der Diözese Augsburg und staatlicher Seite „langwierige Verhandlungen“ über die Kostenverteilungen statt, berichtet Bopp. Beispielsweise ging es darum, ob der Bau in kirchlicher oder staatlicher Verantwortung liegt. Nun liegen sowohl von der Diözese als auch vom Staatlichen Bauamt Weilheim die notwendigen Genehmigungen vor. Außerdem wurden verschiedene Voruntersuchungen durchgeführt, um den Zustand der Kirche und die Sanierungskosten „möglichst realistisch“ einschätzen zu können.

Offen ist noch, ob auch das Dach erneuert wird

Bei der Generalsanierung der Heilbrunner Kirche stehen umfangreiche Arbeiten an. So müssen unter anderem die Außenfassade erneuert, im Innenbereich Schwachstellen am Putz ausgebessert sowie die Deckenmalereien restauriert werden. Offen sei hingegen laut Bopp, ob das Dach neu eingedeckt werde. „Es gab vom Staatlichen Bauamt aus die Überlegung, die Dachziegel zu erneuern“, schildert der Pfarrer. Diese wären besser verankert und würden bei Sturm nicht so leicht, wie es bereits in der Vergangenheit passiert ist, vom Dach geweht werden. Gegen die Erneuerung hatte sich das Denkmalamt mit Blick auf den Erhalt der originalen Dachziegel ausgesprochen. Die letzte größere Instandsetzungsmaßnahme der Kirche liegt fast 40 Jahre zurück.

Gut 2 Millionen werden von der Regierung von Oberbayern als staatlicher Baulastträger übernommen

Die Kosten der Sanierung belaufen sich – Stand jetzt – auf rund 2,7 Millionen Euro. Gut 2 Millionen werden von der Regierung von Oberbayern als staatlicher Baulastträger übernommen, rund 240 000 Euro werden aus Kirchensteuermitteln durch die Diözese Augsburg bezuschusst, heißt es im Pfarrbrief. Außerdem habe man beim Bezirk Oberbayern und weiteren Stellen zusätzliche Zuschüsse beantragt, so Bopp. Diese werden insbesondere für die restauratorischen Maßnahmen an den Altären, Gemälden und weiteren Kunstgegenständen im Innenraum der Pfarrkirche benötigt. „Bislang haben wird erst eine Rückmeldung und noch keinerlei Zusagen erhalten“, sagt der Pater. Wann eine mögliche Bewilligung zu erwarten ist, kann er nicht sagen.

Eigenanteil der Kirchenstiftung St. Kilian beläuft sich auf etwa 350 000 Euro

Von kommunaler Seite ist die Unterstützung hingegen sicher: Die Gemeinde Bad Heilbrunn hat bereits eine Summe von 100 000 Euro zugesagt. Damit beläuft sich der Eigenanteil der Kirchenstiftung St. Kilian auf etwa 350 000 Euro. „Wir sind weiterhin auf Spender angewiesen“, erklärt Bopp. Besonders aus Vereinskreisen habe die Stiftung bereits „ordentliche Summen“ erhalten – dies reiche aber bei Weitem nicht aus. Deshalb habe die Kirchenverwaltung unter anderem überlegt, ein Dorffest zu organisieren und die dortigen Einnahmen in die Sanierung fließen zu lassen.

Anlässlich des 300-jährigen Bestehens der Pfarrkirche im Jahr 2026 sollen die Arbeiten vollendet werden. „Dann wird St. Kilian wieder im vollen Glanz erstrahlen“, ist sich Bopp sicher.

Spenden: Wer für die Kirchensanierung in Heilbrunn spenden will, kann auf folgendes Konto einzahlen: Spendenkonto Katholische Kirchenstiftung St. Kilian, IBAN DE19 7005 4306 0055 4331 22, Verwendungszweck „Kirchenrenovierung“. (fs)

