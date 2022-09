Der Vater des Heilbrunner Sportheims: Trauer um Heinrich Maiwert

Von: Franziska Seliger

Heinrich Maiwert ist im Alter von 98 Jahren verstorben. © privat

Heinrich Maiwert, langjähriger Gemeinderat und Vorsitzender des SV Bad Heilbrunn, ist im Alter von 98 Jahren verstorben. Bis zu seinem Tod blieb er dem Verein verbunden.

Bad Heilbrunn – Er hat den Sportverein (SV) Bad Heilbrunn als Erster Vorsitzender durch eine schwierige Zeit geführt und war maßgeblich am Bau des heutigen Sportheims beteiligt. Jetzt ist der gebürtige Westfale Heinrich Maiwert, der von allen nur „Heinz“ genannt wurde, im Alter von 98 Jahren gestorben. Dem Verein blieb er bis zu seinem Tod eng verbunden.

Seine positive Ausstrahlung und sein seriöses Auftreten öffneten viele Türen

„Heinz war ein Glücksfall für den Verein“, erinnert sich der heutige SV-Vorsitzende Robert Rieker. Denn da Maiwert lange Jahre als Gemeinderat in Bad Heilbrunn tätig war und zudem als Prokurist bei der Firma Moralt in Bad Tölz gearbeitet habe, habe er „beste Kontakte im ganzen Landkreis“ gehabt, so Rieker. Seine stets positive Ausstrahlung und sein seriöses Auftreten hätten dem Verstorbenen viele Türen geöffnet. „Seine Ausdauer, die sprachliche Gewandtheit und das ausgeprägte Verhandlungsgeschick führten zu besonderen Ergebnissen für den Sportverein.“

Er blieb dem SV Bad Heilbrunn bis zu seinem Tod verbunden

Seit 1971 sei Maiwert Mitglied im SV gewesen – und das bis zu seinem Tod geblieben. 1978 habe der vierfache Vater für vier Jahre den Posten des Vorsitzenden übernommen und sei dann viele Jahre Vize-Vorsitzender gewesen. „In seiner Amtszeit wurde die erste Vereinsfahne geweiht und die ,Bad Heilbrunner Sportnachrichten‘ ins Leben gerufen, die dann jährlich herausgegeben wurden“, berichtet Rieker. Zur Unterstützung der Jugendarbeit sei unter Maiwerts Führung erstmals ein Vereinsbus angeschafft worden. Und in Maiwerts Garage in seinem Haus in Bad Heilbrunn sei der später im ganzen Oberland bekannte Heilbrunner Flohmarkt mit entstanden.

Unter seiner Führung wurde das Sportheim gebaut

Größter Meilenstein unter der Führung von Heinz Maiwert sei aber der Bau des Sportheims in Bad Heilbrunn nach Plänen von Ingo Stoffel gewesen. Seit der Einweihung 1980 haben die Heilbrunner Sportler ihre Heimat am Schacherweg 5. Für seine Verdienste um den Verein wurde Maiwert zum Ehrenmitglied ernannt. „Im Herzen war Heinz immer ein Vollblut-Sportler und hat sich das bis ins hohe Alter erhalten“, sagt Rieker.

„Er ist jeden Morgen strahlend aus dem Haus gegangen“

In Bad Heilbrunn, seinem Wohnort, und Bad Tölz, seinem Arbeitsplatz, habe sich ihr Mann immer sehr wohl gefühlt, erinnert sich seine Frau Heidi Maiwert. „Mit seiner Aktentasche unter dem Arm ist er jeden Morgen strahlend aus dem Haus gegangen.“

Ende der 1990er-Jahre zog Familie Maiwert zwar aus Bad Heilbrunn fort nach Weilheim und elf Jahre später weiter nach Bad Wörishofen (Kreis Unterallgäu). Doch auch nach seinem Wegzug blieb Heinrich Maiwert dem SV verbunden. Noch mit 95 Jahren, erinnert sich Rieker, sei er 2019 zum Festabend anlässlich des 60-jährigen Bestehen des SV angereist.

