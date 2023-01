Hohe Kosten lassen viele Träume platzen: Gemeinde Heilbrunn muss Pläne überdenken

Von: Patrick Staar

Die Gestaltung der Ortsmitte wird den Heilbrunner Gemeinderat auch in diesem Jahr beschäftigen. © . Pröhl/A

Kita, Ortszentrum, sozialer Wohnungsbau: In der Gemeinde Heilbrunn gibt es eigentlich viele Pläne für 2023. Nicht alles lässt sich verwirklichen.

Bad Heilbrunn – Die Heilbrunner Räte hatten sich alles so schön ausgedacht. In der Ortsmitte sollten so viele Grundstücke wie möglich im Besitz der Gemeinde bleiben. Recht konkrete Vorstellungen hatte das Gremium auch schon, wie der Neubau des Kinderhauses „Himmelszelt“ aussehen soll. Bei einem Realisierungswettbewerb gab es viel Applaus für den großzügigen Gewinner-Entwurf des spanischen Architekturbüros Sulitze Muñoz Arquitectos. Mittlerweile ist klar: So wie es angedacht war, lässt sich all dies nicht realisieren: „Wir müssen im neuen Jahr im Gemeinderat noch mal die Köpfe zusammenstecken, wie wir ein ansprechendes Ortszentrum mit einer schwarzen oder roten Null hinbekommen“, kündigt Bürgermeister Thomas Gründl an. „Wir wollen da definitiv nicht mit einem Minus rauskommen.“

Baufirmen sind voll ausgelastet

Bauherrn haben es momentan nicht einfach. Auf der einen Seite steigen die Zinsen für Baukredite rasant. Zugleich sind die meisten Baufirmen voll ausgelastet und rufen entsprechend hohe Preise auf. „So wie die Situation ist, wären wir in der Ortsmitte mit einem Minus von 15 Millionen Euro rausgekommen“, erläutert der Bürgermeister. Daher trete das Gremium nun auf die Kostenbremse.

Gewaltig wären beispielsweise die Kosten für den Neubau der Kita. Eine erste Schätzung brachte ein Ergebnis von 7,9 Millionen Euro – viel zu viel für eine Gemeinde in der Größenordnung von Bad Heilbrunn. Zumal der Freistaat nur „Standard-Kitas“ fördert: „Die sind nicht schlecht, aber auch nicht überwältigend“, sagt der Bürgermeister. Für dem Standard entsprechende Kitas gibt’s vom Freistaat einen Zuschuss in Höhe von 57 Prozent – allerdings nur bis zu einer Baukosten-Obergrenze von 3,5 Millionen. „An dieser Diskrepanz arbeiten wir“, sagt Gründl. „Wir sind in Kontakt mit der Zuschussbehörde.“

Umplanungen bei der Kita

Momentan werde die Kita umgeplant. Die Räume würden verkleinert und die Fassade verändert. Zugleich würden andere Materialien verwendet als angedacht. Gründl: „Wir müssen kostengünstig bauen und trotzdem schauen, dass wir eine schöne, ansprechende Kita hinbekommen. Die Einsparungen sollen nicht zulasten der Kinder gehen.“ All dies habe höchste Priorität: „Wir müssen das alles unbedingt anstoßen, damit unsere Kinder vernünftig betreut werden können.“ Fest steht laut Gründl, dass sich am Kita-Umfang nichts ändern wird: „Fünf Gruppen brauchen wir einfach.“

Noch unklar ist außerdem, ob die Gemeinde im Ortszentrum – wie angedacht – bezahlbaren Wohnraum schaffen kann. Möglicherweise wäre es sinnvoller, wenn sich die Heilbrunner mit einer Baugenossenschaft in Verbindung setzen. Dieses Thema wolle der Gemeinderat laut Gründl im Rahmen einer Klausurtagung erörtern.

Auch ans Feuerwehrhaus in Mürnsee muss man denken

Ein weiteres Schwerpunktthema ist die Schaffung eines Ärztezentrums am St.-Kilians-Platz: „Wir wollen die Apotheke und die Allgemeinmediziner am Ort behalten“, betont der Bürgermeister. Er habe schon mehrere Gespräche mit Ärzten geführt. Nicht zuletzt steht im Jahr 2023 der Neubau des Feuerwehrhauses in Mürnsee auf der Tagesordnung. „Wenn wir in diesem Jahr die Kita, das Ärztezentrum und das Feuerwehrhaus hinbekommen wollen, haben wir genügend zu tun“, sagt Gründl.

Seine Hoffnung ist, dass sich die Baupreise in den nächsten Monaten etwas „entschärfen“. Dies hält er nicht für ausgeschlossen, da momentan viele Bauprojekte gestoppt werden: „Wenn viele Firmen Kapazitäten frei haben, wirkt sich das natürlich auf den Markt aus.“

