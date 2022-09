„Hundert Mal besser als das gekaufte Sauerkraut“

Gartenbauverein

Von Patrick Staar

Der Heilbrunner Gartenbauverein hat beim „Krauthobeln“ 35 Zentner Kohlköpfe verarbeitet. Jedes Jahr ist das eine sehr gesellige Angelegenheit.

Bad Heilbrunn – Das „Krauthobeln“ des Gartenbauvereins ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Bad Heilbrunner Veranstaltungskalenders. Stets zog sich die Aktion über zwei Tage hin, doch dieses Mal wurde sie auf einen Tag verkürzt. Geschadet hat dies nicht. Wie im Vorjahr versammelten sich rund 100 Freunde hochwertiger Lebensmittel im Feuerwehrhaus, fast 30 Zentner Kraut gingen über den Tisch. „Ich bin angenehm überrascht“, sagt Maria Fichtner, Vorsitzende des Gartenbauvereins.

Hauptgrund für die Verkürzung war der enorme Personalaufwand, „denn zwei Tage waren einfach eine langwierige Geschichte“. Der Erlös fließt in die Vereinskasse und wird zum Teil gespendet. Ebenso finanziert wird mit dem Geld die Ferienpass-Aktion, die der Gartenbauverein kostenlos anbietet.

+ Stampfen, ratschen, Spaß haben: Anni Bauer (li.) und Elisabeth Eberl stampften im Bad Heilbrunner Feuerwehrhaus ihr eigenes Sauerkraut. © Patrick Staar

Auch Grundschüler halfen mit

Das Krauthobeln lockte auch am Freitag ganz unterschiedliche Altersgruppen an. Zu den Jüngsten zählten die Schüler der Heilbrunner Klasse 2a, die eine Stunde lang stampften. „Mittagessen brauch’ ich heute nicht mehr, ich hab’ hier schon genug gegessen“, sagte Emil (7). Gleich viermal habe er seinen Teller mit dem rohen Kraut befüllt: „Und für meine Mama hab’ ich auch gleich noch ein Geschenk“, verkündete er strahlend. Sein Kumpel ergänzte: „Das ist super hier.“ In Richtung seiner Lehrerin fragte er: „Kommen wir nächstes Jahr wieder hierher?“ Die Kinder seien durchweg begeistert, sagte Lehrerin Lea Pohl. „Unsere Chefin hat gefragt, ob ich Lust habe, hierher zu gehen, und ich habe geantwortet: Ja, gerne.“

Senioren sind begeistert

Zu einer ganz anderen Altersgruppe gehört der 85-jährige Hans Meißauer, trotzdem teilt er mit den Kindern die Begeisterung für selbst gestampftes Kraut: „Das frische Kraut schmeckt einfach hundertmal besser als das gekaufte“, sagt der Kochler. „Außerdem kann ich die Gewürze reintun, die ich will.“ Seit 20 Jahren stellt er sein Sauerkraut selbst her. Der frühere Bichler Bürgermeister Franz Pfund pflichtete ihm bei: „Ich habe das Sauerkraut noch nie im Geschäft gekauft, ich habe es immer selber gemacht.“ Generell habe er eine Neigung zur Vorratshaltung, sagt Pfund schmunzelnd: „Ich sammle auch Pilze und Beeren. Ich bin da wie ein Eichhörnchen.“

