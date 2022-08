Im Einsatz für Gesundheit und Leben: Feuerwehr Obersteinbach zelebriert 75. Jubiläum

An der Kapelle „Mariä-Empfängnis“ hat der Festgottesdienst stattgefunden. Am Treppenaufgang war ein Altar aufgebaut. © Hias Krinner

Die Freiwillige Feuerwehr Obersteinbach feierte am Sonntag ihr großes Jubiläum. Seit 75 Jahren gibt es in dem Bad Heilbrunner Ortsteil eine eigenständige Wehr.

Obersteinbach – 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr Obersteinbach, das sind 75 Jahre ehrenamtlicher Teamgeist zum Wohle des Nächsten und in jedem Fall ein Grund zum Feiern. So dachte sich die Führungsspitze des Jubiläumsvereins und organisierte dazu ein kleines, aber feines Fest, das am vergangenen Sonntag bei idealem sommerlichen Freiluft-Festwetter über die Bühne ging. Am Morgen stellten sich die Gastgeber mit den geladenen Gastvereinen aus Ober-steinbachs näherem Umfeld, einer Festkutsche und einem Gespann mit einer alten Handspritze zum Kirchenzug auf, begleitet von den Trommlern und Musikkapellen aus Bad Heilbrunn, Bichl und Benediktbeuern. Ziel war der Kapellenbichl in dem etwa 360 Einwohner zählenden Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn.

Freiwillige Feuerweht: Auch für das Dorfleben eine große Bedeutung

Dort war am Treppenaufgang zur „Mariä-Empfängnis“-Kapelle ein Altar aufgebaut. Am Gottesdienst, den Pfarrer Pater Heiner Heim und Diakon Georg Meigel zusammen zelebrierten, nahmen nicht nur die Vereins-Formationen einschließlich regionalpolitischer und den Feuerwehr-Verband vertretenden Ehrengäste, sondern auch die örtliche Bevölkerung teil. „Wir haben hier heute einen besonderen Einsatz, doch diesmal rufen keine Sirenen zu einer Unglücksstelle“, umschrieb Pfarrer Heim Sinn und Zweck der Zusammenkunft. „Wir feiern heute das 75-jährige Bestehen der Obersteinbacher Feuerwehr.“

Der grundlegende Leitsatz der Feuerwehren „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ markiere den Berufsethos und die innere Einstellung bei den Aufgaben dieser Hilfsorganisationen. Feuer sei seit früher Zeit ein wesentliches Element für die Weiterentwicklung der Menschheit gewesen, aber es habe auch eine ungeheure zerstörerische Macht, „wie schon Friedrich Schiller in seinem berühmten ‘Lied von der Gocke’ es geschildert hat.“ Mittlerweile hätten sich die Anforderungen an die Feuerwehren immens ausgeweitet, die Alarmierungen gingen auch über Funkmelder und Handys vonstatten. „Und da wird nicht lange gefragt, wen es betrifft, es wird zugepackt, um Gesundheit und Leben, Hab und Gut zu retten.“

Wichtig: Nachwuchs motivieren

Für die geleistete Einsatzbereitschaft bei Tag und Nacht, die Investition von Zeit in Ausbildung und Wartung der Gerätschaften sowie den Ansporn, junge Leute für diese Dienste zu begeistern, gebühre allen Floriansjüngern Anerkennung und großer Dank. Den Nachwuchs zu motivieren sei wichtig – entsprechend erfreut grüßte Heim die drei jungen Anwärter Benedikt, Franz und Flori, die in historische Monturen gekleidet stolz das Vereinstaferl der Obersteinbacher Wehr mit sich führten. Als Zeichen der Verbundenheit überreichte Lisa Huppenberger von der Bichler Paten-Wehr ein zuvor von Heim gesegnetes Fahnenband an die Obersteinbacher. Diese wiederum erwiderten die Freundschafts-Geste mit einem Dankband, das Nina Holzer an die Bichler übergab. Der Lob- und Respektsbekundung des Pfarrers schlossen sich nach der Messe Kreisbrandrat Erich Zengerle, Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber und Bürgermeister Thomas Gründl in ihren Grußworten an, immer angefügt der Wunsch, die Helfer mögen stets wohlbehalten von ihren Einsätzen zurückkehren. Der Obersteinbacher Kommandant Hubert Schwaiger unterstrich in seinem kurzen Abriss über den 75-jährigen Werdegang ebenso wie Vorstand Benedikt Schwaller auch die Bedeutung der Wehr für das Dorfleben – mit geselligen Aktionen wie Maibaumaufstellen, Johannifeuer, Bergmesse und Gartenfest stütze die Wehr Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn. Wobei, wie Schwaiger anführte, die Dorfgemeinschaft ihre Wehr bei notwendigen Anschaffungen im Gegenzug mit Spenden unterstütze. Dank richtete der Kommandant an die Gemeinde für ihr offenes Ohr, die Floriansjünger seien ohnehin seit jeher bemüht, nachhaltig und mit viel Eigenleistung zu wirtschaften.

Der Nachwuchs steht schon in den Startlöchern: (v.li.) Franz (10), Florian (8) und Benedikt (11). © Hias Krinner

Die Ausstattung der Feuerwehren seitens der Kommunen griff auch Bachhuber auf: In aktueller Zeit mit wirtschaftlichen und finanziellen Einbrüchen könne die öffentliche Hand nicht mehr so viel leisten wie gewohnt. „Ich bitte deshalb um euer Verständnis für die Entscheidungsträger.“ Von Gemeinschaftssinn zeugt indes auch der Beschluss der Obersteinbacher Wehr, bei ihrer Jubiläumsfeier keine Gastgeschenke auszugeben, sondern stattdessen 1000 Euro der Tölzer Lebenshilfe zukommen zu lassen. Das Geburtstagsgeschenk von Bürgermeister Gründl, ein Scheck in Höhe von 300 Euro, soll noch obendrauf gelegt werden. Ein Akt des Gemeinschaftssinns war dann auch der gesellige Teil des Tages, der im Anschluss an den Festzug im „Faltergarten“ angesagt war – von vielen fleißigen Obersteinbacher Händen vorbereitet und bewerkstelligt. (Rosi Bauer)

