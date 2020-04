Im Heilbrunner Seniorenheim in der Corona-Krise: „Angst ist ein schlechter Berater“

Sie arbeitet mit den in der Corona-Krise besonders gefährdeten Menschen: Candy Hirth ist Pflegekraft im Heilbrunner Seniorenheim.

Bad Heilbrunn – Für die meisten spielt sich das Leben in der Corona-Krise in den eigenen vier Wänden ab. Doch es gibt auch viele Menschen, die in Berufen arbeiten, in denen Homeoffice keine Option ist. Die Verkäuferin im Supermarkt, des Pflegepersonal im Krankenhaus, der Mitarbeiter in der Bäckerei, beim Metzger oder an der Tankstelle – sie und viele andere halten den Laden am Laufen. In einer kleinen Serie stellt der Tölzer Kurier diese „Alltagshelden“ vor – stellvertretend natürlich für den ganzen Berufsstand.

Der Arbeitsalltag von Candy Hirth ist wie für viele andere im Moment davon geprägt, sich mit Mundschutz und Handschuhen vor einer möglichen Corona-Infektion zu schützen. Die 42-Jährige arbeitet als Gerontofachkraft im Seniorenheim „Zum Jaud“ in Bad Heilbrunn und kümmert sich dabei um in diesen Zeiten besonders gefährdete Menschen.

Auch in der Corona-Krise habe sich ihr Tagesablauf kaum verändert, erzählt die Heilbrunnerin. „Mein Tag besteht zu 50 Prozent aus Pflege und 50 Prozent Betreuung unserer Bewohner“. Dazu gehöre neben der direkten Arbeit mit den Menschen auch das regelmäßige Gespräch mit Ärzten und Apotheken, die Pflege der Akten und die Medikamentenausgabe.

Videotelefonate mit den Angehörigen

Die Pandemie habe aber natürlich auch auf das Leben der Bewohner und Mitarbeiter im Seniorenheim Auswirkungen, erzählt Hirth: „Besuche von Angehörigen sind ja verboten und das versuchen wir nun auszugleichen“. Wo immer das möglich sei, werde den Bewohnern die Gelegenheit gegeben, per Videotelefon mit Angehörigen zu sprechen. Oder die Verwandten kämen vor das Haus um ihre Liebsten wenigstens aus der Distanz zu sehen.

Überhaupt habe man sich im Haus früh auf die geänderten Umstände eingestellt, erinnert sich Hirth. „Wir haben ständig Radio gehört und sofort Mundschutz getragen“, sagt sie. „Und wir haben nach Lösungen gesucht, denn Angst ist ein schlechter Berater“.

Angst vor einer Ansteckung habe sie demnach auch nicht, sagt sie, sie schütze sich nur einfach mehr, auch im privaten Bereich. Das gelte natürlich für das ganze Personal.

Bislang sei das Seniorenheim „zum Jaud“ von einer Corona-Infektion verschont geblieben, erklärt Hirth. Sollte es wieder Erwarten doch zu einer Ansteckung kommen, habe man einen Notfallplan und der Kontakt zum Katastrophenschutz bestehe auch. „Wir würden das stemmen“, sagt die 42-Jährige.

Abwechslung mit spiritueller Heilung

Ihre Berufsausbildung hat sie vor 24 Jahren begonnen. Sie wollte Krankenschwester werden, erzählt sie. „In den neuen Bundesländern waren aber noch die alten Strukturen stark und ohne Beziehungen hatte ich kaum eine Chance“. Also entschied sie sich um und ließ sich zur Altenpflegerin ausbilden. „Diese Entscheidung habe ich nie bereut“, sagt sie. Im vergangenen Jahr hat sie dann noch die Fortbildung zur Gerontofachkraft absolviert, deren Schwerpunkt vor allem in der Betreuung an Demenz erkrankter Senioren liegt.

Auf die Frage, wie sie denn nach einem Arbeitsalltag abschalte, fällt Candy Hirth die Antwort leicht: „Ich muss nicht abschalten, denn mein Job stresst mich nicht.“ Klar, es gebe schon Tage, an denen mehr zu tun sei, sagt die Gerontofachkraft. Aber das mache ihren Job nicht zur Belastung. Sie habe ihre Tochter, die nach der Arbeit ihre ganze Aufmerksamkeit bekomme und natürlich genieße sie die gemeinsamen Ausflüge, die die zwei in der nahen Natur machten.

Und dann seien da noch zwei weitere Leidenschaften, die sie neben der Liebe zu ihrem Beruf habe: Candy Hirth praktiziert „Rainbow Reiki“, eine Art der spirituellen Heilung, die sie in der momentanen Zeit auch den Seniorenheimbewohnern anbietet. Und zum anderen spielt sie Didgeridoo, das Instrument der australischen Ureinwohner. „Ich bin ein weltoffener Mensch“, erklärt Hirth, „und habe seit jeher ein Interesse an anderen Kulturen.“

Wenn sie einen Wunsch für die Zeit nach der Corona-Krise für ihren Beruf habe, dann, dass endlich die Strukturen in der Pflege überdacht würden. „Im Moment kommen zu viele Patienten auf eine Pflegekraft. Ich hoffe, dass ein Umdenken stattfindet“. (Arndt Pröhl)

