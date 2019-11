Einbrecher stehlen 25000 Euro Bargeld

Große Beute machten unbekannte Einbrecher am Samstag in Bad Heilbrunn. Nachmittags waren sie in ein Einfamilienhaus eingedrungen.

Bad Heilbrunn - In ein Einfamilienhaus im Ludwig-Thoma-Ring 4 ist am Samstagnachmittag eingebrochen und reiche Beute gemacht worden. Der oder die Täter machten sich laut Polizeibericht dort in der Zeit von 11.30 bis 17.30 Uhr zu schaffen. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter zunächst versucht, die Kellertüre aufzubrechen, was aber trotz massiven Hebelns scheiterte. Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf und kamen so in das Haus, aus dem sie Bargeld in Höhe von 25 000 Euro entwendeten.