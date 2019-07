Straße gesperrt:Haltestellen fallen weg

Seit Anfang Juli wird in Bad Heilbrunn gebaut. Aufgrund von Arbeiten an Wasserleitungen müssen sich die Bürger auf verschiedene Verkehrsbehinderungen einstellen.

Bad Heilbrunn – Die Heilbrunner müssen sich ein Vierteljahr lang auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Zwei Bushaltestellen fallen in dieser Zeit weg, und die Ferdinand-Maria-Straße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Grund dafür: Die Gemeindewerke arbeiten an Wasserleitungen.

Betroffen ist ein Straßenstück von der Einmündung Bundesstraße/Ferdinand-Maria-Straße bis zum Schellenbach. Die Sperrung begann am 1. Juli und wird laut Bauamtsleiter Hans Keller voraussichtlich bis Ende September dauern. „Die Baufirma wird die Einwohner in einer Richtung rein- und rausfahren lassen – das wird sich immer wieder ändern“, sagt Keller. „Rettungsfahrzeuge sollen immer durchfahren können.“

Änderung gibt es auf den Busstrecken. So wird die Bushaltestelle am Altenheim für drei Monate komplett wegfallen. „Wir haben versucht, in Absprache mit dem Landratsamt eine Ersatz-Haltestelle auf der B 472 zu finden, aber das hat nicht geklappt“, sagt Keller.

Aufgelöst wird vorerst auch die Bushaltestelle an der Kirche, weil die Busse dort nicht wenden können. Hier wurde allerdings ein Ersatz gefunden: Die Übergangshaltestelle ist an der großen Kiesfläche, wo einst das Kurhotel stand.

Ganz Bad Heilbrunn bereitet sich auf das große Festwochenende vor. Der Trachtenverein Buchbergler wird 100 Jahre alt. Derweil hat der Gemeinderat entschieden, dass es keine Autobrücke über den Krebsenbach geben wird. Geplant ist stattdessen ein Steg für Radfahrer und Fußgänger.