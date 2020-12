Corona-Ausbruch in Pflegeheim: „Man ist nicht gefeit davor“

Mit Schnelltests bei Besuchern sollen Corona-Infektionen in Seniorenheim verhindert werden. Im Heilbrunner Seniorenheim kam es dennoch zum Ausbruch. (Symbolfoto)

Interview

von Andreas Steppan schließen

Ein Covid-Ausbruch ist wohl für jedes Pflegeheim ein gefürchtetes Szenario, das man unbedingt verhindern will. Die Leiterin einer Einrichtung in Bad Heilbrunn berichtet, wie es ihr in dieser Situation erging.