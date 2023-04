Italienischer Wirt hört auf: „Totale Erleichterung, die Verantwortung abzugeben“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zwölf Jahre begrüßte Luca Lento im Bierhäusl seine Gäste. Jetzt ist damit Schluss. © Pröhl

Nach zwölf Jahren hört Luca Lento am 30. April als Wirt in Bad Heilbrunn auf. Zwölf Jahre führte er das Restaurant im „Bierhäusl“.

Bad Heilbrunn – „Wir haben nur ein Leben“, sagt Luca Lento. Und weil das so ist und der Stress und der Druck in den vergangenen Jahren immer größer geworden seien, hört der 41-Jährige als Wirt in dem italienischen Restaurant, das seinen Namen trägt, Ende April auf. Nach zwölf Jahren ist das „Da Luca“ im Heilbrunner Bierhäusl Geschichte. „Für mich ist es die totale Erleichterung, die Verantwortung abzugeben“, sagt Lento.

Ausschlaggebend für den Entschluss war der Tod des Vaters

Der Entschluss kam nicht plötzlich, sondern reifte eine ganze Weile. Ausschlaggebend war aber sicher der überraschende Tod seines Vaters 2019. Eigentlich wollte Lento damals nur Urlaub in seiner Heimat Kalabrien machen. Nach Jahren seien es die ersten Ferien gewesen, erinnert er sich. Vier Wochen sperrte er das Restaurant zu. Drei Tage war er in Kalabrien, „als mein Papa einen Hirnschlag erlitten hat. Nach drei Wochen im Koma ist er dann gestorben.“

Für die Beerdigung musste Lento sein Restaurant eine Woche länger als geplant schließen. Ein Zettel an der Tür wies auf den familiären Notfall hin. An seinem ersten Tag zurück in Bad Heilbrunn habe ihn dann auf dem Hof ein Gast getroffen. Der Mann nannte ihn einen Idioten und merkte an, dass er offensichtlich „zu viel deutsches Geld“ verdiene, da er ja einfach so fünf Wochen Urlaub machen könne.

Die Hauptverantwortung lastete immer auf ihm

Möglicherweise war das der Moment, in dem Lento beschloss, etwas zu verändern. Doch dann kam Corona – und alles wurde ohnehin erst einmal anders. Lockdowns, Auflagen, Beschränkungen – für keinen Gastronomiebetrieb war das eine leichte Zeit. Auch nicht für das „Da Luca“. „Ich möchte mich auf jeden Fall bei meinem Pizzabäcker Francesco Laina bedanken. Er hat mir in dieser Zeit sehr geholfen“, sagt der 41-Jährige. Dennoch lastete die Hauptverantwortung natürlich immer auf ihm. Und das war irgendwann zermürbend. „Ich musste immer da sein. Auch an unserem Ruhetag ist ja immer etwas zu tun“, sagt er.

Der Anfang in Bad Heilbrunn war durchaus beschwerlich

Dennoch blicke er mit einem gewissen Stolz auf die vergangenen zwölf Jahre zurück. „Es ist natürlich schön, wenn ich sehe, was ich hier geschafft habe.“ Dabei sei der Anfang durchaus beschwerlich gewesen. „Am Anfang waren viele gegen mich, haben mir gesagt, dass ich das hier nicht schaffe und in einem halben Jahr eh wieder zumache“, erinnert er sich. Doch die Gäste kamen – auch aus dem weiteren Umkreis und aus München. An vielen Abenden war es ohne Reservierung kaum noch möglich, einen Tisch zu ergattern.

Carpe diem - das ist sein Lebensmotto

Der kommende Sonntag, 30. April, wird für Lento der letzte Abend als Wirt in Bad Heilbrunn sein. Eine Abschiedsfeier für seine Stammgäste gibt es nicht, von den meisten hat er sich in den vergangenen Wochen persönlich verabschiedet. Seine Pläne? Erst einmal macht der begeisterte Fußballfan und Besitzer von zwei Hunden Urlaub daheim in Kalabrien. „Ich muss runterkommen und die Batterien mal wieder richtig aufladen“, sagt er.

Carpe diem – nutze den Tag: Das sei sein Lebensmotto. Was danach kommt, kann Luca Lento noch nicht ganz genau sagen. Er wird auf jeden Fall nach Bad Heilbrunn zurückkommen. Und auch seine Liebe zur Gastronomie ist noch nicht ganz erloschen. Irgendwann suche er vielleicht etwas Neues, etwas Kleines ohne so viel Verantwortung, sagt er. Aber eben erst, wenn er wieder etwas Energie getankt hat.

In Bad Heilbrunn gibt es einen Nachfolger

Im Bierhäusl in Bad Heilbrunn wird es ebenfalls weitergehen. Nach einer Woche Unterbrechung eröffnen die neuen Betreiber am 9. Mai. Aus dem „Da Luca“ wird dann das „Bella Italia“.

