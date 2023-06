Ja zu großen PV-Anlagen, wenn sie ins Heilbrunner Ortsbild passen

Photovoltaikanlagen auf Freiflächen werden in den nächsten Jahren wohl in Bad Heilbrunn gebaut. Voraussetzung: Sie dürfen die Nachbarn nicht stören, sie dürfen nicht zu viel Natur zerstören und sie müssen sich rechnen.

Gemeinderat

Von Patrick Staar schließen

Wie geht die Gemeinde Bad Heilbrunn mit Photovoltaik-Anlagen (PV) auf Freiflächen um? Im Gemeinderat wurde nun ausführlich diskutiert und eine Lösung erarbeitet.

Bad Heilbrunn – Auf der einen Seite soll die Energiegewinnung aus Sonnenenergie gefördert werden, auf der anderen Seite sollen das Ortsbild nicht verschandelt und die Landwirte geschützt werden. In der jüngsten Sitzung präsentierten die Energiebeauftragten Hans-Wilhelm Gerbig und Oliver Hanke ihr Konzept, wie alles unter einen Hut gebracht werden soll. Die Gemeinderäte stimmten geschlossen zu.

Wenn ein Bauantrag für eine Freiflächen-PV-Anlage eingereicht wird, sollen laut Hanke vier Kriterien berücksichtig werden: Zunächst geht es um die Länge der zu verlegenden Stromleitung. „Der Eingriff in die Natur muss in einem vernünftigen Verhältnis zur erzeugten Strommenge stehen“, erläuterte Hanke.

Obergrenze bei zehn Hektar

Im zweiten Kriterium geht es um Flächenverbrauch. „Man muss berücksichtigen, dass es sich oft um wertvolles Weideland handelt“, erläuterte Hanke. Daher plädierte er dafür, eine Obergrenze von zehn Hektar festzulegen. Die Gemeinde sei 4000 Hektar groß, es würden also 0,25 Prozent davon verbaut. Ob dies ausreicht, solle der Gemeinderat nach drei bis sieben Jahre besprechen.

Als dritten Punkt sollen die PV-Module das Landschaftsbild nicht bestimmen. Eine Anlage dürfe keine negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bürger haben. Rundherum soll eine Vogelschutzhecke gepflanzt werden, die auch als Sichtschutz dient: „Ein paar Hundert Meter Hecke bieten viel Lebensraum – damit gibt man der Natur was zurück.“

Entscheidungen sollen in der Hand der Gemeinde bleiben

Als letztes Kriterium müsse sich die Anlage wirtschaftlich rechnen und Gewerbesteuer in die Gemeindekasse spülen. „Man könnte noch 1000 Punkte mehr einbauen – aber irgendwann würde es unmöglich, PV-Anlagen auf freie Flächen zu bauen“, sagte Hanke. „Wir wollen sie aber nicht verhindern, sondern sie sollten so gebaut werden, dass sie sinnvoll sind.“ Gerbig ergänzte, ihm sei wichtig, dass die Entscheidungen in der Hand der Gemeinde bleiben und Flächen nicht beliebig frei verfügbar sind.

Konrad Specker fand es positiv, dass auf Insekten und Vögel Rücksicht genommen wird. Zudem wollte er wissen, ob es Erfahrungswerte gibt, wie groß die beantragten PV-Anlagen im Normalfall sind. Rentabel seien Anlagen ab einer Leistung von zwei Megawatt, antwortete Hanke. Auf einem Hektar Grund könne man Anlagen mit einer Leistung von einem Megawatt anbringen.

Lebhafte Diskussionen

Josef Rohrmoser empfand es als positiv, wenn auf dem Gemeindegebiet PV-Anlagen gebaut werden. Er könne sich nicht vorstellen, dass in Bad Heilbrunn in den nächsten drei bis sieben Jahren fünf große Analgen mit einer Gesamtfläche von zehn Hektar entstehen. Trotzdem sprach er sich gegen einen solchen Überprüfungszeitraum aus: „Wir sollten uns da keine Handschellen anlegen, sondern wieder darüber reden, sobald die Zehn-Hektar-Grenze erreicht ist.“

Mahnende Worte fand Josef Schwaller: „Wir werden um den Bau von Photovoltaik-Anlagen nicht herumkommen – aber wir müssen auf unser Ortsbild aufpassen.“ Heilbrunn habe sich dem Tourismus verschrieben und gebe „Irrsinnssummen“ für den Kräuterpark aus. In nächster Zeit müssten viele Entscheidungen getroffen werden, „wo die Reise hingeht“. Es sei wichtig, dass die Anlagen hinter Vogelschutzhecken versteckt und Nachbarn nicht geblendet werden. Grundsätzlich müsse das Augenmerk ganz besonders auf Dachflächen gelegt werden: „Wenn mehr Leute Solarzellen auf ihren Dächern hätten, würde das sauber was vom Strombedarf decken.“ Dass die politischen Rahmenbedingungen dafür nicht günstig seien, sei „traurig“. Dies sieht Florian Lettner genauso. Der Schwerpunkt müsse auf befestigten Flächen und Dächern liegen. Gleichwohl gebe es Bereiche, auf denen die Landwirtschaft „nicht so präsent“sei und die für den Bau von PV-Anlagen infrage kämen.

Letztlich stimmten die Räte dem Kriterienkatalog einstimmig zu. Zudem beschlossen sie – gegen die Stimme von Schwaller – den Überprüfungszeitraum von drei bis sieben Jahren zu streichen.

