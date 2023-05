Jeder darf mitjodeln: Neues Musikfest in Nantesbuch - und die Bananafishbones sind dabei

Von: Andreas Steppan

„Verwurzelt in der Region, verbunden mit der Welt“: Das Motto des „Alpenland-Musikfests“ am 1. und 2. Juli in Nantesbuch trifft auch auf die Band Bananafishbones zu, die dort als Hauptact auftritt. Heini Zapf lädt zu Frühschoppen mit Volkstanz Philharmonischer Spaß mit Stofferl Well © arp/Archiv

In Nantesbuch feiert das „Alpenland-Musikfest“ am 1. Juli Premiere. Mit dabei sind auch die Bananafishbones.

Bad Heilbrunn – Neue Akzente im Programm der Stiftung „Kunst und Natur“ in Nantesbuch setzt seit einiger Zeit die Kuratorin Franziska Eimer. Sie leitet den Bereich „Musik und Alpenländische Kultur“ und sorgte etwa Anfang des Jahres für Aufsehen mit der Veranstaltung „Pferde, Holz und Hoagascht“ – einer Kombination aus einer Demonstration des traditionellen Holzrückens per Pferd und einem Musikantentreffen, das die traditionelle Liedkultur der Waldarbeiter aufgriff. In Kürze bekommt ihr Thema in Nantesbuch eine noch größere Bühne: Die Stiftung lädt am Samstag, 1. Juli, erstmals zum „Alpenland-Musikfestival“. Hauptattraktion ist ein Konzert der Bananafishbones. Drum herum gibt es ein originelles Mitmach- und Familienprogramm

Neue Kuratorin der Stiftung will Menschen beim Musizieren zusammenbringen

Menschen beim Musizieren zusammenbringen, regionale, heimatliche Kultur mit Einflüssen aus aller Welt kombinieren, Freundschaften, Ideen und Austausch anstoßen: „Das ist meine große Leidenschaft“, sagt Franziska Eimer. Umgesetzt hat sie dies schon in verschiedenen Formaten und an diversen Orten. Selbst musizierte die Harfenistin mit den Well Buam und den Sportfreunden Stiller. Für den Bayerischen Rundfunk war sie Musikchefin der Sendung „Zam rocken“, in der Musiker verschiedener Kulturen und Stilrichtungen miteinander „jammten“. Und im Hofbräuhaus in München verantwortete sie ebenso bunte Musikantentreffen, wofür die Stadt München sie mit den „Innovationspreis für Volkskultur“ auszeichnete. Ihre Vorlieben und Erfahrungen bringt sie seit dem vergangenen Jahr als Kuratorin in der Stiftung „Kunst und Natur“ ein – und freut sich nun auf das neue Festival als bisherigen Höhepunkt.

Volksmusik im weitesten Sinn

Zu hören sind heimatliche Klänge in Form von Volksmusik im weitesten Sinne – aber eben auch poppig-rockig von der Tölzer Band Bananafishbones. „Wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir sie gewinnen konnten“, sagt Franziska Eimer, die selbst ursprünglich aus Icking stammt und „mit der Musik der Bananafishbones groß geworden“ ist, wie sie sagt. „Ich bin ihnen zu Konzerten hinterhergereist – eine wunderbare Teenager-Erinnerung.“ In der Maschinenhalle auf dem Gutsgelände in der Gemeinde Bad Heilbrunn wird zum Festival eine große Bühne aufgebaut, auf der die Musiker ab 20 Uhr spielen.

Davor spielt dort um 16 Uhr die Band Donnerbalkan. „Wahnsinnig lebendig, lebenslustig, mitreißend und fetzig“ sei diese „junge, coole“ Kombo, die Balkanpop mit Hip-Hop-Elementen und Brass verbindet, so Eimer.

Besucher des Festivals sollen aber auch selbst aktiv werden

„Verwurzelt in der Region, verbunden mit der Welt“: Unter diesem Festival-Motto sollen die Besucher aber auch selbst aktiv werden. Gelegenheit zum Mitmachen besteht gleich zum Auftakt bei einem Volkstanz-Frühschoppen mit dem Eurasburger Musiker Heini Zapf und seinen „Dorfmusikanten“. „Tänze aus Bayern und der ganzen Welt“, so Eimer, dürfen die Gäste, auch wenn sie Anfänger sind, unter Anleitung von Tanzmeister Zapf ausprobieren. „Man kann aber auch einfach nur zuhören.“

Am „Jodelkiosk“ sind keine Vorkenntnisse notwendig

Ebenfalls keine Vorbildung nötig ist am „Jodelkiosk“, den Evelyn Fink Mennel und ihr Trio „Finklinggs“ aus dem Bregenzer Wald aufbauen. Dort erklingen Jodler alpenländischer, aber auch amerikanischer oder afrikanischer Art – und zwar so, dass das Publikum rasch miteinstimmt. Zunge und Stimmbänder lösen sollen selbst gemachte Limonaden mit Kräutern aus dem eigenen Permakulturgarten der Stiftung.

Sängerin Nami von der Gruppe Coconami lädt den Nachmittag über mehrmals Kinder zum gemeinsamen Singen in der Natur ein. Die Musikerin, die meist mit Ukulele oder Kalimba unterwegs ist, stimmt in der passenden Umgebung des Permakulturgartens mit den Mädchen und Buben Lieder über Bienen, Schmetterlinge und andere Tiere an.

Trommeln aus Blumentöpfen

Ein weiterer Lokalmatador auf dem Festival ist der Lenggrieser Sepp Müller. Der Inhaber von „Sepps Müsikwerkstatt“ zeigt Kindern, wie man aus Blumentöpfen Trommeln bastelt und animiert zu Stocktanz und Löffelspiel.

Zwischendurch führt Aki Strobel, der Leiter der Landwirtschaft auf Gut Nantesbuch, Interessierte in Wald und Moor – wo sich der Musik der Vögel lauschen lässt.

Philharmonischer Spaß mit Stofferl Well

Am Vormittag des folgenden Tages, Sonntag, 2. Juli, klingt das Festival mit der Veranstaltung „Ein philharmonischer Spaß“ aus. Zu Gast ist Stofferl Well – für Franziska Eimer „ein großes Vorbild“, wie sie sagt. Zusammen mit sieben Musikern der Münchner Philharmoniker nähert er sich dem Motto „Klassik trifft auf Volksmusik“ – gerne auch mal mit einem Augenzwinkern.

Der Vorverkauf auf www.kunst-und-natur.de/nantesbuch hat begonnen. Karten für den Samstagnachmittag, für das Konzert der Bananafishbones und für „Ein philharmonischer Spaß“ kosten jeweils 24 Euro (ermäßigt 15 Euro; keine Angabe von Gründen nötig). Zum Programm am Samstagnachmittag haben Kinder und Jugendliche bis 18 freien Eintritt. Der Eintritt zum Frühschoppen mit Heini Zapf ist frei, Anmeldung erforderlich.

