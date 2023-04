„Jetzt sitzen wir in der Patsche“: Kein Personal für Heilbrunner Großtagespflege

Zu wenig Betreuungsplätze

Es ist kein Personal in Sicht: Der Start der Heilbrunner Großtagespflege verzögert sich wohl weiter. Damit steigt die Zahl der fehlenden Betreuungsplätze auf 47.

Bad Heilbrunn – Hiobsbotschaft für die Heilbrunner Eltern: Der Start der Großtagespflege für zehn Kinder in der ehemaligen Gäste-Info am Wörnerweg verschiebt sich aller Voraussicht nach erneut. Damit steigt die Zahl der fehlenden Betreuungsplätze in dem 3700-Seelen-Dorf auf 47. „Prost Mahlzeit“, kommentierte Bürgermeister Thomas Gründl die Nachricht, die Christina Ramgraber, Geschäftsführerin der „Sira Kinderbetreuung gGmbH“, in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend überbrachte.

Die Großtagespflege hat eine lange Vorgeschichte. Zunächst war geplant, dass in der Gäste-Info eine Tagesmutter einzieht. Im August 2022 wurde bekannt, dass sie für den Job nicht mehr zur Verfügung steht. Den Zuschlag bekam Mitte November die „Sira Kinderbetreuung gGmbH“. Als Starttermin war April 2023 angedacht. Doch schnell war klar, dass sich kein geeignetes Personal findet. So wurde der Starttermin auf den 1. Juni verschoben.

Zwei Bewerber bis Juni 2023: „Unrealistisch“

Nach wie vor ist die Personalsituation alles andere als rosig. „Wir hatten einige Bewerber, aber mit denen sind wir nicht zusammengekommen“, berichtete Ramgraber in der Sitzung. „Ein paar Mal sind wir schon ganz knapp vor einer Vertragsunterzeichnung gestanden.“ Die zweieinhalb vorgesehenen Stellen sind also weiter unbesetzt. „Dass man bis Juni noch zwei Bewerber findet, ist doch unrealistisch“, meinte dazu Kilian Spindler. „Ich habe keine Glaskugel, aber ausschließen würde ich es nicht“, entgegnete Ramgraber.

Verärgert reagierte Josef Schwaller: „Bei der Bewerbung hat es klipp und klar geheißen, dass sie Personal haben und dass wir im April starten können. Und jetzt ist plötzlich gar keiner mehr da.“ Ähnlich äußerte sich Josef Schröfl: „Die Aussage war definitiv da, deshalb haben sie den Zuschlag bekommen. Jetzt sitzen wir in der Patsche – ich bin sehr verärgert.“ Geschäftsführerin Ramgraber sagte, möglicherweise habe es ein Missverständnis gegeben: „Wenn es Unzufriedenheit gibt: Wir kleben nicht an diesem Auftrag.“ Hans Gerbig wollte wissen, woran die Einstellungen gescheitert sind. Meist gehe es um die „Team-Konstellation“ antwortete Ramgraber. In einer Großtagespflege seien nur zwei bis drei Leute beschäftigt. Diese müssten „ganz eng“ zusammenarbeiten, damit es funktioniert.

„Mini-Kita“ möglicherweise bessere Lösung

Möglicherweise sei eine „Mini-Kita“ die bessere Lösung, befand Spindler. Vielleicht sei es einfacher, dafür Personal zu finden. Dies könnte sich grundsätzlich auch Ramgraber vorstellen. Um in einer Großtagespflege arbeiten zu können, müsse man schließlich 30 zusätzliche Übungseinheiten absolvieren, „und das ist schon eine Herausforderung“.

Trotzdem gibt es einen Haken. Eine Mini-Kita müssten mindestens zwölf Kinder besuchen, damit sich diese rechnet: „Ich glaube nicht, dass das Gebäude das hergibt.“ Zudem würden ab einer Kinderzahl von über elf viel strengere Brandschutzregeln gelten, mit hohen Investitionskosten sei zu rechnen. Konrad Specker wollte wissen, wie es mit Springern oder einer mobilen Reserve aussehe. „Sira“ gibt es schließlich an 30 Standorten – unter anderem in München, Straubing und Stuttgart. „Natürlich haben wir in unserem Personalpool nachgefragt“, sagte Ramgraber. „Aber wir konnten in München niemand davon überzeugen, eine Stunde nach Heilbrunn rauszufahren.“ Ratlos zeigte sich Bürgermeister Gründl: „Wir brauchen die Betreuungsplätze, aber wir können nicht hexen. Wir leiten einen Waldkindergarten, eine Großtagespflege und eine neue Kita in die Wege – was sollen wir sonst machen?“

