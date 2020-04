Ein Heilbrunner Urgestein sagt „Servus“ zum Gemeinderat 

Mit der Kommunalwahl ist in vielen Gemeinden ein Umbruch eingeleitet worden. In einer Serie stellt die Heimatzeitung die ausscheidenden und die neuen Räte vor. Heute: Der Landwirt Josef Bernwieser engagierte sich 36 Jahre für Bad Heilbrunn im Gemeinderat.

Bad Heilbrunn – Nach immerhin 36 Jahren, sprich sechs Amtsperioden, verabschiedet sich Josef Bernwieser aus dem Heilbrunner Gemeinderat. 1984 war er erstmals für die Christ-Sozialen in das Kommunalgremium gewählt worden. „Damals war ich noch nicht mal Mitglied in der Partei“, sagt er und lacht. Zu dieser Zeit war er Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Oberbuchen. Der damalige Bürgermeister und heutige Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber habe ihn dazu überredet, sich als Gemeinderat für die CSU im Ort aufstellen zu lassen. Sein ehrenamtliches Engagement wurde von vielen in Bad Heilbrunn geschätzt und Bernwieser bei seinem ersten Anlauf ins Rathausgremium gewählt.

Erst Kommandant der Feuerwehr, dann 36 Jahre Gemeinderat

„Ich war seit meiner Wahl auch im Bauausschuss. Dort bekommt man immer sehr viel mit, was die Entwicklung der Gemeinde betrifft“, berichtet er. Vor allem auf den Bau der Heilbrunner Ortsdurchfahrt, den Bau der Rehaklinik und den Kauf des Hoefter Besitzes blickt Bernwieser heute voller Stolz zurück. „Das waren wichtige und große Schritte für die Ortschaft und ich bin froh, dabei mitgewirkt zu haben“, sagt er. In seiner letzten Amtsperiode hatte Bernwieser auch das Amt des Dritten Bürgermeisters inne. „Mir hat das immer viel Spaß und Freude bereitet. Dennoch war es nicht immer einfach Familie, Hof und die vielen Termine im Gemeinderat unter einen Hut zu bringen“, sagt er. Deshalb habe er sich auch gegen eine erneute Aufstellung zur Wahl entschieden.

„Langweilig wird mir nicht“, sagt der ehemalige dritte Bürgermeister

Sein Fazit: „Nach 36 Jahren ist es an der Zeit, seinen Posten an Jüngere abzugeben. Und es wird mir sicher nicht langweilig auf einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ehefrau und acht Enkelkindern.“ Dem neuen Gremium wünscht er „alles Gute und Glück für die anstehenden und gewichtigen Entscheidungen“ und „vor allem eine glückliche Hand und gute Partner“.

